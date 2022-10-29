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https://sputnikarabic.ae/20221029/إس---8-كوم-صواريخ-غير-موجهة-لقصف-التشكيلات-المدرعة-وقوات-المشاة-1069612668.html
"إس - 8 كوم"... صواريخ غير موجهة لقصف التشكيلات المدرعة وقوات المشاة
"إس - 8 كوم"... صواريخ غير موجهة لقصف التشكيلات المدرعة وقوات المشاة
تتسلح الطائرات الحربية بأنواع مختلفة من الصواريخ ومنها الصاروخ "إس - 8 كوم"، الذي يمكن استخدامه في قصف التشكيلات المدرعة وقوات المشاة. 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T18:51+0000
2022-10-29T18:51+0000
رصد عسكري
روسيا
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وتم تصميم الصاروخ "إس - 8 كوم" لتستخدمه الطائرات الحربية في تدمير الأهداف البرية، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ما هي أبرز المواصفات الفنية للصاروخ؟ويمكن استخدام الصاروخ ضد الأهداف المدرعة والمركبات خفيفة التدريع كما يمكن استخدامه ضد قوات المشاة.ويوجد عدة نسخ من الصاروخ كل منها يمكن استخدامه ضد نوع معين من الأهداف وفقا لنوع الرأس الحربي الذي يشمل رأسا حربيا حراريا أو خارقا للتحصينات الخرسانية أو مضادا للرادارات أو مخصصا لتكوين السحب الدخانية.
https://sputnikarabic.ae/20221029/بي---50-تي-قنبلة-تدريب-روسية-مخصصة-لمهام-القصف-الجوي-1069610104.html
https://sputnikarabic.ae/20221020/آر---73-إي-صاروخ-جو---جو-روسي-بقدرات-خارقة-1069266230.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

"إس - 8 كوم"... صواريخ غير موجهة لقصف التشكيلات المدرعة وقوات المشاة

18:51 GMT 29.10.2022
© Sputnik . PAVEL LECECHEN / الانتقال إلى بنك الصورتحميل صاروخ على متن مروحية عسكرية روسية
تحميل صاروخ على متن مروحية عسكرية روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2022
© Sputnik . PAVEL LECECHEN
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تتسلح الطائرات الحربية بأنواع مختلفة من الصواريخ ومنها الصاروخ "إس - 8 كوم"، الذي يمكن استخدامه في قصف التشكيلات المدرعة وقوات المشاة.
وتم تصميم الصاروخ "إس - 8 كوم" لتستخدمه الطائرات الحربية في تدمير الأهداف البرية، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
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ما هي أبرز المواصفات الفنية للصاروخ؟

مدى الإطلاق: يتراوح بين 1300 متر و4 آلاف متر.
السرعة: 600 متر في الثانية.
وزن الصاروخ: 11.2 كلغ.
وزن الرأس الحربي: 3.6 كلغ.
وزن الشحنة المتفجرة: 900 غرام.
قطر الصاروخ: 8 سم.
الطول: 154.2 سم.
ويمكن استخدام الصاروخ ضد الأهداف المدرعة والمركبات خفيفة التدريع كما يمكن استخدامه ضد قوات المشاة.
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ويوجد عدة نسخ من الصاروخ كل منها يمكن استخدامه ضد نوع معين من الأهداف وفقا لنوع الرأس الحربي الذي يشمل رأسا حربيا حراريا أو خارقا للتحصينات الخرسانية أو مضادا للرادارات أو مخصصا لتكوين السحب الدخانية.
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