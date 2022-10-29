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الدفاع الروسية تعلن انسحاب البلاد من "صفقة الحبوب" بعد هجوم سيفاستوبول
https://sputnikarabic.ae/20221029/الدفاع-الروسية-تعلن-انسحاب-البلاد-من-صفقة-الحبوب-بعد-هجوم-سيفاستوبول-1069604055.html
الدفاع الروسية تعلن انسحاب البلاد من "صفقة الحبوب" بعد هجوم سيفاستوبول
الدفاع الروسية تعلن انسحاب البلاد من "صفقة الحبوب" بعد هجوم سيفاستوبول
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن "الجانب الروسي يعلق مشاركته في "صفقة الحبوب" بعد العمل الإرهابي من كييف في سيفاستوبول". 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T14:44+0000
2022-10-29T14:51+0000
روسيا
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وجاء في بيان الوزارة: "موسكو تعلق المشاركة في صفقة الحبوب بعد الهجوم الإرهابي ضد سفن أسطول البحر الأسود والسفن المدنية".
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روسيا

الدفاع الروسية تعلن انسحاب البلاد من "صفقة الحبوب" بعد هجوم سيفاستوبول

14:44 GMT 29.10.2022 (تم التحديث: 14:51 GMT 29.10.2022)
© Sputnik . WASIM SULIMSNوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري للقائد الروسي المارشال ألكسندر ميخائيلوفيتش فاسيليفسكي
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري للقائد الروسي المارشال ألكسندر ميخائيلوفيتش فاسيليفسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2022
© Sputnik . WASIM SULIMSN
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يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن "الجانب الروسي يعلق مشاركته في "صفقة الحبوب" بعد العمل الإرهابي من كييف في سيفاستوبول".
وجاء في بيان الوزارة: "موسكو تعلق المشاركة في صفقة الحبوب بعد الهجوم الإرهابي ضد سفن أسطول البحر الأسود والسفن المدنية".

مع الأخذ بعين الاعتبار 29 أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام، قام نظام كييف وبمشاركة خبراء بريطانيين في عمل إرهابي ضد سفن أسطول البحر الأسود وسفن مدنية مشاركة في ضمان أمن "ممر الحبوب"، الجانب الروسي يعلق المشاركة في تنفيذ اتفاقيات تصدير المنتجات الزراعية من الموانئ الأوكرانية.

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