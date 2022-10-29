https://sputnikarabic.ae/20221029/أرمينيا-تعلن-استعدادها-تمديد-عمل-قوات-حفظ-السلام-الروسية-في-قره-باغ-لمدة-20-عاما-1069597854.html
أرمينيا تعلن استعدادها تمديد عمل قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ لمدة 20 عاما
أرمينيا تعلن استعدادها تمديد عمل قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ لمدة 20 عاما
أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم السبت، استعداد بلاده للتوقيع على وثيقة بشأن تمديد عمل قوات حفظ السلام الروسية في إقليم قره باغ، المتنازع عليه... 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T10:05+0000
2022-10-29T10:05+0000
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يريفان - سبوتنيك. وقال باشينيان، في إفادة صحفية اليوم: "أعلن رسميا أنني مستعد للتوقيع على وثيقة في سوتشي بحيث يتم ضمان تمثيل قوات حفظ السلام الروسية في ناغورني قره باغ دون قيد أو شرط لمدة 10 أو 15 أو 20 عاما".وأعلن المكتب الصحفي في الكرملين، أمس الجمعة، عن انعقاد لقاء ثلاثي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري في منتجع سوتشي.وجاء في بيان الكرملين: "بمبادرة من روسيا، تعقد في الحادي والثلاثين من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، في منتجع سوتشي، مباحثات ثلاثية تضم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, روسيا
أرمينيا تعلن استعدادها تمديد عمل قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ لمدة 20 عاما
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أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم السبت، استعداد بلاده للتوقيع على وثيقة بشأن تمديد عمل قوات حفظ السلام الروسية في إقليم قره باغ، المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا، لمدة تصل إلى 20 عاما.
يريفان - سبوتنيك. وقال باشينيان، في إفادة صحفية اليوم: "أعلن رسميا أنني مستعد للتوقيع على وثيقة في سوتشي بحيث يتم ضمان تمثيل قوات حفظ السلام الروسية في ناغورني قره باغ دون قيد أو شرط لمدة 10 أو 15 أو 20 عاما".
وأضاف باشينيان: "أقترح أن يقدم الرئيس الروسي هذا الاقتراح، وإذا لزم الأمر سأقدم أنا مثل هذا الاقتراح، ويجب على روسيا دعم هذا الاقتراح لأنني لا أستطيع تحديد شروط بقاء قوات حفظ السلام الروسية، فهذه وثيقة ثلاثية، وإذا اتفقنا نحن وروسيا، فسنكون الأغلبية"، مشيرا إلى أن "روسيا كوسيط يمكنها تقديم هذا المشروع".
وأعلن المكتب الصحفي في الكرملين، أمس الجمعة، عن انعقاد لقاء ثلاثي
بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري في منتجع سوتشي.
وجاء في بيان الكرملين: "بمبادرة من روسيا، تعقد في الحادي والثلاثين من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، في منتجع سوتشي، مباحثات ثلاثية تضم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان".