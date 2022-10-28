https://sputnikarabic.ae/20221028/ميسي-ورونالدوالأرجنتين-تفوز-بكأس-العالم-المقبلة-بعد-نهائي-مع-البرتغالكمبيوتر-فائق-الذكاء-يتوقع-1069577525.html
ميسي ورونالدو...الأرجنتين تفوز بكأس العالم المقبلة بعد نهائي مع البرتغال...كمبيوتر فائق الذكاء يتوقع
ميسي ورونالدو...الأرجنتين تفوز بكأس العالم المقبلة بعد نهائي مع البرتغال...كمبيوتر فائق الذكاء يتوقع
توقع كمبيوتر "فائق الذكاء"، أن تفوز الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي ببطولة كأس العالم التي ستقام في قطر خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2022. 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T12:36+0000
2022-10-28T12:36+0000
2022-10-28T12:36+0000
بطولة كأس العالم 2022
ليونيل ميسي
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102110/18/1021101883_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_339bc342ed11c1858eacf97c4d3c414b.jpg
ووفقا لموقع "فور فور تو"، توقع أحد الحواسيب الفائقة الذكاء أن يواجه ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو بعضهما بعضا في نهائي كأس العالم 2022، في العاصمة القطرية الدوحة، لافتًا إلى أن الفوز في النهاية سيكون لصالح الأرجنتين بركلات الترجيح.التوقع جاء خلال بحث أجرته شركة "بي سي إيه ريسرش"، بعنوان "أهم التوقعات غير المهمة، الإصدار الثاني: كأس العالم لكرة القدم 2022.واستندت "بي سي إيه ريسرش" في النتائج التي توصلت إليها، على إحصاءات اللاعبين من لعبة FIFA، بالإضافة إلى عينة من 192 مباراة في دور المجموعات و64 جولة خروج المغلوب تم لعبها خلال نهائيات كأس العالم 2006 و2010 و2014 و2018.وعلقت "بي سي إيه سيرش"، قائلةً: "بعد الكثير من المداولات، نعتقد أنه عندما يتم قول وفعل كل شيء، فإن الأرجنتين وليونيل ميسي سيكونان من يرفع كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر".طالع أيضا: معلومات عن استاد لوسيل الذي يستضيف نهائي كأس العالم قطر 2022
https://sputnikarabic.ae/20210922/قائمة-اللاعبين-الأكثر-أجرا-في-العالم-رونالدو-وميسي-على-القمة-وصلاح-يزاحم-الكبار-1050227144.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102110/18/1021101883_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_ea45ca06799ef4dcf7371425d1401dbd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بطولة كأس العالم 2022, ليونيل ميسي, رياضة
بطولة كأس العالم 2022, ليونيل ميسي, رياضة
ميسي ورونالدو...الأرجنتين تفوز بكأس العالم المقبلة بعد نهائي مع البرتغال...كمبيوتر فائق الذكاء يتوقع
تابعنا عبر
توقع كمبيوتر "فائق الذكاء"، أن تفوز الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي ببطولة كأس العالم التي ستقام في قطر خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
ووفقا لموقع
"فور فور تو"، توقع أحد الحواسيب الفائقة الذكاء أن يواجه ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو بعضهما بعضا في نهائي كأس العالم 2022، في العاصمة القطرية الدوحة، لافتًا إلى أن الفوز في النهاية سيكون لصالح الأرجنتين بركلات الترجيح.
22 سبتمبر 2021, 18:30 GMT
التوقع جاء خلال بحث أجرته شركة "بي سي إيه ريسرش"، بعنوان "أهم التوقعات غير المهمة
، الإصدار الثاني: كأس العالم لكرة القدم 2022.
واستندت "بي سي إيه ريسرش" في النتائج التي توصلت إليها، على إحصاءات اللاعبين من لعبة FIFA، بالإضافة إلى عينة من 192 مباراة في دور المجموعات و64 جولة خروج المغلوب تم لعبها خلال نهائيات كأس العالم 2006 و2010 و2014 و2018.
وبالرغم من أن الأرجنتين تقع في المركز الرابع لدى وكلاء المراهنات في توقعاتهم للفوز بكأس العالم إلا أن البحث وضعها في المقدمة.
وعلقت "بي سي إيه سيرش"، قائلةً: "بعد الكثير من المداولات، نعتقد أنه عندما يتم قول وفعل كل شيء، فإن الأرجنتين وليونيل ميسي سيكونان من يرفع كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر".