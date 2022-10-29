https://sputnikarabic.ae/20221029/الشرطة-السعودية-تلقي-القبض-على-مواطن-أساء-للعملة-الوطنية-1069595417.html
الشرطة السعودية تلقي القبض على مواطن أساء للعملة الوطنية
الشرطة السعودية تلقي القبض على مواطن أساء للعملة الوطنية
ألقت الشرطة السعودية القبض، اليوم السبت، على مواطن بتهمة امتهان والإساءة للعملة الوطنية. 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T08:01+0000
2022-10-29T08:01+0000
2022-10-29T08:01+0000
السعودية
العالم العربي
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وقالت صحيفة "سبق" إن دوريات الأمن في محافظة الطائف السعودية قبضت على مواطن وثّق ونشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي محتوى يتضمن إساءة وامتهانا للعملة الوطنية.من جانبه، أعلن الأمن العام السعودي عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أنه جرى إيقاف المواطن واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.وفي وقت سابق، قالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، في بيان لها، إن "جهودها في مكافحة الفساد خلال شهر ربيع الأول الهجري المنصرم، أسفرت عن التحقيق مع 148 شخصا وتوقيف 60 متهما".وأضافت أن "بين الموقوفين الذين جرى إطلاق سراح بعضهم بكفالة ضامنة، موظفون في وزارات الدفاع والداخلية والصحة والشؤون البلدية والقروية والإسكان"، متابعةً أن "الموقوفين متهمون بجرائم رشوة واستغلال نفوذ وإساءة استخدام السلطة والتزوير، وهي جرائم عقوباتها مشددة في القوانين المحلية".
السعودية
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, العالم العربي
الشرطة السعودية تلقي القبض على مواطن أساء للعملة الوطنية
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ألقت الشرطة السعودية القبض، اليوم السبت، على مواطن بتهمة امتهان والإساءة للعملة الوطنية.
وقالت صحيفة
"سبق" إن دوريات الأمن في محافظة الطائف السعودية قبضت على مواطن وثّق ونشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي محتوى يتضمن إساءة وامتهانا للعملة الوطنية.
من جانبه، أعلن الأمن العام السعودي عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أنه جرى إيقاف المواطن واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
وفي وقت سابق، قالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، في بيان لها، إن "جهودها في مكافحة الفساد خلال شهر ربيع الأول الهجري المنصرم، أسفرت عن التحقيق مع 148 شخصا وتوقيف 60 متهما".
وأضافت أن "بين الموقوفين الذين جرى إطلاق سراح بعضهم بكفالة ضامنة، موظفون في وزارات الدفاع والداخلية والصحة والشؤون البلدية والقروية والإسكان"، متابعةً أن "الموقوفين متهمون بجرائم رشوة واستغلال نفوذ وإساءة استخدام السلطة والتزوير، وهي جرائم عقوباتها مشددة في القوانين المحلية".