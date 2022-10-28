https://sputnikarabic.ae/20221028/وزير-المال-السعودي-يعلن-عدم-إمكانية-مراجعة-ضريبة-القيمة-بسب-الوضع-الحالي-1069577802.html
وزير المال السعودي يعلن عدم إمكانية مراجعة ضريبة القيمة بسبب الوضع الحالي
وزير المال السعودي يعلن عدم إمكانية مراجعة ضريبة القيمة بسبب الوضع الحالي
أعلن وزير المال السعودي، محمد الجدعان، اليوم الجمعة، أنه رغم الفوائض المالية، إلا أن الوضع الحالي غير مناسب لإعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة في المملكة. 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T12:38+0000
2022-10-28T12:38+0000
2022-10-28T13:08+0000
السعودية
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وقال الجدعان في تصريحات لقناة "العربية"، إن "هناك إصلاحات اقتصادية ثابتة لن تتغير"، لافتًا إلى أن هناك سياسات مالية تعتمد على الوضع الاقتصادي.وأوضح الوزير السعودي أن مراجعة ضريبة القيمة المضافة، ستتم في الوقت المناسب، عندما يكون الوضع الاقتصادي والمادي مناسبا.وشدد الجدعان على أن الوضع المالي الحالي غير مناسب لمراجعة الضريبة المضافة، خاصة "وأن العالم يشهد زوبعة اقتصادية، ما يستدعي الحرص قبل اتخاذ أي قرارات".
https://sputnikarabic.ae/20220805/هيئة-الضريبة-السعودية-تنفي-إمكانية-تخفيض-مستحقات-الزكاة-وتجيز-تقسيطها-1066025436.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم
السعودية, أخبار السعودية اليوم
وزير المال السعودي يعلن عدم إمكانية مراجعة ضريبة القيمة بسبب الوضع الحالي
12:38 GMT 28.10.2022 (تم التحديث: 13:08 GMT 28.10.2022) تابعنا عبر
أعلن وزير المال السعودي، محمد الجدعان، اليوم الجمعة، أنه رغم الفوائض المالية، إلا أن الوضع الحالي غير مناسب لإعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة في المملكة.
وقال الجدعان في تصريحات لقناة
"العربية"، إن "هناك إصلاحات اقتصادية ثابتة لن تتغير"، لافتًا إلى أن هناك سياسات مالية تعتمد على الوضع الاقتصادي.
وأوضح الوزير السعودي أن مراجعة ضريبة القيمة المضافة
، ستتم في الوقت المناسب، عندما يكون الوضع الاقتصادي والمادي مناسبا.
وشدد الجدعان على أن الوضع المالي الحالي غير مناسب لمراجعة الضريبة المضافة، خاصة "وأن العالم يشهد زوبعة اقتصادية، ما يستدعي الحرص قبل اتخاذ أي قرارات".