https://sputnikarabic.ae/20221029/إصابة-إسرائيليين-اثنين-إثر-عملية-إطلاق-نار-في-مستوطنة-يسكنها-المتطرف-بن-غفير-جنوبي-الضفة-1069613652.html

إصابة إسرائيليين اثنين إثر عملية إطلاق نار في مستوطنة يسكنها المتطرف "بن غفير" جنوبي الضفة

إصابة إسرائيليين اثنين إثر عملية إطلاق نار في مستوطنة يسكنها المتطرف "بن غفير" جنوبي الضفة

أصيب مستوطنان إسرائيليان، بجروح، خلال عملية إطلاق نار وقعت مساء اليوم السبت، في مستوطنة يسكنها عضو الكنيست المتشدد إيتمار بن غفير. 29.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-29T18:54+0000

2022-10-29T18:54+0000

2022-10-29T18:54+0000

إسرائيل

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب نشره على حسابه في موقع "تويتر": "وردت أنباء عن إطلاق نار في الخليل في منطقة فرقة يهودا الإقليمية (تابعة للجيش). مزيد من التفاصيل لاحقا".فيما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: " أصيب إسرائيليان، مساء اليوم (السبت) ، في هجوم إطلاق نار على مدخل حي غفعات هأفوت في (مستوطنة) كريات أربع".وأضافت أن حالة أحد المصابين متوسطة إلى شديدة، فيما أصيب الآخر بجروح طفيفة وتم نقل المصابين إلى مستشفى هداسا عين كارم في القدس.وتابعت: " في البداية أفادت الأنباء أن الاشتباه في أن اثنين من المخربين فتحا النار، ولكن التقييم الآن هو أن أحد المخربين وصل إلى مدخل الحي وأطلق النار على الإسرائيليين. تم إطلاق النار عليه وتحييده".وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي بدأ في عملية تمشيط واسعة لمعرفة ما إذا كانت هناك مخاطر إضافية.في الحي تسكن عائلة عضو الكنيست المتشدد إيتمار بن غفير، الذي لم يكن هناك ولم يصب بأذى.وغرد بن غفير: "عائلتي الآن في مأمن من هجوم إطلاق نار على منزلنا في جفعات هأفوت".وتشهد الضفة الغربية تصاعد التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين، بعد إطلاق الأولى عملية عسكرية واسعة في الضفة أسفرت عن اعتقال مئات الفلسطينيين واغتيال آخرين، فيما يرد مسلحون فلسطينيون بمحاولة استهداف جنود الجيش الإسرائيلي والمستوطنين.

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