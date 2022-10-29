عربي
https://sputnikarabic.ae/20221029/المنتدى-الدولي-للاستثمار-بالطاقة-المتجددة-يبدأ-أعماله-في-العاصمة-الأردنية-1069601635.html
المنتدى الدولي للاستثمار بالطاقة المتجددة يبدأ أعماله في العاصمة الأردنية
المنتدى الدولي للاستثمار بالطاقة المتجددة يبدأ أعماله في العاصمة الأردنية
أعلنت الهيئة العربية للطاقة المتجددة في الأردن عن استضافتها المنتدى الدولي السابع للاستثمار بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T12:34+0000
2022-10-29T12:34+0000
أخبار الأردن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/04/1050622146_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_c24fa3eedeb7482795fa48d72dfd0ef7.jpg
وحسب تصريحات نقلتها وكالة "عمون" الأردنية، أوضح أمين عام الهيئة المهندس محمد الطعاني، أن المنتدى الذي سينعقد على مدار 3 أيام، سوف يشهد مشاركة عربية ودولية.وقال: "المنتدى سيناقش على مدى ثلاثة أيام العديد من الموضوعات المهمة والحيوية في مجالات متعددة للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمدن الذكية والشبكات الذكية والهيدروجين الأخضر والاستدامة".وحسب تصريحات المسؤول الأردني، فسوف يشارك في المنتدى عدة دول من بينها قطر التي ترأس حاليا الهيئة العربية للطاقة المتجددة، إضافة إلى كل من "المملكة العربية السعودية وقطر والكويت ومصر والسودان وليبيا وفلسطين وسوريا وموريتانيا والمغرب والولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا وألمانيا والتشيك وهولندا ورومانيا وإيطاليا واليونان وتركيا واليمن وبريطانيا وتشاد".طالع أيضا: ما الذي ستستفيده السعودية من استثماراتها في مصر ولماذا تركز القاهرة على مشاريع الطاقة المتجددة؟
https://sputnikarabic.ae/20220628/-خرافة-الهيدروجين-غير-مجدية-والطاقة-النووية-والمتجددة-ستسيطران-على-مستقبل-الطاقة-ولكن-بشرط-1064333083.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/04/1050622146_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_3ea358d4c46f56c2806a9d36a55f4b9b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الأردن, العالم العربي
أخبار الأردن, العالم العربي

المنتدى الدولي للاستثمار بالطاقة المتجددة يبدأ أعماله في العاصمة الأردنية

12:34 GMT 29.10.2022
© Depositphotos.com / Aa-wطاقة الهيدروجين
طاقة الهيدروجين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2022
© Depositphotos.com / Aa-w
تابعنا عبرTelegram
أعلنت الهيئة العربية للطاقة المتجددة في الأردن عن استضافتها المنتدى الدولي السابع للاستثمار بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
وحسب تصريحات نقلتها وكالة "عمون" الأردنية، أوضح أمين عام الهيئة المهندس محمد الطعاني، أن المنتدى الذي سينعقد على مدار 3 أيام، سوف يشهد مشاركة عربية ودولية.
السيارات تمر من أمام مبنى التبريد عند الدخول إلى سوق عيد الميلاد في محطة الطاقة النووية القديمة في كالكار، غرب ألمانيا11 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
خرافة الهيدروجين غير مجدية والطاقة النووية والمتجددة ستسيطران على مستقبل الطاقة... ولكن بشرط
28 يونيو, 08:10 GMT
وقال: "المنتدى سيناقش على مدى ثلاثة أيام العديد من الموضوعات المهمة والحيوية في مجالات متعددة للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمدن الذكية والشبكات الذكية والهيدروجين الأخضر والاستدامة".

وحول المحاور التي سيعالجها المنتدى، أشار الطعاني إلى أنه سيركز على "الطاقة المتجددة والأنماط الزراعية المبتكرة وإدارة الطاقة والسيارات والشبكات الذكية والهيدروجين الأخضر والاستدامة وتجارة الكربون والاقتصاد الأخضر والمدن الذكية والشبكات الذكية".

وحسب تصريحات المسؤول الأردني، فسوف يشارك في المنتدى عدة دول من بينها قطر التي ترأس حاليا الهيئة العربية للطاقة المتجددة، إضافة إلى كل من "المملكة العربية السعودية وقطر والكويت ومصر والسودان وليبيا وفلسطين وسوريا وموريتانيا والمغرب والولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا وألمانيا والتشيك وهولندا ورومانيا وإيطاليا واليونان وتركيا واليمن وبريطانيا وتشاد".
طالع أيضا: ما الذي ستستفيده السعودية من استثماراتها في مصر ولماذا تركز القاهرة على مشاريع الطاقة المتجددة؟
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала