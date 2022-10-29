https://sputnikarabic.ae/20221029/السفارة-القطرية-في-الفلبين-تحذر-رعاياها-من-إعصار-بايج--نالجي-القوي-1069597122.html
السفارة القطرية في الفلبين تحذر رعاياها من إعصار "بايج – نالجي" القوي
السفارة القطرية في الفلبين تحذر رعاياها من إعصار "بايج – نالجي" القوي
أصدرت السفارة القطرية في العاصمة الفلبينية، مانيلا، تحذيرًا لرعاياها من إعصار "بايج- نالجي" الذي وصفته بالقوي. 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T09:23+0000
2022-10-29T09:23+0000
2022-10-29T09:23+0000
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ووفق بيان نشرته السفارة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أهابت برعاياها "أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر بسبب الإعصار القوي "بايج – نالجي".وطالب البيان بـ "ضرورة اتباع التوجيهات التي تصدر من السلطات الحكومية المعنية بشأن الإعصار القوي (بايج - نالجي) الذي اجتاح أجزاء واسعة من الفلبين بما في ذلك منطقة العاصمة الوطنية في إقليم لوزون"، مؤكدةً على ضرورة التواصل في حالات الطوارئ، من خلال رقم هاتف وضعته عبر حسابها.وقد أدت تلك الأمطار إلى فيضانات وانزلاقات للتربة، خلفت 67 قتيلا.طالع أيضا: الفلبين تمنع رعاياها من العمل في قطر
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم
العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم
السفارة القطرية في الفلبين تحذر رعاياها من إعصار "بايج – نالجي" القوي
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أصدرت السفارة القطرية في العاصمة الفلبينية، مانيلا، تحذيرًا لرعاياها من إعصار "بايج- نالجي" الذي وصفته بالقوي.
ووفق بيان نشرته السفارة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أهابت برعاياها "أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر بسبب الإعصار القوي
"بايج – نالجي".
وطالب البيان بـ "ضرورة اتباع التوجيهات التي تصدر من السلطات الحكومية
المعنية بشأن الإعصار القوي (بايج - نالجي) الذي اجتاح أجزاء واسعة من الفلبين بما في ذلك منطقة العاصمة الوطنية في إقليم لوزون"، مؤكدةً على ضرورة التواصل في حالات الطوارئ، من خلال رقم هاتف وضعته عبر حسابها.
وكانت مناطق جنوبي الفلبين قد تعرضت لأمطار غزيرة، قالت السلطات إنها مقدمة لعاصفة مدارية من المتوقع أن تتسبب في فيضانات وانهيارات أرضية.
وقد أدت تلك الأمطار إلى فيضانات وانزلاقات للتربة، خلفت 67 قتيلا.