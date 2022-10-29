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الرئيس الإسرائيلي "مصدوم" من "الهجوم الشرس" على زوج نانسي بيلوسي
الرئيس الإسرائيلي "مصدوم" من "الهجوم الشرس" على زوج نانسي بيلوسي
قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، إنه "مصدوم" من "الهجوم الشرس" الذي تعرض له زوج نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي. 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T16:08+0000
2022-10-29T16:08+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
نانسي بيلوسي
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وقال هرتسوغ في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، مساء السبت: "صدمت من الهجوم الشرس على بول بيلوسي وشعرت بالارتياح لأن صديقتي نانسي، التي رحبت بي بلطف هذا الأسبوع، بخير".وأضاف هرتسوغ الذي عاد قبل أيام من زيارة إلى واشنطن التقى خلالها الرئيس الأمريكي جو بايدن ومسؤولين آخرين بينهم بيلوسي: "الهجمات على المسؤولين المنتخبين وعائلاتهم هي اعتداء على الديمقراطية نفسها".وختم تغريدته بالقول: "نيابة عن شعب إسرائيل، نصلي من أجل شفاء بول".ونقل زوج نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب، البالغ من العمر 82 عاما، إلى المستشفى بعد إصابته بجروح خطيرة في اقتحام منزله في ولاية كاليفورنيا في وقت مبكر من صباح أمس الجمعة.وقال المتحدث باسم إدارة شرطة سان فرانسيسكو، آدم لوبسينغر، إنه في حوالي الساعة 2:27 صباحا، وصل ضباط إلى منزل بيلوسي بعد الاعتداء على زوجها واعتقلوا مشتبها به.عانى بول بيلوسي من إصابات شديدة جراء الهجوم، بعدما ضربه المهاجم بمطرقة، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن مصادر على دراية بالتحقيق.وبحسب المصادر، فإن "بيلوسي تعرض للضرب على رأسه وجسده- وهو يعاني من كدمات وتورمات شديدة وإصابات أخرى".وكان المهاجم الذي لم تتضح دوافعه بعد يسعى للنيل من رئيسة مجلس النواب، حيث صرخ خلال الهجوم في وجه الزوج "أين نانسي" قبل أن ينهال عليه ضربا بمطرقة. ولم تكن نانسي بيلوسي في المنزل في سان فرانسيسكو وقت وقوع الهجوم، حيث كانت وقتها في العاصمة واشنطن.
إسرائيل
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, نانسي بيلوسي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, نانسي بيلوسي

الرئيس الإسرائيلي "مصدوم" من "الهجوم الشرس" على زوج نانسي بيلوسي

16:08 GMT 29.10.2022
© AFP 2022 / JUSTIN TALLISالرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ
الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2022
© AFP 2022 / JUSTIN TALLIS
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قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، إنه "مصدوم" من "الهجوم الشرس" الذي تعرض له زوج نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي.
وقال هرتسوغ في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، مساء السبت: "صدمت من الهجوم الشرس على بول بيلوسي وشعرت بالارتياح لأن صديقتي نانسي، التي رحبت بي بلطف هذا الأسبوع، بخير".
وأضاف هرتسوغ الذي عاد قبل أيام من زيارة إلى واشنطن التقى خلالها الرئيس الأمريكي جو بايدن ومسؤولين آخرين بينهم بيلوسي: "الهجمات على المسؤولين المنتخبين وعائلاتهم هي اعتداء على الديمقراطية نفسها".
وختم تغريدته بالقول: "نيابة عن شعب إسرائيل، نصلي من أجل شفاء بول".
ونقل زوج نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب، البالغ من العمر 82 عاما، إلى المستشفى بعد إصابته بجروح خطيرة في اقتحام منزله في ولاية كاليفورنيا في وقت مبكر من صباح أمس الجمعة.
وقال المتحدث باسم إدارة شرطة سان فرانسيسكو، آدم لوبسينغر، إنه في حوالي الساعة 2:27 صباحا، وصل ضباط إلى منزل بيلوسي بعد الاعتداء على زوجها واعتقلوا مشتبها به.
عانى بول بيلوسي من إصابات شديدة جراء الهجوم، بعدما ضربه المهاجم بمطرقة، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن مصادر على دراية بالتحقيق.
وبحسب المصادر، فإن "بيلوسي تعرض للضرب على رأسه وجسده- وهو يعاني من كدمات وتورمات شديدة وإصابات أخرى".
وكان المهاجم الذي لم تتضح دوافعه بعد يسعى للنيل من رئيسة مجلس النواب، حيث صرخ خلال الهجوم في وجه الزوج "أين نانسي" قبل أن ينهال عليه ضربا بمطرقة. ولم تكن نانسي بيلوسي في المنزل في سان فرانسيسكو وقت وقوع الهجوم، حيث كانت وقتها في العاصمة واشنطن.
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