عربي
https://sputnikarabic.ae/20221028/وفد-إسرائيلي-يشارك-باستعراض-للمظليين-في-البحرين-فيديو-1069584648.html
وفد إسرائيلي يشارك باستعراض للمظليين في البحرين... فيديو
وفد إسرائيلي يشارك باستعراض للمظليين في البحرين... فيديو
شارك وفد إسرائيلي في استعراض للمظليين في مملكة البحرين، بمناسبة مرور عامين على "اتفاقات إبراهيم". 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T15:26+0000
2022-10-28T15:26+0000
البحرين
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103502/80/1035028039_0:134:3000:1822_1920x0_80_0_0_66cdc285431ec883dd9cd601be85fd81.jpg
وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن الاستعراض الذي جرى قبل أيام قليلة، شارك فيه نحو 40 مظليا من البحرين والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وإسرائيل.ويظهر في مقطع فيديو بثته القناة، المظليين وهم يقفزون من على متن إحدى الطائرات ويشكلون حلقات في الجو.ووقعت إسرائيل في سبتمبر/أيلول 2020، في واشنطن وبرعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اتفاقي سلام مع كل من البحرين والإمارات، لاقى اعتراضا فلسطينيا.
البحرين
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103502/80/1035028039_196:0:2804:1956_1920x0_80_0_0_8369dd2d9a91925a5325ba4f558b6498.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
البحرين, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, إسرائيل
البحرين, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, إسرائيل

وفد إسرائيلي يشارك باستعراض للمظليين في البحرين... فيديو

15:26 GMT 28.10.2022
© AFP 2022 / MARWAN NAAMANIالبحرين المنامة
البحرين المنامة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2022
© AFP 2022 / MARWAN NAAMANI
تابعنا عبرTelegram
شارك وفد إسرائيلي في استعراض للمظليين في مملكة البحرين، بمناسبة مرور عامين على "اتفاقات إبراهيم".
وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن الاستعراض الذي جرى قبل أيام قليلة، شارك فيه نحو 40 مظليا من البحرين والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وإسرائيل.
ويظهر في مقطع فيديو بثته القناة، المظليين وهم يقفزون من على متن إحدى الطائرات ويشكلون حلقات في الجو.
ووقعت إسرائيل في سبتمبر/أيلول 2020، في واشنطن وبرعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اتفاقي سلام مع كل من البحرين والإمارات، لاقى اعتراضا فلسطينيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Представители российской стороны во время обмена пленными - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала