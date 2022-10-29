https://sputnikarabic.ae/20221029/إعلام-مرسوم-قبول-استقالة-حكومة-ميقاتي-تم-إعداده-وعون-يوقعه-الاثنين-المقبل-1069597704.html

إعلام: مرسوم قبول استقالة حكومة ميقاتي تم إعداده وعون يوقعه الاثنين المقبل

إعلام: مرسوم قبول استقالة حكومة ميقاتي تم إعداده وعون يوقعه الاثنين المقبل

قالت تقارير إعلامية محلية إن مرسوم قبول استقالة حكومة نجيب ميقاتي تم إعداده، وسوف يوقعه الرئيس ميشال عون يوم الاثنين المقبل. 29.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-29T10:04+0000

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ووفقا لموقع قناة "الجديد" اللبنانية، فإن "دوائر القصر الجمهوري أنجزت إعداد مرسوم قبول استقالة الحكومة وسيوقعه رئيس الجمهورية ميشال عون في اليوم الأخير من ولايته".ونقلت عن مصادر أن اختيار اليوم الاخير من ولاية الرئيس عون وهو الاثنين المقبل يأتي "منعًا لأي ردات فعل تعكّر صفو الاحتفالات الشعبية بانتقال الرئيس عون إلى الرابية الأحد".وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد ألمح في تصريحات إعلامية سابقة إلى إمكانية قبوله استقالة الحكومة الحالية برئاسة نجيب ميقاتي، لافتًا إلى أن الدستور اللبناني لا يمنع إصدار مرسوم قبول استقالة الحكومة، قائلا: "احتمال إصداره لا يزال قائماً".وانتقد عون طريقة ميقاتي في محاولاته تأليف الحكومة، حيث قال: "سياسة ميقاتي التي اتبعها في تأليف الحكومة تدل على أنه لا إرادة لديه في هذا الشأن".وفيما أشار الرئيس اللبناني إلى أنه لا يعرف نوايا الآخرين، شدد على أن موضوع تأليف الحكومة من الصعوبة بمكان، قائلا: "الأمر يبدو مستحيلاً".طالع أيضا: عون يعلن أن ميقاتي لا يرغب بتشكيل وزارة جديدة وأنه على وشك قبول استقالة حكومته

https://sputnikarabic.ae/20220924/مشاورات-تشكيل-الحكومة-واستحقاق-رئاسي-ما-السيناريوهات-أمام-لبنان-لتخطي-هذه-المرحلة-الحرجة؟-1068185033.html

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