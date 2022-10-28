https://sputnikarabic.ae/20221028/وزير-الخارجية-الأوكراني-يشكو-من-دعم-روسيا-في-أفريقيا-وأمريكا-اللاتينية-1069584412.html
وزير الخارجية الأوكراني يشكو من دعم روسيا في أفريقيا وأمريكا اللاتينية
وزير الخارجية الأوكراني يشكو من دعم روسيا في أفريقيا وأمريكا اللاتينية
شكا وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، اليوم الجمعة، من أن العديد من الدول في أمريكا اللاتينية وأفريقيا يدعم روسيا. 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T15:22+0000
2022-10-28T15:22+0000
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موسكو - سبوتنيك. ورد كوليبا، في مقابلة مع صحيفة "موندو" الإسبانية، على سؤال حول الإجراءات التي ستتخذها كييف لمواجهة النفوذ الروسي في أمريكا اللاتينية: "سنركز الآن على أمريكا اللاتينية لكي نظهر لها الوجه الحقيقي لروسيا، من المهم جدًا بالنسبة لنا أن نقدم رؤية بديلة".كما استذكر كوليبا رحلته الأخيرة إلى أفريقيا وأعرب عن أسفه لأن الدعم الروسي محسوس هناك أيضا.يذكر أن كوليبا كان قد قام بأول جولة للدول الأفريقية في تاريخ الدبلوماسية الأوكرانية، في الفترة من 3 إلى 12 أكتوبر/ تشرين الأول، واشتكى لاحقا، بأن المسؤولين في السنغال، أخبروه بأن الغرب يقاتل روسيا، وأن الروس والأوكرانيين هم شعب واحد.وقال كوليبا، يوم الثلاثاء الماضي، إنه ناقش مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن توريد أنظمة دفاع جوي وذخيرة إلى كييف، وشكر الولايات المتحدة على الدعم.وقال كوليبا عبر حسابه في موقع "تويتر"، إنه تحدث مع بلينكن أيضا حول ما وصفه بـ"مناقشة مفصلة وصريحة حول سبل إنهاء الابتزاز النووي الروسي"، وشكر كوليبا الولايات المتحدة لتأكيد الدعم الأمريكي الراسخ لكييف مهما كانت الظروف.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
وزير الخارجية الأوكراني يشكو من دعم روسيا في أفريقيا وأمريكا اللاتينية
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شكا وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، اليوم الجمعة، من أن العديد من الدول في أمريكا اللاتينية وأفريقيا يدعم روسيا.
موسكو - سبوتنيك. ورد كوليبا، في مقابلة مع صحيفة "موندو" الإسبانية، على سؤال حول الإجراءات التي ستتخذها كييف لمواجهة النفوذ الروسي في أمريكا اللاتينية: "سنركز الآن على أمريكا اللاتينية لكي نظهر لها الوجه الحقيقي لروسيا، من المهم جدًا بالنسبة لنا أن نقدم رؤية بديلة".
كما استذكر كوليبا رحلته الأخيرة إلى أفريقيا وأعرب عن أسفه لأن الدعم الروسي محسوس هناك أيضا.
وأضاف كوليبا: "في هذه المنطقة [في أمريكا اللاتينية]، كما هو الحال في العديد من البلدان الأفريقية، كان هناك تاريخيًا موقف إيجابي تجاه روسيا منذ الحقبة السوفياتية، لكن روسيا ليست الاتحاد السوفياتي، يجب أن نوضح ذلك، عندما كنت لأول مرة في تاريخ الدبلوماسية الأوكرانية في جولة أفريقية، في دولة أفريقية قيل لي، إن روسيا تلعب دوراً مهما للغاية في تنمية أفريقيا".
يذكر أن كوليبا كان قد قام بأول جولة للدول الأفريقية في تاريخ الدبلوماسية الأوكرانية، في الفترة من 3 إلى 12 أكتوبر/ تشرين الأول، واشتكى لاحقا، بأن المسؤولين في السنغال، أخبروه بأن الغرب يقاتل روسيا، وأن الروس والأوكرانيين هم شعب واحد.
وقال كوليبا، يوم الثلاثاء الماضي، إنه ناقش مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن توريد أنظمة دفاع جوي وذخيرة إلى كييف، وشكر الولايات المتحدة على الدعم.
وقال كوليبا عبر حسابه في موقع "تويتر"، إنه تحدث مع بلينكن أيضا حول ما وصفه بـ"مناقشة مفصلة وصريحة
حول سبل إنهاء الابتزاز النووي الروسي"، وشكر كوليبا الولايات المتحدة لتأكيد الدعم الأمريكي الراسخ لكييف مهما كانت الظروف.