https://sputnikarabic.ae/20221029/المنتدى-الدولي-للاستثمار-بالطاقة-المتجددة-يبدأ-أعماله-في-العاصمة-الأردنية-1069601635.html

المنتدى الدولي للاستثمار بالطاقة المتجددة يبدأ أعماله في العاصمة الأردنية

المنتدى الدولي للاستثمار بالطاقة المتجددة يبدأ أعماله في العاصمة الأردنية

أعلنت الهيئة العربية للطاقة المتجددة في الأردن عن استضافتها المنتدى الدولي السابع للاستثمار بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. 29.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-29T12:34+0000

2022-10-29T12:34+0000

2022-10-29T12:34+0000

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وحسب تصريحات نقلتها وكالة "عمون" الأردنية، أوضح أمين عام الهيئة المهندس محمد الطعاني، أن المنتدى الذي سينعقد على مدار 3 أيام، سوف يشهد مشاركة عربية ودولية.وقال: "المنتدى سيناقش على مدى ثلاثة أيام العديد من الموضوعات المهمة والحيوية في مجالات متعددة للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمدن الذكية والشبكات الذكية والهيدروجين الأخضر والاستدامة".وحسب تصريحات المسؤول الأردني، فسوف يشارك في المنتدى عدة دول من بينها قطر التي ترأس حاليا الهيئة العربية للطاقة المتجددة، إضافة إلى كل من "المملكة العربية السعودية وقطر والكويت ومصر والسودان وليبيا وفلسطين وسوريا وموريتانيا والمغرب والولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا وألمانيا والتشيك وهولندا ورومانيا وإيطاليا واليونان وتركيا واليمن وبريطانيا وتشاد".طالع أيضا: ما الذي ستستفيده السعودية من استثماراتها في مصر ولماذا تركز القاهرة على مشاريع الطاقة المتجددة؟

https://sputnikarabic.ae/20220628/-خرافة-الهيدروجين-غير-مجدية-والطاقة-النووية-والمتجددة-ستسيطران-على-مستقبل-الطاقة-ولكن-بشرط-1064333083.html

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