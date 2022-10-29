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أبو الغيط يلتقي بوزير الخارجية الكويتي قبيل انعقاد قمة الجزائر
أبو الغيط يلتقي بوزير الخارجية الكويتي قبيل انعقاد قمة الجزائر
استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم السبت، وزير الخارجية الكويتي، الشيخ ‏سالم عبد الله الجابر الصباح، في مقر إقامة أبو الغيط في... 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T11:43+0000
2022-10-29T11:43+0000
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وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن "أبو الغيط حرص على تقديم التهنئة مجددا للوزير الكويتي على اختياره للمنصب، مشيدا بخبرته الدبلوماسية الطويلة".كما تمنى أبو الغيط لوزير الخارجية الكويتي الجديد "التوفيق في استكمال مسيرة بلاده على الصعيد الخارجي، لا سيما دورها المهم والفاعل في إطار منظومة العمل العربي المشترك".وأوضح المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية في بيانه أن "اللقاء ركز على مجريات القمة العربية، التي تعقد اجتماعاتها التحضيرية في هذه الأثناء، إذ اتفق الطرفان على أهمية الوصول إلى حالة من التوافق حيال مختلف القضايا المطروحة، بالنظر إلى التحديات الدولية الهائلة التي تحتم على الجانب العربي المزيد من التكتل ووحدة الصف".
https://sputnikarabic.ae/20221028/انطلاق-أعمال-المجلس-الاقتصادي-والاجتماعي-الوزاري-التحضيري-للقمة-العربية-1069568887.html
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القمة العربية بالجزائر, العالم العربي, جامعة الدول العربية
القمة العربية بالجزائر, العالم العربي, جامعة الدول العربية

أبو الغيط يلتقي بوزير الخارجية الكويتي قبيل انعقاد قمة الجزائر

11:43 GMT 29.10.2022
© Photo / الجامعة العربيةالأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، يستقبل وزير الخارجية الكويتي قُبيل انعقاد قمة الجزائر، 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2022
الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، يستقبل وزير الخارجية الكويتي قُبيل انعقاد قمة الجزائر، 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2022
الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، يستقبل وزير الخارجية الكويتي قُبيل انعقاد قمة الجزائر، 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2022
© Photo / الجامعة العربية
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استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم السبت، وزير الخارجية الكويتي، الشيخ ‏سالم عبد الله الجابر الصباح، في مقر إقامة أبو الغيط في العاصمة الجزائرية، التي تحتضن القمة العربية ‏الـ31 في الأول والثاني من شهر نوفمبر/تشرين الثاني.‏
وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن "أبو الغيط حرص على تقديم التهنئة مجددا للوزير الكويتي على اختياره للمنصب، مشيدا بخبرته الدبلوماسية الطويلة".
كما تمنى أبو الغيط لوزير الخارجية الكويتي الجديد "التوفيق في استكمال مسيرة بلاده على الصعيد الخارجي، لا سيما دورها المهم والفاعل في إطار منظومة العمل العربي المشترك".
الاجتماعات التحضيرية قبل القمة العربية على مستوى وزراء الاقتصاد العرب والمندوبين الدائمين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2022
انطلاق أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي الوزاري التحضيري للقمة العربية
أمس, 10:45 GMT
وأوضح المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية في بيانه أن "اللقاء ركز على مجريات القمة العربية، التي تعقد اجتماعاتها التحضيرية في هذه الأثناء، إذ اتفق الطرفان على أهمية الوصول إلى حالة من التوافق حيال مختلف القضايا المطروحة، بالنظر إلى التحديات الدولية الهائلة التي تحتم على الجانب العربي المزيد من التكتل ووحدة الصف".
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