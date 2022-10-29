https://sputnikarabic.ae/20221029/الرئيس-الإسرائيلي-يهنئ-تركيا-وأردوغان-بعيد-الجمهورية-1069612295.html

الرئيس الإسرائيلي يهنئ تركيا وأردوغان بعيد الجمهورية

الرئيس الإسرائيلي يهنئ تركيا وأردوغان بعيد الجمهورية

هنأ الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان بعيد الجمهورية الذي يحتفل به الأتراك اليوم السبت. 29.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-29T18:32+0000

2022-10-29T18:32+0000

2022-10-29T18:32+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

رجب طيب أردوغان

أخبار تركيا اليوم

بيني غانتس

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وقال هرتسوغ في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، مساء اليوم: "عيد جمهورية سعيد لشعب تركيا وللرئيس أردوغان".وأضاف: "مع اقتراب الذكرى المئوية لتركيا الحديثة، نتطلع في إسرائيل إلى البناء على الخطوات الكبيرة التي قطعناها خلال العام الأخير".وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، تحتفل تركيا بـ"عيد الجمهورية، وهو ذكرى إعلان الجمهورية على يد مصطفى كمال أتاتورك عام 1923.وأمس الأول، التقى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في أنقرة بالرئيس التركي في ختام زيارة رسمية للبلاد، التقى خلالها أيضا نظيره التركي خلوصي أكار.وقال أكار خلال مؤتمر صحفي مشترك مغ غانتس، إن زيارة الأخير سوف تعزز التعاون والحوار الثنائي بين البلدين وتسهل حل بعض القضايا العالقة، لاسيما القضية الفلسطينية.وذكر الوزير التركي أن بلاده وإسرائيل لاعبان مهمان في المنطقة، مشددا على أن وجود روابط مهمة وقيم مشتركة بين الجانبين "على الصعيدين التاريخي والثقافي".ورأى أن تطوير العلاقات والتعاون بين أنقرة وتل أبيب خاصة في مجالات الدفاع والأمن والطاقة، سيؤدي لتطورات مهمة في السلام والاستقرار الإقليميين.وأشار إلى أنه أجرى مباحثات مثمرة مع نظيره الإسرائيلي، موضحا أنها تضمنت تبادل المعلومات ووجهات النظر لتعزيز الأمن والاستقرار.ولفت خلوصي أكار إلى أن غانتس هو أول وزير دفاع إسرائيلي يزور تركيا بعد فترة انقطاع طويلة.وشهدت العلاقات بين إسرائيل وتركيا مؤخرا تحسنا ملحوظا، بعد سنوات عديدة شهدت أزمة حادة في العلاقات بين البلدين، ومن بين أمور أخرى، قام رئيس إسرائيل يتسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء يائير لابيد بزيارة تركيا في الأشهر الأخيرة.

https://sputnikarabic.ae/20221027/أكار-يقول-إن-التعاون-بين-تركيا-وإسرائيل-سيقود-لتطورات-مهمة-1069546062.html

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, بيني غانتس