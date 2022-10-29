https://sputnikarabic.ae/20221029/الأمين-العام-لجامعة-الدول-العربية-يحذر-من-حرب-عالمية-باردة-وشيكة-1069610776.html
الأمين العام لجامعة الدول العربية يحذر من حرب عالمية باردة وشيكة
الأمين العام لجامعة الدول العربية يحذر من حرب عالمية باردة وشيكة
اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم السبت، أن العالم أصبح على وشك الدخول في حرب باردة جديدة. 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T17:35+0000
2022-10-29T17:35+0000
2022-10-29T17:41+0000
الجزائر
القمة العربية بالجزائر
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الجزائر - سبوتنيك. جاء هذا خلال اجتماع عقده وزراء الخارجية العرب للتحضير للقمة العربية في الجزائر.وقال الأمين العام للجامعة: "علينا صياغة مواقف جماعية موحدة، وسط الاستقطاب الشديد الذي يعرفه العالم"، مضيفا أن "العالم يقترب من حرب باردة حادة".وأشار أبو الغيط إلى أن الأزمة الأوكرانية التي عكست صراع القوى الكبرى، أسفرت عن تداعيات سلبية طالت الدول كافة.وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقا بين الدول العربية لصياغة موقف جماعي قوي وموحد.ودعا أبو الغيط، خلال كلمته، إلى تحرك عربي مشترك لمواجهة التحديات العالمية التي تلقي بظلالها على المنطقة العربية.وتستضيف الجزائر أعمال القمة العربية في دورتها الـ 31، ومن المقرر أن ينعقد اجتماع قمة بمشاركة قادة ورؤساء الدول العربية في الأول والثاني من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20221029/أبو-الغيط-يلتقي-بوزير-الخارجية-الكويتي-قبيل-انعقاد-قمة-الجزائر-1069600019.html
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الجزائر, القمة العربية بالجزائر
الجزائر, القمة العربية بالجزائر
الأمين العام لجامعة الدول العربية يحذر من حرب عالمية باردة وشيكة
17:35 GMT 29.10.2022 (تم التحديث: 17:41 GMT 29.10.2022) تابعنا عبر
اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم السبت، أن العالم أصبح على وشك الدخول في حرب باردة جديدة.
الجزائر - سبوتنيك. جاء هذا خلال اجتماع عقده وزراء الخارجية العرب للتحضير للقمة العربية في الجزائر.
وقال الأمين العام للجامعة
: "علينا صياغة مواقف جماعية موحدة، وسط الاستقطاب الشديد الذي يعرفه العالم"، مضيفا أن "العالم يقترب من حرب باردة حادة".
وأشار أبو الغيط إلى أن الأزمة الأوكرانية التي عكست صراع القوى الكبرى، أسفرت عن تداعيات سلبية طالت الدول كافة.
وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقا بين الدول العربية لصياغة موقف جماعي قوي وموحد.
ودعا أبو الغيط، خلال كلمته، إلى تحرك عربي مشترك لمواجهة التحديات العالمية التي تلقي بظلالها على المنطقة العربية.
وتستضيف الجزائر أعمال القمة العربية في دورتها الـ 31، ومن المقرر أن ينعقد اجتماع قمة بمشاركة قادة ورؤساء الدول العربية في الأول والثاني من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.