https://sputnikarabic.ae/20221028/وفد-إسرائيلي-يشارك-باستعراض-للمظليين-في-البحرين-فيديو-1069584648.html
وفد إسرائيلي يشارك باستعراض للمظليين في البحرين... فيديو
وفد إسرائيلي يشارك باستعراض للمظليين في البحرين... فيديو
شارك وفد إسرائيلي في استعراض للمظليين في مملكة البحرين، بمناسبة مرور عامين على "اتفاقات إبراهيم". 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T15:26+0000
2022-10-28T15:26+0000
2022-10-28T15:26+0000
البحرين
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
إسرائيل
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وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن الاستعراض الذي جرى قبل أيام قليلة، شارك فيه نحو 40 مظليا من البحرين والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وإسرائيل.ويظهر في مقطع فيديو بثته القناة، المظليين وهم يقفزون من على متن إحدى الطائرات ويشكلون حلقات في الجو.ووقعت إسرائيل في سبتمبر/أيلول 2020، في واشنطن وبرعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اتفاقي سلام مع كل من البحرين والإمارات، لاقى اعتراضا فلسطينيا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
البحرين, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, إسرائيل
البحرين, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, إسرائيل
وفد إسرائيلي يشارك باستعراض للمظليين في البحرين... فيديو
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شارك وفد إسرائيلي في استعراض للمظليين في مملكة البحرين، بمناسبة مرور عامين على "اتفاقات إبراهيم".
وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن الاستعراض الذي جرى قبل أيام قليلة، شارك فيه نحو 40 مظليا من البحرين والإمارات العربية
المتحدة والولايات المتحدة وإسرائيل.
ويظهر في مقطع فيديو بثته القناة، المظليين وهم يقفزون من على متن إحدى الطائرات ويشكلون حلقات في الجو.
ووقعت إسرائيل في سبتمبر/أيلول 2020، في واشنطن وبرعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اتفاقي سلام مع كل من البحرين
والإمارات، لاقى اعتراضا فلسطينيا.