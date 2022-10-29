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https://sputnikarabic.ae/20221029/الجيش-التركي-يعلن-تحييد-4-مسلحين-في-العراق-1069604319.html
الجيش التركي يعلن تحييد 4 مسلحين في العراق
الجيش التركي يعلن تحييد 4 مسلحين في العراق
أعلن الجيش التركي تحييد 4 مسلحين من عناصر حزب العمال الكردستاني "بي بي كي" في شمال العراق. 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T14:59+0000
2022-10-29T14:59+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الدفاع، اليوم السبت، بحسب وكالة "الأناضول".وقال بيان الوزارة إن "الإرهابيين" تم تحييدهم في منطقة "غارا" شمالي البلد العربي.وأكد البيان على أن قوات الجيش التركي ستواصل عملياتها ضد حزب العمال الكردستاني.وكانت أنقرة قد أطلقت في أبريل/ نيسان الماضي، عملية "المخلب -القفل"، ضد مواقع حزب العمال الكردستاني والفصائل الموالية له شمالي العراق، والتي تصنفها أنقرة ككيانات إرهابية.وتقدم العراق، في يوليو/ تموز الماضي، بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا، واستدعى القائم بأعماله من أنقرة، في أعقاب اتهام بغداد لتركيا بقصف منتجع سياحي بمحافظة دهوك شمالي البلاد، ما أسفر عن وقوع 9 قتلى و23 جريحا.وعقد مجلس الأمن جلسة بناء على طلب العراق، حيث طالب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في كلمته، بإصدار قرار عاجل يُلزم تركيا بسحب قواتها من الأراضي العراقية، وتشكيل فريق دولي مستقل للتحقيق في قصف محافظة دهوك شمالي البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20221024/تركيا-تعلن-تحييد-3-مسلحين-في-غارة-جوية-شمالي-العراق-1069405973.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار العراق اليوم
أخبار تركيا اليوم, أخبار العراق اليوم

الجيش التركي يعلن تحييد 4 مسلحين في العراق

14:59 GMT 29.10.2022
© AP Photoجنود أتراك
جنود أتراك - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2022
© AP Photo
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أعلن الجيش التركي تحييد 4 مسلحين من عناصر حزب العمال الكردستاني "بي بي كي" في شمال العراق.
جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الدفاع، اليوم السبت، بحسب وكالة "الأناضول".
مروحية تركية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2022
تركيا تعلن تحييد 3 مسلحين في غارة جوية شمالي العراق
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وقال بيان الوزارة إن "الإرهابيين" تم تحييدهم في منطقة "غارا" شمالي البلد العربي.
وأكد البيان على أن قوات الجيش التركي ستواصل عملياتها ضد حزب العمال الكردستاني.
وكانت أنقرة قد أطلقت في أبريل/ نيسان الماضي، عملية "المخلب -القفل"، ضد مواقع حزب العمال الكردستاني والفصائل الموالية له شمالي العراق، والتي تصنفها أنقرة ككيانات إرهابية.
وتقدم العراق، في يوليو/ تموز الماضي، بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا، واستدعى القائم بأعماله من أنقرة، في أعقاب اتهام بغداد لتركيا بقصف منتجع سياحي بمحافظة دهوك شمالي البلاد، ما أسفر عن وقوع 9 قتلى و23 جريحا.
وعقد مجلس الأمن جلسة بناء على طلب العراق، حيث طالب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في كلمته، بإصدار قرار عاجل يُلزم تركيا بسحب قواتها من الأراضي العراقية، وتشكيل فريق دولي مستقل للتحقيق في قصف محافظة دهوك شمالي البلاد.
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