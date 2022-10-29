https://sputnikarabic.ae/20221029/الدفاع-الروسية-تعلن-القضاء-على-130-مسلحا-وتدمير-عشرات-الآليات-الأوكرانية-1069600121.html
الدفاع الروسية تعلن القضاء على 243 مسلحا وتدمير عشرات الآليات الأوكرانية
الدفاع الروسية تعلن القضاء على 243 مسلحا وتدمير عشرات الآليات الأوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السيت، أن قصف المدفعية والطيران الحربي قضى على 70 مسلحا من الجيش الأوكراني ومركبتان قتاليتان مدرعتان وثلاث شاحنات صغيرة أثناء... 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T11:42+0000
2022-10-29T11:42+0000
2022-10-29T11:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وعلى محور كوبيانسك ونتيجة الإجراءات النشطة للقوات الروسية، هُزمت سريتان مدعومتان من القوات المسلحة الأوكرانية ووحدة من المرتزقة الأجانب في بلدات تيمكوفكا وإيفانوفكا وتابيفكا وكراخمالنوي في مقاطعة خاركوف.كما تم تدمير أكثر من 70 عسكريًا ومقاتلًا أوكرانيًا ودبابة واحدة ومركبتي قتال مشاة وناقلتي جند مدرعتين وعشر عربات عسكرية.وفي بلدة ستاروفيروفكا في خاركوف، دمرت ضربة صاروخية منشأتين لنظام الإطلاق الصاروخي الأمريكي هيمارس، وأربع دبابات، و 15 مركبة عسكرية، ومستودع للصواريخ والمدفعية، وقضت على 43 مسلحًا أوكرانيًا.كما قضت القوات الروسية على أكثر من 60 عسكريًا أوكرانيًا ودمرت 17 مركبة مصفحة و12 عربة عسكرية في اتجاه نيكولايف-كريفوي روغ.كما ذكر البيان أن "طائرة مقاتلة روسية كانت تحلق فوق منطقة نيكولاييف قرب قرية بريشيب، أسقطت طائرة أوكرانية من طراز ميغ 29".كما تم تدمير 68 مربض وتجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية في 189 منطقة، بالإضافة إلى تدمير مستودعي ذخيرة في منطقة خيرسون وجمهورية دونيتسك الشعبية، حسبما ذكره البيان.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية تعلن القضاء على 243 مسلحا وتدمير عشرات الآليات الأوكرانية
11:42 GMT 29.10.2022 (تم التحديث: 11:59 GMT 29.10.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السيت، أن قصف المدفعية والطيران الحربي قضى على 70 مسلحا من الجيش الأوكراني ومركبتان قتاليتان مدرعتان وثلاث شاحنات صغيرة أثناء محاولة هجومهم التي تم إحباطها على محور بلدة تشيرفونوبوبوفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وعلى محور كوبيانسك ونتيجة الإجراءات النشطة للقوات الروسية، هُزمت سريتان مدعومتان من القوات المسلحة الأوكرانية ووحدة من المرتزقة الأجانب في بلدات تيمكوفكا وإيفانوفكا وتابيفكا وكراخمالنوي في مقاطعة خاركوف.
كما تم تدمير أكثر من 70 عسكريًا ومقاتلًا أوكرانيًا ودبابة واحدة ومركبتي قتال مشاة وناقلتي جند مدرعتين وعشر عربات عسكرية.
وفي بلدة ستاروفيروفكا في خاركوف، دمرت ضربة صاروخية منشأتين لنظام الإطلاق الصاروخي الأمريكي هيمارس، وأربع دبابات، و 15 مركبة عسكرية، ومستودع للصواريخ والمدفعية، وقضت على 43 مسلحًا أوكرانيًا.
كما قضت القوات الروسية على أكثر من 60 عسكريًا أوكرانيًا ودمرت 17 مركبة مصفحة و12 عربة عسكرية في اتجاه نيكولايف-كريفوي روغ.
كما ذكر البيان أن "طائرة مقاتلة روسية كانت تحلق فوق منطقة نيكولاييف قرب قرية بريشيب، أسقطت طائرة أوكرانية من طراز ميغ 29".
"أصاب سلاح الجو العملياتي – التكتيكي وقوات المدفعية تسعة مواقع قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدات بتروبافلوفكا وإيفانوفكا في مقاطعة خاركوف ودوبروبول وزفانوفكا وتورسكوي وفوديانوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتريفونوفكا، وأندرييفكا، ودافيدوف برود، في مقاطعة خيرسون".
كما تم تدمير 68 مربض وتجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية في 189 منطقة، بالإضافة إلى تدمير مستودعي ذخيرة في منطقة خيرسون وجمهورية دونيتسك الشعبية، حسبما ذكره البيان.