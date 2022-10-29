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https://sputnikarabic.ae/20221029/الأمين-العام-لجامعة-الدول-العربية-يحذر-من-حرب-عالمية-باردة-وشيكة-1069610776.html
الأمين العام لجامعة الدول العربية يحذر من حرب عالمية باردة وشيكة
الأمين العام لجامعة الدول العربية يحذر من حرب عالمية باردة وشيكة
اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم السبت، أن العالم أصبح على وشك الدخول في حرب باردة جديدة. 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T17:35+0000
2022-10-29T17:41+0000
الجزائر
القمة العربية بالجزائر
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الجزائر - سبوتنيك. جاء هذا خلال اجتماع عقده وزراء الخارجية العرب للتحضير للقمة العربية في الجزائر.وقال الأمين العام للجامعة: "علينا صياغة مواقف جماعية موحدة، وسط الاستقطاب الشديد الذي يعرفه العالم"، مضيفا أن "العالم يقترب من حرب باردة حادة".وأشار أبو الغيط إلى أن الأزمة الأوكرانية التي عكست صراع القوى الكبرى، أسفرت عن تداعيات سلبية طالت الدول كافة.وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقا بين الدول العربية لصياغة موقف جماعي قوي وموحد.ودعا أبو الغيط، خلال كلمته، إلى تحرك عربي مشترك لمواجهة التحديات العالمية التي تلقي بظلالها على المنطقة العربية.وتستضيف الجزائر أعمال القمة العربية في دورتها الـ 31، ومن المقرر أن ينعقد اجتماع قمة بمشاركة قادة ورؤساء الدول العربية في الأول والثاني من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20221029/أبو-الغيط-يلتقي-بوزير-الخارجية-الكويتي-قبيل-انعقاد-قمة-الجزائر-1069600019.html
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الجزائر, القمة العربية بالجزائر
الجزائر, القمة العربية بالجزائر

الأمين العام لجامعة الدول العربية يحذر من حرب عالمية باردة وشيكة

17:35 GMT 29.10.2022 (تم التحديث: 17:41 GMT 29.10.2022)
© Photo / الجامعة العربيةالأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في معرض "دبي إكسبو 2020"
الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في معرض دبي إكسبو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2022
© Photo / الجامعة العربية
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اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم السبت، أن العالم أصبح على وشك الدخول في حرب باردة جديدة.
الجزائر - سبوتنيك. جاء هذا خلال اجتماع عقده وزراء الخارجية العرب للتحضير للقمة العربية في الجزائر.
الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، يستقبل وزير الخارجية الكويتي قُبيل انعقاد قمة الجزائر، 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2022
أبو الغيط يلتقي بوزير الخارجية الكويتي قبيل انعقاد قمة الجزائر
11:43 GMT
وقال الأمين العام للجامعة: "علينا صياغة مواقف جماعية موحدة، وسط الاستقطاب الشديد الذي يعرفه العالم"، مضيفا أن "العالم يقترب من حرب باردة حادة".
وأشار أبو الغيط إلى أن الأزمة الأوكرانية التي عكست صراع القوى الكبرى، أسفرت عن تداعيات سلبية طالت الدول كافة.
وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقا بين الدول العربية لصياغة موقف جماعي قوي وموحد.
ودعا أبو الغيط، خلال كلمته، إلى تحرك عربي مشترك لمواجهة التحديات العالمية التي تلقي بظلالها على المنطقة العربية.
وتستضيف الجزائر أعمال القمة العربية في دورتها الـ 31، ومن المقرر أن ينعقد اجتماع قمة بمشاركة قادة ورؤساء الدول العربية في الأول والثاني من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
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