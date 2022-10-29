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السفارة القطرية في الفلبين تحذر رعاياها من إعصار "بايج – نالجي" القوي
السفارة القطرية في الفلبين تحذر رعاياها من إعصار "بايج – نالجي" القوي
أصدرت السفارة القطرية في العاصمة الفلبينية، مانيلا، تحذيرًا لرعاياها من إعصار "بايج- نالجي" الذي وصفته بالقوي. 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T09:23+0000
2022-10-29T09:23+0000
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ووفق بيان نشرته السفارة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أهابت برعاياها "أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر بسبب الإعصار القوي "بايج – نالجي".وطالب البيان بـ "ضرورة اتباع التوجيهات التي تصدر من السلطات الحكومية المعنية بشأن الإعصار القوي (بايج - نالجي) الذي اجتاح أجزاء واسعة من الفلبين بما في ذلك منطقة العاصمة الوطنية في إقليم لوزون"، مؤكدةً على ضرورة التواصل في حالات الطوارئ، من خلال رقم هاتف وضعته عبر حسابها.وقد أدت تلك الأمطار إلى فيضانات وانزلاقات للتربة، خلفت 67 قتيلا.طالع أيضا: الفلبين تمنع رعاياها من العمل في قطر
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العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم
العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم

السفارة القطرية في الفلبين تحذر رعاياها من إعصار "بايج – نالجي" القوي

09:23 GMT 29.10.2022
© AP Photo / Aaron Favilaأطفال يدفعون عربات أطفال المليئة بالممتلكات التي استعادوها من منازلهم المتضررة في قريتهم عقب إعصار فامكو في رودريغيز، مقاطعة ريزال، الفلبين، 17 نوفمبر 2020.
أطفال يدفعون عربات أطفال المليئة بالممتلكات التي استعادوها من منازلهم المتضررة في قريتهم عقب إعصار فامكو في رودريغيز، مقاطعة ريزال، الفلبين، 17 نوفمبر 2020. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2022
© AP Photo / Aaron Favila
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أصدرت السفارة القطرية في العاصمة الفلبينية، مانيلا، تحذيرًا لرعاياها من إعصار "بايج- نالجي" الذي وصفته بالقوي.
ووفق بيان نشرته السفارة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أهابت برعاياها "أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر بسبب الإعصار القوي "بايج – نالجي".
وطالب البيان بـ "ضرورة اتباع التوجيهات التي تصدر من السلطات الحكومية المعنية بشأن الإعصار القوي (بايج - نالجي) الذي اجتاح أجزاء واسعة من الفلبين بما في ذلك منطقة العاصمة الوطنية في إقليم لوزون"، مؤكدةً على ضرورة التواصل في حالات الطوارئ، من خلال رقم هاتف وضعته عبر حسابها.

وكانت مناطق جنوبي الفلبين قد تعرضت لأمطار غزيرة، قالت السلطات إنها مقدمة لعاصفة مدارية من المتوقع أن تتسبب في فيضانات وانهيارات أرضية.

وقد أدت تلك الأمطار إلى فيضانات وانزلاقات للتربة، خلفت 67 قتيلا.
طالع أيضا: الفلبين تمنع رعاياها من العمل في قطر
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