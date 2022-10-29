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https://sputnikarabic.ae/20221029/النائب-الأول-للرئيس-الإيراني-يؤكد-ترحيب-بلاده-بأي-تعاون-يعزز-الأهداف-المشتركة-مع-العراق-1069596830.html
النائب الأول للرئيس الإيراني يؤكد ترحيب بلاده بأي تعاون يعزز الأهداف المشتركة مع العراق
النائب الأول للرئيس الإيراني يؤكد ترحيب بلاده بأي تعاون يعزز الأهداف المشتركة مع العراق
عبّر النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد مخبر، عن ترحيب بلاده بأي تعاون مع العراق يسهم في تعزيز الأهداف المشتركة للبلدين. 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T09:05+0000
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ووفقا لرسالة بعث بها مخبر إلى رئيس الوزراء العراقي الجديد، محمد شياع السوداني، ونشرها موقع "السومرية نيوز"، فقد هنأه لحصوله على ثقة مجلس النواب في العراق، متمنيا لها التوفيق في مهامه الجديدة.وقال: "حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترحب بأي تعاون يسهم في تعزيز الأهداف المشتركة مع العراق، آخذة في الاعتبار سياسة حسن الجوار وتنمية العلاقات مع الجيران".وأبدى النائب الأول للرئيس الإيراني أمله في أن "يكون هذا الإجراء بمثابة فصل جديد في العلاقات بين الحكومتين والشعبين الصديقين والشقيقين".طالع أيضا: إيران تصف ضرب مقار الجماعات الانفصالية في كردستان العراق بأنه كان قانونيا بالكامل
https://sputnikarabic.ae/20221021/إيران-تعلن-إلغاء-تأشيرات-الدخول-مع-العراق-من-معبر-برويزخان-1069301618.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, العالم العربي

النائب الأول للرئيس الإيراني يؤكد ترحيب بلاده بأي تعاون يعزز الأهداف المشتركة مع العراق

09:05 GMT 29.10.2022
© Sputnik . Ronald Zakإيران
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2022
© Sputnik . Ronald Zak
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عبّر النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد مخبر، عن ترحيب بلاده بأي تعاون مع العراق يسهم في تعزيز الأهداف المشتركة للبلدين.
ووفقا لرسالة بعث بها مخبر إلى رئيس الوزراء العراقي الجديد، محمد شياع السوداني، ونشرها موقع "السومرية نيوز"، فقد هنأه لحصوله على ثقة مجلس النواب في العراق، متمنيا لها التوفيق في مهامه الجديدة.
معبر خسراوي الحدودي بين العراق وإيران، المعروف أيضًا باسم معبر المنذرية الحدودي، في محافظة ديالى بشرق العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2022
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21 أكتوبر, 06:40 GMT
وقال: "حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترحب بأي تعاون يسهم في تعزيز الأهداف المشتركة مع العراق، آخذة في الاعتبار سياسة حسن الجوار وتنمية العلاقات مع الجيران".

واعتبر مخبر أن "مصادقة البرلمان العراقي على التشكيلة الوزارية، وتجاوز صعوبات العام الأخير، يعبر عن النضج السياسي للشعب العراقي".

وأبدى النائب الأول للرئيس الإيراني أمله في أن "يكون هذا الإجراء بمثابة فصل جديد في العلاقات بين الحكومتين والشعبين الصديقين والشقيقين".
طالع أيضا: إيران تصف ضرب مقار الجماعات الانفصالية في كردستان العراق بأنه كان قانونيا بالكامل
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