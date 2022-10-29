https://sputnikarabic.ae/20221029/أبو-الغيط-يؤكد-أن-الأزمات-العربية-جرح-نازف-يستهلك-الموارد-والإمكانيات-ويأتي-على-الحاضر-والمستقبل-1069612165.html

أبو الغيط يؤكد أن الأزمات العربية "جرح نازف" يستهلك الموارد والإمكانيات ويأتي على الحاضر والمستقبل

أبو الغيط يؤكد أن الأزمات العربية "جرح نازف" يستهلك الموارد والإمكانيات ويأتي على الحاضر والمستقبل

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن الأزمات العربية لا زالت "تُمثل جراحاً نازفة". 29.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-29T18:27+0000

2022-10-29T18:27+0000

2022-10-29T18:27+0000

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وأوضح في كلمته خلال اجتماع عقده وزراء الخارجية العرب للتحضير للقمة العربية في الجزائر، وتابعها مراسل "سبوتنيك" أن الأزمات الموجودة في عدد من الدول العربية "تستهلك الموارد والإمكانيات، وتأتي على الحاضر والمستقبل، وتُضعف الأمن الجماعي وتزيد من انكشاف المنطقة".وتابع: وأشار إلى أن العالم، في خضم انشغاله بالأزمات الضاغطة، قد "ينسى أزماتِنا أو يتناساها"، مشددا على أن هذا هو "ما يفرض علينا واجب العمل بالجدية الكاملة من أجل إنهاء هذه الأزمات السياسية والأمنية الخطيرة في كل من سوريا واليمن وليبيا".وأكد أبو الغيط أن "هذه الأزمات لم تُثقل كاهل المنطقة بكلفة إنسانية واقتصادية تفوق التصور فحسب، ولكنها وفرت كذلك ثغراتٍ نفذت منها قوى إقليمية غير عربية، لتُمارس أدواراً تخريبية من أجل الهيمنة على بعض المجتمعات العربية، والاستفادة من واقع الأزمة لتحقيق مصالحها".وأضاف الأمين العامة لجامعة الدول العربية في كلمته: "أود التأكيد هنا على أن معالجة هذه الأزمات، والتوصل إلى تسويات سياسية توقف نزيف الدم والحروب في الدول التي تُعاني منها، يظل المفتاح الأهم لإنهاء هذه التدخلات الضارة والمُزعزعة للاستقرار التي تُمارسها الأطراف الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية".وتستضيف الجزائر أعمال القمة العربية في دورتها الـ 31، ومن المقرر أن ينعقد اجتماع قمة بمشاركة قادة ورؤساء الدول العربية في الأول والثاني من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

https://sputnikarabic.ae/20221029/أبو-الغيط-يأمل-أن-تشهد-القمة-العربية-تدشينا-لاستراتيجية-الأمن-الغذائي-العربي-1069611686.html

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القمة العربية بالجزائر, العالم العربي, أخبار العالم العربي, الجزائر