عربي
روسيا تجمد مشاركتها في "صفقة الحبوب" بعد هجوم أوكرانيا على سيفاستوبول "بمشاركة بريطانية"
https://sputnikarabic.ae/20221029/أبو-الغيط-يؤكد-أن-الأزمات-العربية-جرح-نازف-يستهلك-الموارد-والإمكانيات-ويأتي-على-الحاضر-والمستقبل-1069612165.html
أبو الغيط يؤكد أن الأزمات العربية "جرح نازف" يستهلك الموارد والإمكانيات ويأتي على الحاضر والمستقبل
أبو الغيط يؤكد أن الأزمات العربية "جرح نازف" يستهلك الموارد والإمكانيات ويأتي على الحاضر والمستقبل
قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن الأزمات العربية لا زالت "تُمثل جراحاً نازفة". 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T18:27+0000
2022-10-29T18:27+0000
القمة العربية بالجزائر
العالم العربي
أخبار العالم العربي
الجزائر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1e/1067039401_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2f4910c1ea61f1909764de608546f5db.jpg
وأوضح في كلمته خلال اجتماع عقده وزراء الخارجية العرب للتحضير للقمة العربية في الجزائر، وتابعها مراسل "سبوتنيك" أن الأزمات الموجودة في عدد من الدول العربية "تستهلك الموارد والإمكانيات، وتأتي على الحاضر والمستقبل، وتُضعف الأمن الجماعي وتزيد من انكشاف المنطقة".وتابع: وأشار إلى أن العالم، في خضم انشغاله بالأزمات الضاغطة، قد "ينسى أزماتِنا أو يتناساها"، مشددا على أن هذا هو "ما يفرض علينا واجب العمل بالجدية الكاملة من أجل إنهاء هذه الأزمات السياسية والأمنية الخطيرة في كل من سوريا واليمن وليبيا".وأكد أبو الغيط أن "هذه الأزمات لم تُثقل كاهل المنطقة بكلفة إنسانية واقتصادية تفوق التصور فحسب، ولكنها وفرت كذلك ثغراتٍ نفذت منها قوى إقليمية غير عربية، لتُمارس أدواراً تخريبية من أجل الهيمنة على بعض المجتمعات العربية، والاستفادة من واقع الأزمة لتحقيق مصالحها".وأضاف الأمين العامة لجامعة الدول العربية في كلمته: "أود التأكيد هنا على أن معالجة هذه الأزمات، والتوصل إلى تسويات سياسية توقف نزيف الدم والحروب في الدول التي تُعاني منها، يظل المفتاح الأهم لإنهاء هذه التدخلات الضارة والمُزعزعة للاستقرار التي تُمارسها الأطراف الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية".وتستضيف الجزائر أعمال القمة العربية في دورتها الـ 31، ومن المقرر أن ينعقد اجتماع قمة بمشاركة قادة ورؤساء الدول العربية في الأول والثاني من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20221029/أبو-الغيط-يأمل-أن-تشهد-القمة-العربية-تدشينا-لاستراتيجية-الأمن-الغذائي-العربي-1069611686.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1e/1067039401_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_52ea58ebd777ae1245e939cbd2948cf8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
القمة العربية بالجزائر, العالم العربي, أخبار العالم العربي, الجزائر
القمة العربية بالجزائر, العالم العربي, أخبار العالم العربي, الجزائر

أبو الغيط يؤكد أن الأزمات العربية "جرح نازف" يستهلك الموارد والإمكانيات ويأتي على الحاضر والمستقبل

18:27 GMT 29.10.2022
© AFP 2022 / ANWAR AMROالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2022
© AFP 2022 / ANWAR AMRO
تابعنا عبرTelegram
قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن الأزمات العربية لا زالت "تُمثل جراحاً نازفة".
وأوضح في كلمته خلال اجتماع عقده وزراء الخارجية العرب للتحضير للقمة العربية في الجزائر، وتابعها مراسل "سبوتنيك" أن الأزمات الموجودة في عدد من الدول العربية "تستهلك الموارد والإمكانيات، وتأتي على الحاضر والمستقبل، وتُضعف الأمن الجماعي وتزيد من انكشاف المنطقة".
وتابع:
"أقول بصراحة إن انخراط المنظومة العربية في معالجة الأزمات، على نحو جماعي وفي إطار الجامعة العربية، لا زال أقل من المأمول والمطلوب".
وأشار إلى أن العالم، في خضم انشغاله بالأزمات الضاغطة، قد "ينسى أزماتِنا أو يتناساها"، مشددا على أن هذا هو "ما يفرض علينا واجب العمل بالجدية الكاملة من أجل إنهاء هذه الأزمات السياسية والأمنية الخطيرة في كل من سوريا واليمن وليبيا".
وأكد أبو الغيط أن "هذه الأزمات لم تُثقل كاهل المنطقة بكلفة إنسانية واقتصادية تفوق التصور فحسب، ولكنها وفرت كذلك ثغراتٍ نفذت منها قوى إقليمية غير عربية، لتُمارس أدواراً تخريبية من أجل الهيمنة على بعض المجتمعات العربية، والاستفادة من واقع الأزمة لتحقيق مصالحها".
نظرة عامة على اجتماع وزراء خارجية جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة في 6 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2022
أبو الغيط يأمل أن تشهد القمة العربية تدشينا لاستراتيجية الأمن الغذائي العربي
18:10 GMT
وأضاف الأمين العامة لجامعة الدول العربية في كلمته: "أود التأكيد هنا على أن معالجة هذه الأزمات، والتوصل إلى تسويات سياسية توقف نزيف الدم والحروب في الدول التي تُعاني منها، يظل المفتاح الأهم لإنهاء هذه التدخلات الضارة والمُزعزعة للاستقرار التي تُمارسها الأطراف الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية".
وتستضيف الجزائر أعمال القمة العربية في دورتها الـ 31، ومن المقرر أن ينعقد اجتماع قمة بمشاركة قادة ورؤساء الدول العربية في الأول والثاني من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала