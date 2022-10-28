عربي
https://sputnikarabic.ae/20221028/وزير-المال-السعودي-يعلن-عدم-إمكانية-مراجعة-ضريبة-القيمة-بسب-الوضع-الحالي-1069577802.html
وزير المال السعودي يعلن عدم إمكانية مراجعة ضريبة القيمة بسبب الوضع الحالي
وزير المال السعودي يعلن عدم إمكانية مراجعة ضريبة القيمة بسبب الوضع الحالي
أعلن وزير المال السعودي، محمد الجدعان، اليوم الجمعة، أنه رغم الفوائض المالية، إلا أن الوضع الحالي غير مناسب لإعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة في المملكة. 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T12:38+0000
2022-10-28T13:08+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104452/28/1044522843_0:247:2765:1802_1920x0_80_0_0_3bbd3f8805a6f054a7941742ed49877a.jpg
وقال الجدعان في تصريحات لقناة "العربية"، إن "هناك إصلاحات اقتصادية ثابتة لن تتغير"، لافتًا إلى أن هناك سياسات مالية تعتمد على الوضع الاقتصادي.وأوضح الوزير السعودي أن مراجعة ضريبة القيمة المضافة، ستتم في الوقت المناسب، عندما يكون الوضع الاقتصادي والمادي مناسبا.وشدد الجدعان على أن الوضع المالي الحالي غير مناسب لمراجعة الضريبة المضافة، خاصة "وأن العالم يشهد زوبعة اقتصادية، ما يستدعي الحرص قبل اتخاذ أي قرارات".
https://sputnikarabic.ae/20220805/هيئة-الضريبة-السعودية-تنفي-إمكانية-تخفيض-مستحقات-الزكاة-وتجيز-تقسيطها-1066025436.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104452/28/1044522843_16:0:2747:2048_1920x0_80_0_0_f6a7cabf2c2fe200a1c5f7613b85ca6e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
السعودية, أخبار السعودية اليوم
السعودية, أخبار السعودية اليوم

وزير المال السعودي يعلن عدم إمكانية مراجعة ضريبة القيمة بسبب الوضع الحالي

12:38 GMT 28.10.2022 (تم التحديث: 13:08 GMT 28.10.2022)
© AP Photo / Amr Nabilالريال السعودي
الريال السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2022
© AP Photo / Amr Nabil
تابعنا عبرTelegram
أعلن وزير المال السعودي، محمد الجدعان، اليوم الجمعة، أنه رغم الفوائض المالية، إلا أن الوضع الحالي غير مناسب لإعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة في المملكة.
وقال الجدعان في تصريحات لقناة "العربية"، إن "هناك إصلاحات اقتصادية ثابتة لن تتغير"، لافتًا إلى أن هناك سياسات مالية تعتمد على الوضع الاقتصادي.
سعوديون يمشون على شاطئ منتجع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية على البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2022
هيئة الضريبة السعودية تنفي إمكانية تخفيض مستحقات الزكاة وتجيز تقسيطها
5 أغسطس, 09:26 GMT
وأوضح الوزير السعودي أن مراجعة ضريبة القيمة المضافة، ستتم في الوقت المناسب، عندما يكون الوضع الاقتصادي والمادي مناسبا.
وشدد الجدعان على أن الوضع المالي الحالي غير مناسب لمراجعة الضريبة المضافة، خاصة "وأن العالم يشهد زوبعة اقتصادية، ما يستدعي الحرص قبل اتخاذ أي قرارات".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Представители российской стороны во время обмена пленными - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала