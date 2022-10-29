https://sputnikarabic.ae/20221029/أردوغان-يستعد-لطرح-أول-سيارة-كهربائية-تركية-الصنع-1069601936.html
أردوغان يستعد لطرح أول سيارة كهربائية تركية الصنع
أردوغان يستعد لطرح أول سيارة كهربائية تركية الصنع
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، عن افتتاح مصنع "توغ" لإنتاج أول سيارة كهربائية محلية في البلاد، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بالعيد الـ99... 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T13:15+0000
2022-10-29T13:15+0000
2022-10-29T13:15+0000
رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم
العالم
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وقال في تدوينة له في الدفتر الخاص بالزائرين لضريح مصطفى كمال أتاتورك: "يسعدنا أن نتوج هذا اليوم التاريخي (عيد الجمهورية) بافتتاح مصنع توغ (منتج) أول سيارة كهربائية محلية في بلادنا، وسنواصل كفاحنا بحزم لجعل القرن الحالي قرن تركيا ولتحقيق أحلام أمتنا دون مبالاة بالعقبات"، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.وذكر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في رسالة له بمناسبة تأسيس الجمهورية التركية الـ99: "سنقيم في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري حفل إنتاج أول سيارة توغ الكهربائية المحلية والوطنية في بلدنا"، وفقا لبيان من الرئاسة التركية.تحتفل تركيا في الـ29 من أكتوبر من كل عام بعيد الجمهورية، حيث تحل هذا العام الذكرى الـ 96 لهذه المناسبة، تقيم خلالها البلاد احتفالات موسعة، ويعتبر هذا اليوم عطلة رسمية ويسبقه يوم بنصف دوام لمعظم المؤسسات الحكومية والمدارس والمعاهد والجامعات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, العالم
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, العالم
أردوغان يستعد لطرح أول سيارة كهربائية تركية الصنع
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أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، عن افتتاح مصنع "توغ" لإنتاج أول سيارة كهربائية محلية في البلاد، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بالعيد الـ99 لتأسيس الجمهورية التركية.
وقال في تدوينة له في الدفتر الخاص بالزائرين لضريح مصطفى كمال أتاتورك: "يسعدنا أن نتوج هذا اليوم التاريخي (عيد الجمهورية) بافتتاح مصنع توغ (منتج) أول سيارة كهربائية محلية في بلادنا، وسنواصل كفاحنا بحزم لجعل القرن الحالي قرن تركيا ولتحقيق أحلام أمتنا دون مبالاة بالعقبات"، وفقا لوكالة
أنباء "الأناضول" التركية.
وذكر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في رسالة له بمناسبة تأسيس الجمهورية التركية الـ99: "سنقيم في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري حفل إنتاج أول سيارة توغ الكهربائية المحلية والوطنية في بلدنا"، وفقا لبيان
من الرئاسة التركية.
تحتفل تركيا في الـ29 من أكتوبر من كل عام بعيد الجمهورية، حيث تحل هذا العام الذكرى الـ 96 لهذه المناسبة، تقيم خلالها البلاد احتفالات موسعة، ويعتبر هذا اليوم عطلة رسمية ويسبقه يوم بنصف دوام لمعظم المؤسسات الحكومية والمدارس والمعاهد والجامعات.