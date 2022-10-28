عربي
https://sputnikarabic.ae/20221028/ميسي-ورونالدوالأرجنتين-تفوز-بكأس-العالم-المقبلة-بعد-نهائي-مع-البرتغالكمبيوتر-فائق-الذكاء-يتوقع-1069577525.html
ميسي ورونالدو...الأرجنتين تفوز بكأس العالم المقبلة بعد نهائي مع البرتغال...كمبيوتر فائق الذكاء يتوقع
ميسي ورونالدو...الأرجنتين تفوز بكأس العالم المقبلة بعد نهائي مع البرتغال...كمبيوتر فائق الذكاء يتوقع
توقع كمبيوتر "فائق الذكاء"، أن تفوز الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي ببطولة كأس العالم التي ستقام في قطر خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2022. 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T12:36+0000
2022-10-28T12:36+0000
بطولة كأس العالم 2022
ليونيل ميسي
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102110/18/1021101883_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_339bc342ed11c1858eacf97c4d3c414b.jpg
ووفقا لموقع "فور فور تو"، توقع أحد الحواسيب الفائقة الذكاء أن يواجه ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو بعضهما بعضا في نهائي كأس العالم 2022، في العاصمة القطرية الدوحة، لافتًا إلى أن الفوز في النهاية سيكون لصالح الأرجنتين بركلات الترجيح.التوقع جاء خلال بحث أجرته شركة "بي سي إيه ريسرش"، بعنوان "أهم التوقعات غير المهمة، الإصدار الثاني: كأس العالم لكرة القدم 2022.واستندت "بي سي إيه ريسرش" في النتائج التي توصلت إليها، على إحصاءات اللاعبين من لعبة FIFA، بالإضافة إلى عينة من 192 مباراة في دور المجموعات و64 جولة خروج المغلوب تم لعبها خلال نهائيات كأس العالم 2006 و2010 و2014 و2018.وعلقت "بي سي إيه سيرش"، قائلةً: "بعد الكثير من المداولات، نعتقد أنه عندما يتم قول وفعل كل شيء، فإن الأرجنتين وليونيل ميسي سيكونان من يرفع كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر".طالع أيضا: معلومات عن استاد لوسيل الذي يستضيف نهائي كأس العالم قطر 2022
https://sputnikarabic.ae/20210922/قائمة-اللاعبين-الأكثر-أجرا-في-العالم-رونالدو-وميسي-على-القمة-وصلاح-يزاحم-الكبار-1050227144.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102110/18/1021101883_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_ea45ca06799ef4dcf7371425d1401dbd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بطولة كأس العالم 2022, ليونيل ميسي, رياضة
بطولة كأس العالم 2022, ليونيل ميسي, رياضة

ميسي ورونالدو...الأرجنتين تفوز بكأس العالم المقبلة بعد نهائي مع البرتغال...كمبيوتر فائق الذكاء يتوقع

12:36 GMT 28.10.2022
© Photo / Youtube\\koora3ميسي رونالدو
ميسي رونالدو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2022
© Photo / Youtube\\koora3
تابعنا عبرTelegram
توقع كمبيوتر "فائق الذكاء"، أن تفوز الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي ببطولة كأس العالم التي ستقام في قطر خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
ووفقا لموقع "فور فور تو"، توقع أحد الحواسيب الفائقة الذكاء أن يواجه ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو بعضهما بعضا في نهائي كأس العالم 2022، في العاصمة القطرية الدوحة، لافتًا إلى أن الفوز في النهاية سيكون لصالح الأرجنتين بركلات الترجيح.
اللاعب المصري محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2021
قائمة اللاعبين الأكثر أجرا في العالم: رونالدو وميسي على القمة وصلاح يزاحم الكبار
22 سبتمبر 2021, 18:30 GMT
التوقع جاء خلال بحث أجرته شركة "بي سي إيه ريسرش"، بعنوان "أهم التوقعات غير المهمة، الإصدار الثاني: كأس العالم لكرة القدم 2022.
واستندت "بي سي إيه ريسرش" في النتائج التي توصلت إليها، على إحصاءات اللاعبين من لعبة FIFA، بالإضافة إلى عينة من 192 مباراة في دور المجموعات و64 جولة خروج المغلوب تم لعبها خلال نهائيات كأس العالم 2006 و2010 و2014 و2018.

وبالرغم من أن الأرجنتين تقع في المركز الرابع لدى وكلاء المراهنات في توقعاتهم للفوز بكأس العالم إلا أن البحث وضعها في المقدمة.

وعلقت "بي سي إيه سيرش"، قائلةً: "بعد الكثير من المداولات، نعتقد أنه عندما يتم قول وفعل كل شيء، فإن الأرجنتين وليونيل ميسي سيكونان من يرفع كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر".
طالع أيضا: معلومات عن استاد لوسيل الذي يستضيف نهائي كأس العالم قطر 2022
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Представители российской стороны во время обмена пленными - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала