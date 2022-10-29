عربي
روسيا تجمد مشاركتها في "صفقة الحبوب" بعد هجوم أوكرانيا على سيفاستوبول "بمشاركة بريطانية"
https://sputnikarabic.ae/20221029/إصابة-إسرائيليين-اثنين-إثر-عملية-إطلاق-نار-في-مستوطنة-يسكنها-المتطرف-بن-غفير-جنوبي-الضفة-1069613652.html
إصابة إسرائيليين اثنين إثر عملية إطلاق نار في مستوطنة يسكنها المتطرف "بن غفير" جنوبي الضفة
إصابة إسرائيليين اثنين إثر عملية إطلاق نار في مستوطنة يسكنها المتطرف "بن غفير" جنوبي الضفة
أصيب مستوطنان إسرائيليان، بجروح، خلال عملية إطلاق نار وقعت مساء اليوم السبت، في مستوطنة يسكنها عضو الكنيست المتشدد إيتمار بن غفير. 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T18:54+0000
2022-10-29T18:54+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الضفة الغربية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101840/28/1018402846_0:0:2931:1648_1920x0_80_0_0_ca955b4f2c114697a4e8671fd6ddbaf2.jpg
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب نشره على حسابه في موقع "تويتر": "وردت أنباء عن إطلاق نار في الخليل في منطقة فرقة يهودا الإقليمية (تابعة للجيش). مزيد من التفاصيل لاحقا".فيما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: " أصيب إسرائيليان، مساء اليوم (السبت) ، في هجوم إطلاق نار على مدخل حي غفعات هأفوت في (مستوطنة) كريات أربع".وأضافت أن حالة أحد المصابين متوسطة إلى شديدة، فيما أصيب الآخر بجروح طفيفة وتم نقل المصابين إلى مستشفى هداسا عين كارم في القدس.وتابعت: " في البداية أفادت الأنباء أن الاشتباه في أن اثنين من المخربين فتحا النار، ولكن التقييم الآن هو أن أحد المخربين وصل إلى مدخل الحي وأطلق النار على الإسرائيليين. تم إطلاق النار عليه وتحييده".وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي بدأ في عملية تمشيط واسعة لمعرفة ما إذا كانت هناك مخاطر إضافية.في الحي تسكن عائلة عضو الكنيست المتشدد إيتمار بن غفير، الذي لم يكن هناك ولم يصب بأذى.وغرد بن غفير: "عائلتي الآن في مأمن من هجوم إطلاق نار على منزلنا في جفعات هأفوت".وتشهد الضفة الغربية تصاعد التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين، بعد إطلاق الأولى عملية عسكرية واسعة في الضفة أسفرت عن اعتقال مئات الفلسطينيين واغتيال آخرين، فيما يرد مسلحون فلسطينيون بمحاولة استهداف جنود الجيش الإسرائيلي والمستوطنين.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101840/28/1018402846_241:0:2438:1648_1920x0_80_0_0_5993214e79918bd8864fdccb5756dbb4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية

إصابة إسرائيليين اثنين إثر عملية إطلاق نار في مستوطنة يسكنها المتطرف "بن غفير" جنوبي الضفة

18:54 GMT 29.10.2022
© AP Photo / Ariel Schalitسيارة إسعاف إسرائيلية
سيارة إسعاف إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2022
© AP Photo / Ariel Schalit
تابعنا عبرTelegram
أصيب مستوطنان إسرائيليان، بجروح، خلال عملية إطلاق نار وقعت مساء اليوم السبت، في مستوطنة يسكنها عضو الكنيست المتشدد إيتمار بن غفير.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب نشره على حسابه في موقع "تويتر": "وردت أنباء عن إطلاق نار في الخليل في منطقة فرقة يهودا الإقليمية (تابعة للجيش). مزيد من التفاصيل لاحقا".
فيما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: " أصيب إسرائيليان، مساء اليوم (السبت) ، في هجوم إطلاق نار على مدخل حي غفعات هأفوت في (مستوطنة) كريات أربع".
وأضافت أن حالة أحد المصابين متوسطة إلى شديدة، فيما أصيب الآخر بجروح طفيفة وتم نقل المصابين إلى مستشفى هداسا عين كارم في القدس.
وتابعت: " في البداية أفادت الأنباء أن الاشتباه في أن اثنين من المخربين فتحا النار، ولكن التقييم الآن هو أن أحد المخربين وصل إلى مدخل الحي وأطلق النار على الإسرائيليين. تم إطلاق النار عليه وتحييده".
وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي بدأ في عملية تمشيط واسعة لمعرفة ما إذا كانت هناك مخاطر إضافية.
في الحي تسكن عائلة عضو الكنيست المتشدد إيتمار بن غفير، الذي لم يكن هناك ولم يصب بأذى.
وغرد بن غفير: "عائلتي الآن في مأمن من هجوم إطلاق نار على منزلنا في جفعات هأفوت".
وتشهد الضفة الغربية تصاعد التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين، بعد إطلاق الأولى عملية عسكرية واسعة في الضفة أسفرت عن اعتقال مئات الفلسطينيين واغتيال آخرين، فيما يرد مسلحون فلسطينيون بمحاولة استهداف جنود الجيش الإسرائيلي والمستوطنين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала