https://sputnikarabic.ae/20221029/الأردن-يؤكد-عدم-تأثره-بقرار-الهند-بتمديد-القيود-المفروضة-على-تصدير-السكر-لمدة-عام-1069604197.html

الأردن يؤكد عدم تأثره بقرار الهند بتمديد القيود المفروضة على تصدير السكر لمدة عام

الأردن يؤكد عدم تأثره بقرار الهند بتمديد القيود المفروضة على تصدير السكر لمدة عام

أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، اليوم السبت، أن قرار الهند بتمديد القيود المفروضة ‏على تصدير السكر لمدة عام لن يؤثر على البلاد بأي حال من... 29.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-29T14:56+0000

2022-10-29T14:56+0000

2022-10-29T14:56+0000

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وقال المتحدث باسم الوزارة، ينال البرماوي، في تصريحات لقناة "المملكة" الأردنية، إن "الأردن يستورد السكر من عدة أسواق، أهمها البرازيل والجزائر"، لافتا إلى أن "السكر كما هو الحال لباقي المواد التموينية يتم استيراده من مناشئ مختلفة ضمن مواصفات الجودة والاشتراطات القياسية الأردنية".وشدد البرماوي على أن "مخزون السكر في الأردن كاف، وضمن الحدود الآمنة"، مشيرا إلى أنه "يتم توريد مزيد من الكميات إلى الأردن بناء على تعاقدات القطاع التجاري".وقررت الحكومة الهندية، اليوم السبت، تمديد ما فرضته سابقا من قيود على تصدير السكر لمدة عام تنتهي في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.ووفقا لموقع "إنديانا إكسبريس"، فقد مددت الهند القيود المفروضة على تصدير السكر لمدة سنة أخرى.وكانت الهند قد فرضت، في مايو/ أيار الماضي، عددًا من القيود على صادراتها من السكر لخمسة أشهر تنتهي مع نهاية أكتوبر الجدري، معللةً ذلك بمحاولتها احتواء زيادة أسعاره محليا عقب ارتفاع صادراته.يأتي ذلك فيما صرحت مصادر حكومية بأن الهند سوف تتمكن مع وفرة إنتاجها من السكر من تصدير ما يصل إلى 8 ملايين طن، هذا العام.

https://sputnikarabic.ae/20221009/الأردن-يثبت-أسعار-الخبز-حتى-نهاية-2023-1068796313.html

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