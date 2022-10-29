https://sputnikarabic.ae/20221029/المتحدث-باسم-الحكومة-الأردنية-يعلن-عن-تدريب-75-ناطقا-إعلاميا-للمؤسسات-الحكومية-خلال-العام-المقبل-1069596181.html
المتحدث باسم الحكومة الأردنية يعلن عن تدريب 75 ناطقا إعلاميا للمؤسسات الحكومية
المتحدث باسم الحكومة الأردنية يعلن عن تدريب 75 ناطقا إعلاميا للمؤسسات الحكومية
أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية، فيصل الشبول، عن عزم الحكومة تدريب 75 ناطقًا إعلاميًا للمؤسسات الحكومية خلال العام المقبل. 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T08:44+0000
2022-10-29T08:44+0000
2022-10-29T08:51+0000
العالم العربي
أخبار الأردن
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ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة "عمون" الأردنية، أكد الشبول أن وجود وزارة للاتصال الحكومي في البلاد جاء "استجابة لتطورات الإعلام والثورة المعلوماتية التي يشهدها العالم والحالة الجديدة للإعلام".وعلل ذلك، قائلا: "وزارة الإعلام ألغيت قبل نحو 20 عاماً، ولم يتم إيجاد بديل لها"، لافتا إلى أن "عدد وسائل الإعلام في الأردن قبل إلغاء وزارة الإعلام كان بالعشرات مقارنة مع 250 وسيلة إعلام حالياً، ما بين رسمية وحكومية وقطاع خاص".وقال: "سيجري خلال العام المقبل تدريب 75 ناطقًا إعلاميًا باسم جميع المؤسسات والدوائر الحكومية، ولابد من وجود جهة مرجعية لهؤلاء الناطقين".ولفت إلى أن "الوزارة تنشأ بطريقتين، إما بقانون أو بنظام، استناداً لأحكام المادة (120) من الدستور، مع إقرار نظام للتنظيم الإداري للوزارة أيضا".
https://sputnikarabic.ae/20221026/الأردن-وزراء-حكومة-الخصاونة-يقدمون-استقالاتهم-تمهيدا-لخامس-تعديل-وزاري-1069512743.html
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العالم العربي, أخبار الأردن
العالم العربي, أخبار الأردن
المتحدث باسم الحكومة الأردنية يعلن عن تدريب 75 ناطقا إعلاميا للمؤسسات الحكومية
08:44 GMT 29.10.2022 (تم التحديث: 08:51 GMT 29.10.2022) تابعنا عبر
أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية، فيصل الشبول، عن عزم الحكومة تدريب 75 ناطقًا إعلاميًا للمؤسسات الحكومية خلال العام المقبل.
ووفقا لتصريحات
نقلتها وكالة "عمون" الأردنية، أكد الشبول أن وجود وزارة للاتصال الحكومي في البلاد جاء "استجابة لتطورات الإعلام والثورة المعلوماتية التي يشهدها العالم والحالة الجديدة للإعلام".
وعلل ذلك، قائلا: "وزارة الإعلام ألغيت قبل نحو 20 عاماً، ولم يتم إيجاد بديل
لها"، لافتا إلى أن "عدد وسائل الإعلام في الأردن قبل إلغاء وزارة الإعلام كان بالعشرات مقارنة مع 250 وسيلة إعلام حالياً، ما بين رسمية وحكومية وقطاع خاص".
وقال: "سيجري خلال العام المقبل تدريب 75 ناطقًا إعلاميًا باسم جميع المؤسسات والدوائر الحكومية، ولابد من وجود جهة مرجعية لهؤلاء الناطقين".
أوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة أن "خارطة تحديث القطاع العام نصت على ضرورة إنشاء وزارة للاتصال الحكومي بهدف رسم السياسة الإعلامية الحكومية، وشكل الارتباط والعلاقة بين الوزارة والمؤسسات الإعلامية الحكومية، إضافة إلى كيفية التعامل مع وسائل الإعلام الحديث محليًا وعربيًا وعالميا".
ولفت إلى أن "الوزارة تنشأ بطريقتين، إما بقانون أو بنظام، استناداً لأحكام المادة (120) من الدستور
، مع إقرار نظام للتنظيم الإداري للوزارة أيضا".