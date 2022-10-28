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https://sputnikarabic.ae/20221028/وزيرة-المال-التونسية-تعلن-موعد-رفع-الدعم-نهائيا-عن-المحروقات-1069577953.html
وزيرة المال التونسية تعلن موعد رفع الدعم نهائيا عن المحروقات
وزيرة المال التونسية تعلن موعد رفع الدعم نهائيا عن المحروقات
أعلنت وزيرة المال التونسية سهام البوغديري أنه سيتم رفع الدعم عن المحروقات بصفة نهائية بحلول عام 2026. 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T12:51+0000
2022-10-28T12:51+0000
أخبار تونس اليوم
اقتصاد
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وحسب موقع قناة "نسمة"، جاء ذلك خلال لقاء جمع وزيرة المال سهام البوغديري ووزير الاقتصاد سمير سعيد ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي مع وفد صندوق النقد الدولي بعدد من الممثلين بوسائل الإعلام.وقدمت وزيرة المال عرضًا تضمن محاور الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، حول برنامج مدته 48 شهرا، في إطار قرض بقيمة نحو 1.9 مليار دولار لدعم السياسات الاقتصادية في تونس.ويهدف البرنامج الجديد الذي تنفذه تونس بدعم من صندوق النقد الدولي إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي.يذكر أنه منذ بداية العام الجاري رفعت تونس سعر المحروقات عددة مرات، بدأت في بداية شهر فبراير/شباط الماضي، تلتها زيادة في اليوم الأخير من الشهر ذاته، تبعتها زيادة ثالثة في 14 أبريل/نيسان الماضي، قبل أن تعود الزيادات مجددا في سبتمبر/أيلول الماضي.وتعتمد تونس لتغطية احتياجاتها النفطية على التوريد بنسبة تناهز 60%.ويوم 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، توصلت تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بمنح تونس قرضا بقيمة 1.9 مليار دولار في نطاق اتفاق على حزمة من الإصلاحات.
https://sputnikarabic.ae/20221019/بعد-أزمة-المحروقات-وفقدان-المواد-الأساسية-أزمة-الخبز-تعصف-بالتونسيين-1069254202.html
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أخبار تونس اليوم, اقتصاد
أخبار تونس اليوم, اقتصاد

وزيرة المال التونسية تعلن موعد رفع الدعم نهائيا عن المحروقات

12:51 GMT 28.10.2022
© Paltoday.psبنزين
بنزين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2022
© Paltoday.ps
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أعلنت وزيرة المال التونسية سهام البوغديري أنه سيتم رفع الدعم عن المحروقات بصفة نهائية بحلول عام 2026.
وحسب موقع قناة "نسمة"، جاء ذلك خلال لقاء جمع وزيرة المال سهام البوغديري ووزير الاقتصاد سمير سعيد ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي مع وفد صندوق النقد الدولي بعدد من الممثلين بوسائل الإعلام.
وقدمت وزيرة المال عرضًا تضمن محاور الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، حول برنامج مدته 48 شهرا، في إطار قرض بقيمة نحو 1.9 مليار دولار لدعم السياسات الاقتصادية في تونس.
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ويهدف البرنامج الجديد الذي تنفذه تونس بدعم من صندوق النقد الدولي إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي.
يذكر أنه منذ بداية العام الجاري رفعت تونس سعر المحروقات عددة مرات، بدأت في بداية شهر فبراير/شباط الماضي، تلتها زيادة في اليوم الأخير من الشهر ذاته، تبعتها زيادة ثالثة في 14 أبريل/نيسان الماضي، قبل أن تعود الزيادات مجددا في سبتمبر/أيلول الماضي.
وتعتمد تونس لتغطية احتياجاتها النفطية على التوريد بنسبة تناهز 60%.
ويوم 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، توصلت تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بمنح تونس قرضا بقيمة 1.9 مليار دولار في نطاق اتفاق على حزمة من الإصلاحات.
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