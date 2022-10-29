عربي
https://sputnikarabic.ae/20221029/أردوغان-يستعد-لطرح-أول-سيارة-كهربائية-تركية-الصنع-1069601936.html
أردوغان يستعد لطرح أول سيارة كهربائية تركية الصنع
أردوغان يستعد لطرح أول سيارة كهربائية تركية الصنع
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، عن افتتاح مصنع "توغ" لإنتاج أول سيارة كهربائية ‏محلية في البلاد، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بالعيد الـ99... 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T13:15+0000
2022-10-29T13:15+0000
رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1c/1061716011_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_e7c32fd6d20953e80f6c1617650cedc7.jpg
وقال في تدوينة له في الدفتر الخاص بالزائرين لضريح مصطفى كمال أتاتورك: "يسعدنا أن نتوج هذا اليوم التاريخي (عيد الجمهورية) بافتتاح مصنع توغ (منتج) أول سيارة كهربائية محلية في بلادنا، وسنواصل كفاحنا بحزم لجعل القرن الحالي قرن تركيا ولتحقيق أحلام أمتنا دون مبالاة بالعقبات"، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.وذكر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في رسالة له بمناسبة تأسيس الجمهورية التركية الـ99: "سنقيم في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري حفل إنتاج أول سيارة توغ الكهربائية المحلية والوطنية في بلدنا"، وفقا لبيان من الرئاسة التركية.تحتفل تركيا في الـ29 من أكتوبر من كل عام بعيد الجمهورية، حيث تحل هذا العام الذكرى الـ 96 لهذه المناسبة، تقيم خلالها البلاد احتفالات موسعة، ويعتبر هذا اليوم عطلة رسمية ويسبقه يوم بنصف دوام لمعظم المؤسسات الحكومية والمدارس والمعاهد والجامعات.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1c/1061716011_0:0:888:666_1920x0_80_0_0_40210c993a93b1beeaac1824a1a994d4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, العالم
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, العالم

أردوغان يستعد لطرح أول سيارة كهربائية تركية الصنع

13:15 GMT 29.10.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARDالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2022
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARD
تابعنا عبرTelegram
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، عن افتتاح مصنع "توغ" لإنتاج أول سيارة كهربائية ‏محلية في البلاد، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بالعيد الـ99 لتأسيس الجمهورية التركية.‏
وقال في تدوينة له في الدفتر الخاص بالزائرين لضريح مصطفى كمال أتاتورك: "يسعدنا أن نتوج هذا اليوم التاريخي (عيد الجمهورية) بافتتاح مصنع توغ (منتج) أول سيارة كهربائية محلية في بلادنا، وسنواصل كفاحنا بحزم لجعل القرن الحالي قرن تركيا ولتحقيق أحلام أمتنا دون مبالاة بالعقبات"، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.
وذكر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في رسالة له بمناسبة تأسيس الجمهورية التركية الـ99: "سنقيم في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري حفل إنتاج أول سيارة توغ الكهربائية المحلية والوطنية في بلدنا"، وفقا لبيان من الرئاسة التركية.
تحتفل تركيا في الـ29 من أكتوبر من كل عام بعيد الجمهورية، حيث تحل هذا العام الذكرى الـ 96 لهذه المناسبة، تقيم خلالها البلاد احتفالات موسعة، ويعتبر هذا اليوم عطلة رسمية ويسبقه يوم بنصف دوام لمعظم المؤسسات الحكومية والمدارس والمعاهد والجامعات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала