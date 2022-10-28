https://sputnikarabic.ae/20221028/وزيرة-التجارة-التونسية-تدعو-إلى-ضرورة-التوجه-نحو-اتحاد-جمركي-عربي-1069568109.html
وزيرة التجارة التونسية تدعو إلى ضرورة التوجه نحو اتحاد جمركي عربي
وزيرة التجارة التونسية تدعو إلى ضرورة التوجه نحو اتحاد جمركي عربي
دعت وزيرة التجارة والصادرات التونسية، فضيلة الرابحي، إلى تنفيذ قرارات سابقة لتعزيز الاقتصاد العربي بشكل متحرر. 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T10:18+0000
2022-10-28T10:18+0000
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ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، أكدت الرابحي على "ضرورة التوجه نحو اتحاد جمركي عربي، والعمل على تنفيذ القرارات التي اتخذت في فترات سابقة"، حسب تعبيرها.دعوة الوزيرة التونسية جاءت خلال كلمتها في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية، والتي انعقد خلالها المجلس الاقتصادي على مستوى الوزراء.وقالت الرابحي: "إن التأثيرات التي خلفتها جائحة كورونا أدت إلى حالة من الركود الاقتصادي هي الأسوأ منذ الحرب العالمية"، مشيرة إلى إمكانية استمرار تلك التأثيرات لسنوات، وتسببها في "زعزعة الوضع الاقتصادي في العديد من الدول العربية".وشددت الوزيرة التونسية على ضرورة "تعزيز الاقتصاد العربي بشكل متحرر ومتكامل، لتكون للتكتل الاقتضادي العربي وجوده على الساحة الدولية".ولفتت إلى أن "حصة التجارة العربية البينية لا تتجاوز 10 %، وأن المنطقة تعاني الهشاشة الاقتصادية، وأعلى نسبة في البطالة والفقر وأعلى نسبة لاجئين في العالم".طالع أيضا: وزير الخارجية اليمني يقول إن انعقاد القمة العربية يمثل أهمية بالغة للوقوف أمام "اعتداءات الحوثيين"
https://sputnikarabic.ae/20221026/انطلاق-الاجتماعات-التحضيرية-للقمة-العربية-في-الجزائر-1069485544.html
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أخبار تونس اليوم, العالم العربي
أخبار تونس اليوم, العالم العربي
وزيرة التجارة التونسية تدعو إلى ضرورة التوجه نحو اتحاد جمركي عربي
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دعت وزيرة التجارة والصادرات التونسية، فضيلة الرابحي، إلى تنفيذ قرارات سابقة لتعزيز الاقتصاد العربي بشكل متحرر.
ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، أكدت الرابحي على "ضرورة التوجه نحو اتحاد جمركي عربي، والعمل على تنفيذ القرارات التي اتخذت في فترات سابقة"، حسب تعبيرها.
دعوة الوزيرة التونسية جاءت خلال كلمتها في الاجتماعات التحضيرية
للقمة العربية، والتي انعقد خلالها المجلس الاقتصادي على مستوى الوزراء.
وقالت الرابحي: "إن التأثيرات التي خلفتها جائحة كورونا أدت إلى حالة من الركود الاقتصادي هي الأسوأ منذ الحرب العالمية"، مشيرة إلى إمكانية استمرار تلك التأثيرات لسنوات، وتسببها في "زعزعة الوضع الاقتصادي في العديد من الدول العربية".
وأضافت أن "الأزمة الروسية الأوكرانية فاقمت الأوضاع الاقتصادية الحاصلة نتيجة ارتفاع التضخم ونسب الفائدة، وتضخم انعدام الأمن الغذائي، مما جعل العالم يواجه أزمات غذائية ومخاطر فقر مدقع"، حسب قولها.
وشددت الوزيرة التونسية على ضرورة "تعزيز الاقتصاد العربي بشكل متحرر ومتكامل، لتكون للتكتل الاقتضادي العربي وجوده على الساحة الدولية
".
ولفتت إلى أن "حصة التجارة العربية البينية لا تتجاوز 10 %، وأن المنطقة تعاني الهشاشة الاقتصادية، وأعلى نسبة في البطالة والفقر وأعلى نسبة لاجئين في العالم".