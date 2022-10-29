https://sputnikarabic.ae/20221029/الإمارات-تطالب-بعودة-المفاوضات-الفلسطينية-الإسرائيلية-1069593566.html
الإمارات تطالب بعودة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية
الإمارات تطالب بعودة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية
دعت الإمارات في بيان لها في مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت، إلى عودة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية. 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T05:30+0000
2022-10-29T05:30+0000
2022-10-29T05:35+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/14/1062459756_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_fbbeec08b4ae4118e76cb65d578d5dc0.jpg
ونقلت صحيفة البيان، صباح اليوم السبت، عن أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة، أن غياب الأفق لحل سياسي قد أدى إلى توليد حالة من الإحباط والخوف وتأجيج مشاعر الغضب حيال الوضع القائم في فلسطين.وأكدت أميرة الحفيتي أن الفترة الأخيرة شهدت تصاعدا مقلقا في المواجهات الميدانية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشيرة إلى أن أحد أسبابها يعود إلى توقف المفاوضات بين الطرفين، داعية إلى عودة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.وقالت الدبلوماسية الإماراتية:وذكرت الحفيتي أن "التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لن يكون في مصلحة أي طرف، والحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء هذا النزاع، بحيث يتم إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل، في سلام وأمن واعتراف متبادل".وطالبت بوقف الممارسات غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة تلك التي تؤجج المواجهات، على رأسها الاقتحامات المتكررة لمدن الضفة الغربية، وما يصاحبها من فرض قيود على حركة الأهالي الفلسطينيين.
https://sputnikarabic.ae/20221029/مجموعة-عرين-الأسود-الفلسطينية-تؤكد-أن-المقاومة-مستمرة-1069591446.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/14/1062459756_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_2c51937886f5c42eb62bac7885e0f1fa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي
الإمارات تطالب بعودة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية
05:30 GMT 29.10.2022 (تم التحديث: 05:35 GMT 29.10.2022) تابعنا عبر
دعت الإمارات في بيان لها في مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت، إلى عودة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.
ونقلت صحيفة
البيان، صباح اليوم السبت، عن أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة، أن غياب الأفق لحل سياسي قد أدى إلى توليد حالة من الإحباط والخوف وتأجيج مشاعر الغضب حيال الوضع القائم في فلسطين.
وأكدت أميرة الحفيتي أن الفترة الأخيرة شهدت تصاعدا مقلقا في المواجهات الميدانية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشيرة إلى أن أحد أسبابها يعود إلى توقف المفاوضات بين الطرفين، داعية إلى عودة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.
وقالت الدبلوماسية الإماراتية:
ما نحتاجه اليوم هو تحرك دبلوماسي عاجل، يعيد الثقة بين الأطراف، ويحضها على العودة إلى مفاوضات حقيقية وجادة.
وذكرت الحفيتي أن "التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لن يكون في مصلحة أي طرف، والحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء هذا النزاع، بحيث يتم إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية
، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل، في سلام وأمن واعتراف متبادل".
وطالبت بوقف الممارسات غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة تلك التي تؤجج المواجهات، على رأسها الاقتحامات المتكررة لمدن الضفة الغربية
، وما يصاحبها من فرض قيود على حركة الأهالي الفلسطينيين.