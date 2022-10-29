https://sputnikarabic.ae/20221029/الدفاع-الروسية-تعلن-انسحاب-البلاد-من-صفقة-الحبوب-بعد-هجوم-سيفاستوبول-1069604055.html
الدفاع الروسية تعلن انسحاب البلاد من "صفقة الحبوب" بعد هجوم سيفاستوبول
الدفاع الروسية تعلن انسحاب البلاد من "صفقة الحبوب" بعد هجوم سيفاستوبول
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن "الجانب الروسي يعلق مشاركته في "صفقة الحبوب" بعد العمل الإرهابي من كييف في سيفاستوبول". 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T14:44+0000
2022-10-29T14:44+0000
2022-10-29T14:51+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/09/1062027139_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_772e0e93e843916f7e5a721f6758b1eb.jpg
وجاء في بيان الوزارة: "موسكو تعلق المشاركة في صفقة الحبوب بعد الهجوم الإرهابي ضد سفن أسطول البحر الأسود والسفن المدنية".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/09/1062027139_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_ae3d7c91ba73f37c3e8b99c7c80e583b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الدفاع الروسية تعلن انسحاب البلاد من "صفقة الحبوب" بعد هجوم سيفاستوبول
14:44 GMT 29.10.2022 (تم التحديث: 14:51 GMT 29.10.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن "الجانب الروسي يعلق مشاركته في "صفقة الحبوب" بعد العمل الإرهابي من كييف في سيفاستوبول".
وجاء في بيان الوزارة: "موسكو تعلق المشاركة في صفقة الحبوب بعد الهجوم الإرهابي ضد سفن أسطول البحر الأسود والسفن المدنية".
مع الأخذ بعين الاعتبار 29 أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام، قام نظام كييف وبمشاركة خبراء بريطانيين في عمل إرهابي ضد سفن أسطول البحر الأسود وسفن مدنية مشاركة في ضمان أمن "ممر الحبوب"، الجانب الروسي يعلق المشاركة في تنفيذ اتفاقيات تصدير المنتجات الزراعية من الموانئ الأوكرانية.