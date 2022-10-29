https://sputnikarabic.ae/20221029/المركز-الروسي-للمصالحة-يسجل-اعتداءات-لـجبهة-النصرة-على-مواقع-للجيش-السوري-في-إدلب-1069615362.html
المركز الروسي للمصالحة يسجل اعتداءات لـ"جبهة النصرة" على مواقع للجيش السوري في إدلب
المركز الروسي للمصالحة يسجل اعتداءات لـ"جبهة النصرة" على مواقع للجيش السوري في إدلب
كشف نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء أوليغ إيغوروف، أن مسلحي جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية (المحظورة في روسيا) نفذوا خمس هجمات في منطقة خفض التصعيد في... 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T20:03+0000
2022-10-29T20:03+0000
2022-10-29T20:03+0000
أخبار سوريا اليوم
رصد عسكري
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وقال اللواء إيغوروف في إحاطة إعلامية اليوم السبت: "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تم تسجيل خمس حالات قصف في منطقة خفض التصعيد في إدلب من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية، أحد هذه المواقع في محافظة اللاذقية، و4 من محافظة إدلب".وأوضح إيغوروف أنه "نتيجة هجوم قناص نفذه إرهابيون من منطقة النيرب على مواقع القوات الحكومية في قرية طرمبة، أصيب عسكري سوري".وكشف مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، في 26 أكتوبر/تشرين الأول، أن "جبهة النصرة" الإرهابية تخطط لاستفزاز عبر استخدام قذائف تحوي مواد سامة ضد المدنيين وتوجيه اللوم إلى الجيش السوري.وأوضح إيغوروف، في إفادة صحفية: "الإرهابيون يعتزمون إحداث استفزاز من أجل اتهام القوات الحكومية السورية، عبر استخدام مواد سامة ضد السكان المدنيين".
https://sputnikarabic.ae/20221028/مقتل-13-مسلحا-كرديا-في-عملية-للجيش-التركي-شمالي-سوريا-فيديو-1069577270.html
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أخبار سوريا اليوم, رصد عسكري
أخبار سوريا اليوم, رصد عسكري
المركز الروسي للمصالحة يسجل اعتداءات لـ"جبهة النصرة" على مواقع للجيش السوري في إدلب
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كشف نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء أوليغ إيغوروف، أن مسلحي جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية (المحظورة في روسيا) نفذوا خمس هجمات في منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب شمالي سوريا خلال يوم واحد.
وقال اللواء إيغوروف في إحاطة إعلامية اليوم السبت: "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تم تسجيل خمس حالات قصف في منطقة خفض التصعيد في إدلب من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية، أحد هذه المواقع في محافظة اللاذقية، و4 من محافظة إدلب".
في محافظة إدلب، أصيب جنديان سوريان جراء قصف مدفعي شنه إرهابيون من منطقة فليفل على مواقع القوات الحكومية في محيط بلدة معرة حرمة.
وأوضح إيغوروف أنه "نتيجة هجوم قناص نفذه إرهابيون من منطقة النيرب على مواقع القوات الحكومية في قرية طرمبة، أصيب عسكري سوري".
وكشف مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، في 26 أكتوبر/تشرين الأول، أن "جبهة النصرة" الإرهابية تخطط لاستفزاز عبر استخدام قذائف تحوي مواد سامة ضد المدنيين وتوجيه اللوم إلى الجيش السوري.
وأوضح إيغوروف
، في إفادة صحفية: "الإرهابيون يعتزمون إحداث استفزاز من أجل اتهام القوات الحكومية السورية، عبر استخدام مواد سامة ضد السكان المدنيين".