https://sputnikarabic.ae/20221029/العاهل-الأردني-يهنئ-رئيس-الوزراء-العراقي-بنيل-حكومته-الثقة-1069605851.html
العاهل الأردني يهنئ رئيس الوزراء العراقي بنيل حكومته الثقة
العاهل الأردني يهنئ رئيس الوزراء العراقي بنيل حكومته الثقة
هنأ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، رئيس الوزراء العراقي الجديد محمد شياع السوداني بنيل حكومته ثقة مجلس النواب (البرلمان). 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T16:01+0000
2022-10-29T16:01+0000
2022-10-29T16:01+0000
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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه ملك الأردن بالسوداني، مساء اليوم السبت، على ما نقلت قناة "المملكة" الرسمية.وخلال الاتصال، أكد الملك استمرار بلاده في "توسيع التعاون مع العراق الشقيق، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين، ويخدم القضايا العربية".وشدد عبد الله الثاني على "وقوف المملكة إلى جانب العراق في مساعيه لتعزيز أمنه واستقراره".وأعرب الملك عن "تمنياته لرئيس مجلس الوزراء بالتوفيق في مهامه، وللشعب العراقي الشقيق بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار".وأمس الأول (الخميس)، نالت الحكومة العراقية الجديدة برئاسة السوداني، ثقة البرلمان في الجلسة المخصصة لذلك، حيث ضمت العديد من الوجوه الجديدة فيما تم الإبقاء على فؤاد حسين وزيرا للخارجية.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان آنذاك "حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تنال ثقة مجلس النواب".ونشرت وكالة الأنباء العراقية تشكيل الحكومة الجديدة التي ضمت 21 وزيرا، من بينهم فؤاد حسين وزيرا للخارجية وثابت سعيد وزيرا للدفاع وحيان عبد الغني وزيرا للنفط، وعبد الأمير الشمري الداخلية.وتعهد السوداني بالانفتاح على جميع القوى السياسية، سواء التي شاركت أم لم تشارك في التشكيلة الوزارية، في إشارة إلى التيار الصدري ومناصريه الذين رفضوا المشاركة في الحكومة.
https://sputnikarabic.ae/20221027/الحكومة-العراقية-الجديدة-برئاسة-محمد-شياع-السوداني-تنال-ثقة-البرلمان-1069549162.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار الأردن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار الأردن, العالم العربي
العاهل الأردني يهنئ رئيس الوزراء العراقي بنيل حكومته الثقة
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هنأ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، رئيس الوزراء العراقي الجديد محمد شياع السوداني بنيل حكومته ثقة مجلس النواب (البرلمان).
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه ملك الأردن بالسوداني، مساء اليوم السبت، على ما نقلت قناة
"المملكة" الرسمية.
وخلال الاتصال، أكد الملك استمرار بلاده في "توسيع التعاون مع العراق الشقيق، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين، ويخدم القضايا العربية".
وشدد عبد الله الثاني على "وقوف المملكة إلى جانب العراق في مساعيه لتعزيز أمنه واستقراره".
وأعرب الملك عن "تمنياته لرئيس مجلس الوزراء بالتوفيق في مهامه، وللشعب العراقي الشقيق بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار".
وأمس الأول (الخميس)، نالت الحكومة العراقية الجديدة
برئاسة السوداني، ثقة البرلمان في الجلسة المخصصة لذلك، حيث ضمت العديد من الوجوه الجديدة فيما تم الإبقاء على فؤاد حسين وزيرا للخارجية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان آنذاك "حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تنال ثقة مجلس النواب".
ونشرت وكالة الأنباء العراقية تشكيل الحكومة الجديدة التي ضمت 21 وزيرا، من بينهم فؤاد حسين وزيرا للخارجية وثابت سعيد وزيرا للدفاع وحيان عبد الغني وزيرا للنفط، وعبد الأمير الشمري الداخلية.
وتعهد السوداني
بالانفتاح على جميع القوى السياسية، سواء التي شاركت أم لم تشارك في التشكيلة الوزارية، في إشارة إلى التيار الصدري ومناصريه الذين رفضوا المشاركة في الحكومة.