https://sputnikarabic.ae/20221029/أبو-الغيط-يأمل-أن-تشهد-القمة-العربية-تدشينا-لاستراتيجية-الأمن-الغذائي-العربي-1069611686.html
أبو الغيط يأمل أن تشهد القمة العربية تدشينا لاستراتيجية الأمن الغذائي العربي
أبو الغيط يأمل أن تشهد القمة العربية تدشينا لاستراتيجية الأمن الغذائي العربي
أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن تشهد القمة العربية المقرر عقدها في الجزائر في الأول والثاني من نوفمبر المقبل، تدشيناً لاستراتيجية... 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T18:10+0000
2022-10-29T18:10+0000
2022-10-29T18:10+0000
القمة العربية بالجزائر
القمة العربية
أخبار القمة العربية
الجزائر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/17/1068140728_0:60:3429:1988_1920x0_80_0_0_7b75d9a85467141125cd01d1318da655.jpg
وقال أبو الغيط في كلمته خلال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية، وتابعها مراسل "سبوتنيك" في الجزائر، إن أزمة الغذاء، وما يتعرض له الأمن الغذائي من تهديد، "تُمثل أولوية مهمة".وأكد أن هذا يؤكد "الحاجة لعمل تكاملي وجماعي لمواجهة الفجوة الغذائية الخطيرة التي يُعاني منها العالم العربي".ولفت أبو الغيط إلى "الأوضاع الاستثنائية والطارئة في بعض دولنا، ومنها الصومال على سبيل المثال، والذي يقف نحو نصف سكانه على شفا المجاعة".وقال الأمين العام للجامعة: "إننا نتابع جميعاً تواتر الأزمات العالمية على نحو جعل الأزمة حالة مستمرة، وليست مجرد وضع عابر"، مشيرا إلى أنه "ظهر واضحاً أن الاستعداد للأزمات، وتحصين المجتمعات إزاءها وزيادة قدرتها على الصمود، يقتضي عملاً مؤسسياً وتكاملياً ويتطلب نظرة استراتيجية".وأكد أن هذه الاستراتيجية يجب أن "تنطلق من الواقع ولا تفتقر للخيال في ذات الوقت"، مشدد على أنه "أتصور أن واقع الأزمة والتعامل معها لابد أن يحتل مكانة مهمة على الأجندة العربية، خاصة في ضوء التبعات الخطيرة للأزمات العالمية على منطقتنا".وتعقد في الجزائر منذ الـ 26 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية التي تحتضنها الجزائر في الأول والثاني من نوفمبر المقبل، تحت عنوان "لم الشمل".
https://sputnikarabic.ae/20221028/مسؤول-في-جامعة-الدول-العربية-يكشف-عن-موضوعات-اقتصادية-مطروحة-للمناقشة-1069576753.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/17/1068140728_348:0:3079:2048_1920x0_80_0_0_3b8fcb603c48afc6617237ba8514060b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
القمة العربية بالجزائر, القمة العربية, أخبار القمة العربية, الجزائر
القمة العربية بالجزائر, القمة العربية, أخبار القمة العربية, الجزائر
أبو الغيط يأمل أن تشهد القمة العربية تدشينا لاستراتيجية الأمن الغذائي العربي
تابعنا عبر
أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن تشهد القمة العربية المقرر عقدها في الجزائر في الأول والثاني من نوفمبر المقبل، تدشيناً لاستراتيجية الأمن الغذائي العربي.
وقال أبو الغيط في كلمته خلال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية، وتابعها مراسل "سبوتنيك" في الجزائر، إن أزمة الغذاء، وما يتعرض له الأمن الغذائي من تهديد، "تُمثل أولوية مهمة".
وأكد أن هذا يؤكد "الحاجة لعمل تكاملي وجماعي لمواجهة الفجوة الغذائية الخطيرة التي يُعاني منها العالم العربي".
ولفت أبو الغيط إلى "الأوضاع الاستثنائية والطارئة
في بعض دولنا، ومنها الصومال على سبيل المثال، والذي يقف نحو نصف سكانه على شفا المجاعة".
وقال الأمين العام للجامعة: "إننا نتابع جميعاً تواتر الأزمات العالمية على نحو جعل الأزمة حالة مستمرة، وليست مجرد وضع عابر"، مشيرا إلى أنه "ظهر واضحاً أن الاستعداد للأزمات
، وتحصين المجتمعات إزاءها وزيادة قدرتها على الصمود، يقتضي عملاً مؤسسياً وتكاملياً ويتطلب نظرة استراتيجية".
وأكد أن هذه الاستراتيجية يجب أن "تنطلق من الواقع ولا تفتقر للخيال في ذات الوقت"، مشدد على أنه "أتصور أن واقع الأزمة والتعامل معها لابد أن يحتل مكانة مهمة على الأجندة العربية، خاصة في ضوء التبعات الخطيرة للأزمات العالمية على منطقتنا".
وتعقد في الجزائر
منذ الـ 26 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية التي تحتضنها الجزائر في الأول والثاني من نوفمبر المقبل، تحت عنوان "لم الشمل".