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https://sputnikarabic.ae/20221028/-الأمم-المتحدة-تحث-على-ضمان-وصول-الأسمدة-الروسية-إلى-الأسواق-العالمية-1069590805.html
الأمم المتحدة تحث على ضمان وصول الأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية
الأمم المتحدة تحث على ضمان وصول الأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية
دعا المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان ديوجاريك، اليوم الجمعة، الأطراف كافة إلى بذل جميع الجهود لتمديد صفقة الغذاء ورفع الحواجز على طريق... 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T21:54+0000
2022-10-28T21:54+0000
منظمة الأمم المتحدة
روسيا
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الأمم المتحدة– سبوتنيك. وقال ديوجاريك في تعليق له: "ندعو جميع الأطراف لبذل جميع الجهود لاستئناف مبادرة البحر الأسود للحبوب والتنفيذ الكامل للاتفاقين [حول تصدير الأغذية الأوكرانية عبر البحر الأسود وتصدير الأسمدة والأغذية الروسية]، بما فيه إزالة الحواجز المتبقية لتصدير الحبوب والأسمدة الروسية".وفي وقت سابق، من اليوم الجمعة، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة وأوروبا تعاقب دول إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية بمنع وصول المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية.وجاء في البيان: "تعد روسيا، على عكس أوكرانيا، واحدة من أكبر مصدري الأسمدة في العالم، والتي من دونها لن تتعرض الدول المستهلكة للغذاء للمجاعة وإنما البلدان المنتجة أيضًا".وأضافت "مع ذلك، لا تزال الشركات الروسية لا تستطيع تنفيذ التوريدات التجارية من الأسمدة، بل حتى نقل نحو 300 ألف طن من المنتجات إلى الدول الأكثر فقراً. ولا تزال هذه الأسمدة محجوزة بشكل رئيسي في مستودعات لاتفيا (80%)، وكذلك في إستونيا وبلجيكا وهولندا، التي لا تسمح سلطاتها بشحنها عبر برنامج الأغذية العالمي".
https://sputnikarabic.ae/20221028/الخارجية-الروسية-تعلق-على-اتفاقية-إسطنبول-بشأن-تطبيع-الصادرات-الزراعية-1069562096.html
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منظمة الأمم المتحدة, روسيا
منظمة الأمم المتحدة, روسيا

الأمم المتحدة تحث على ضمان وصول الأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية

21:54 GMT 28.10.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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دعا المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان ديوجاريك، اليوم الجمعة، الأطراف كافة إلى بذل جميع الجهود لتمديد صفقة الغذاء ورفع الحواجز على طريق تصدير المنتجات الغذائية والأسمدة الروسية.
الأمم المتحدة– سبوتنيك. وقال ديوجاريك في تعليق له: "ندعو جميع الأطراف لبذل جميع الجهود لاستئناف مبادرة البحر الأسود للحبوب والتنفيذ الكامل للاتفاقين [حول تصدير الأغذية الأوكرانية عبر البحر الأسود وتصدير الأسمدة والأغذية الروسية]، بما فيه إزالة الحواجز المتبقية لتصدير الحبوب والأسمدة الروسية".
وفي وقت سابق، من اليوم الجمعة، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة وأوروبا تعاقب دول إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية بمنع وصول المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية.
مركز التنسيق حول الحبوب في اسطنبول، تركيا 2 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2022
الخارجية الروسية تعلق على "اتفاقية إسطنبول" بشأن تطبيع الصادرات الزراعية
07:56 GMT
وجاء في البيان: "تعد روسيا، على عكس أوكرانيا، واحدة من أكبر مصدري الأسمدة في العالم، والتي من دونها لن تتعرض الدول المستهلكة للغذاء للمجاعة وإنما البلدان المنتجة أيضًا".
وأضافت "مع ذلك، لا تزال الشركات الروسية لا تستطيع تنفيذ التوريدات التجارية من الأسمدة، بل حتى نقل نحو 300 ألف طن من المنتجات إلى الدول الأكثر فقراً. ولا تزال هذه الأسمدة محجوزة بشكل رئيسي في مستودعات لاتفيا (80%)، وكذلك في إستونيا وبلجيكا وهولندا، التي لا تسمح سلطاتها بشحنها عبر برنامج الأغذية العالمي".
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