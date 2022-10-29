https://sputnikarabic.ae/20221029/الأردن-يؤكد-عدم-تأثره-بقرار-الهند-بتمديد-القيود-المفروضة-على-تصدير-السكر-لمدة-عام-1069604197.html
الأردن يؤكد عدم تأثره بقرار الهند بتمديد القيود المفروضة على تصدير السكر لمدة عام
الأردن يؤكد عدم تأثره بقرار الهند بتمديد القيود المفروضة على تصدير السكر لمدة عام
أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، اليوم السبت، أن قرار الهند بتمديد القيود المفروضة على تصدير السكر لمدة عام لن يؤثر على البلاد بأي حال من... 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T14:56+0000
2022-10-29T14:56+0000
2022-10-29T14:56+0000
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وقال المتحدث باسم الوزارة، ينال البرماوي، في تصريحات لقناة "المملكة" الأردنية، إن "الأردن يستورد السكر من عدة أسواق، أهمها البرازيل والجزائر"، لافتا إلى أن "السكر كما هو الحال لباقي المواد التموينية يتم استيراده من مناشئ مختلفة ضمن مواصفات الجودة والاشتراطات القياسية الأردنية".وشدد البرماوي على أن "مخزون السكر في الأردن كاف، وضمن الحدود الآمنة"، مشيرا إلى أنه "يتم توريد مزيد من الكميات إلى الأردن بناء على تعاقدات القطاع التجاري".وقررت الحكومة الهندية، اليوم السبت، تمديد ما فرضته سابقا من قيود على تصدير السكر لمدة عام تنتهي في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.ووفقا لموقع "إنديانا إكسبريس"، فقد مددت الهند القيود المفروضة على تصدير السكر لمدة سنة أخرى.وكانت الهند قد فرضت، في مايو/ أيار الماضي، عددًا من القيود على صادراتها من السكر لخمسة أشهر تنتهي مع نهاية أكتوبر الجدري، معللةً ذلك بمحاولتها احتواء زيادة أسعاره محليا عقب ارتفاع صادراته.يأتي ذلك فيما صرحت مصادر حكومية بأن الهند سوف تتمكن مع وفرة إنتاجها من السكر من تصدير ما يصل إلى 8 ملايين طن، هذا العام.
https://sputnikarabic.ae/20221009/الأردن-يثبت-أسعار-الخبز-حتى-نهاية-2023-1068796313.html
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أخبار الأردن, أخبار الهند اليوم, العالم العربي
أخبار الأردن, أخبار الهند اليوم, العالم العربي
الأردن يؤكد عدم تأثره بقرار الهند بتمديد القيود المفروضة على تصدير السكر لمدة عام
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أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، اليوم السبت، أن قرار الهند بتمديد القيود المفروضة على تصدير السكر لمدة عام لن يؤثر على البلاد بأي حال من الأحوال.
وقال المتحدث باسم الوزارة، ينال البرماوي، في تصريحات لقناة
"المملكة" الأردنية، إن "الأردن يستورد السكر من عدة أسواق، أهمها البرازيل والجزائر"، لافتا إلى أن "السكر كما هو الحال لباقي المواد التموينية يتم استيراده من مناشئ مختلفة ضمن مواصفات الجودة والاشتراطات القياسية الأردنية".
وشدد البرماوي على أن "مخزون السكر في الأردن كاف، وضمن الحدود الآمنة"، مشيرا إلى أنه "يتم توريد مزيد من الكميات إلى الأردن بناء على تعاقدات القطاع التجاري".
وقررت الحكومة الهندية، اليوم السبت، تمديد ما فرضته سابقا من قيود على تصدير السكر لمدة عام تنتهي في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ووفقا لموقع
"إنديانا إكسبريس"، فقد مددت الهند القيود المفروضة على تصدير السكر لمدة سنة أخرى.
وكانت الهند قد فرضت، في مايو/ أيار الماضي، عددًا من القيود على صادراتها
من السكر لخمسة أشهر تنتهي مع نهاية أكتوبر الجدري، معللةً ذلك بمحاولتها احتواء زيادة أسعاره محليا عقب ارتفاع صادراته.
يأتي ذلك فيما صرحت مصادر حكومية بأن الهند سوف تتمكن مع وفرة إنتاجها من السكر من تصدير ما يصل إلى 8 ملايين طن، هذا العام.