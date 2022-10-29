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https://sputnikarabic.ae/20221029/السيسي-يتحدث-عن-أزمة-الدولار-والحلول-المتاحة-1069602590.html
السيسي يتحدث عن أزمة الدولار والحلول المتاحة
السيسي يتحدث عن أزمة الدولار والحلول المتاحة
تحدث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، عن أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي، مشيرا إلى أن "فاتورة الدولار تزيد عاما بعد آخر". 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T13:51+0000
2022-10-29T13:51+0000
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ونقل موقع "مصراوي" عن السيسي قوله إن "فاتورة الدولار تزيد عاما تلو الآخر إذا لم نسابق الزمن لتحقيق إنتاج جزء كبير من المنتجات والمستلزمات اللي نستوردها من الخارج".جاءت تصريحات الرئيس المصري خلال فعاليات إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، والتي بدأت اليوم السبت، حيث ينظم الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، اتحاد الصناعات المصرية في مركز المنارة للمؤتمرات وذلك بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد.وفي وقت سابق، اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، برابطة رجال الأعمال القطريين، وذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس المصري اجتمع برابطة رجال الأعمال القطريين برئاسة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني.
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مصر, العالم العربي
مصر, العالم العربي

السيسي يتحدث عن أزمة الدولار والحلول المتاحة

13:51 GMT 29.10.2022
© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALLالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، في برلين، ألمانيا، 18 يوليو/ تموز 2022
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، في برلين، ألمانيا، 18 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2022
© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALL
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تحدث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، عن أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي، مشيرا إلى أن "فاتورة الدولار تزيد عاما بعد آخر".
ونقل موقع "مصراوي" عن السيسي قوله إن "فاتورة الدولار تزيد عاما تلو الآخر إذا لم نسابق الزمن لتحقيق إنتاج جزء كبير من المنتجات والمستلزمات اللي نستوردها من الخارج".
وفي معرض حديثه عن الحلول المتاحة أمام الدولة، قال السيسي: "نزيد الناتج المحلي ونشغل الناس في مصر، ونستهدف في أي مشروع نغطي الطلب في مصر قبل التصدير".
جاءت تصريحات الرئيس المصري خلال فعاليات إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، والتي بدأت اليوم السبت، حيث ينظم الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، اتحاد الصناعات المصرية في مركز المنارة للمؤتمرات وذلك بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد.
وفي وقت سابق، اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، برابطة رجال الأعمال القطريين، وذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس المصري اجتمع برابطة رجال الأعمال القطريين برئاسة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني.
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