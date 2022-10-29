https://sputnikarabic.ae/20221029/الهند-تقرر-تمديد-ما-فرضته-من-قيود-على-تصدير-السكر-لمدة-عام-1069595127.html
الهند تقرر تمديد ما فرضته من قيود على تصدير السكر لمدة عام
الهند تقرر تمديد ما فرضته من قيود على تصدير السكر لمدة عام
قررت الحكومة الهندية تمديد ما فرضته سابقا من قيود على تصدير السكر لمدة عام تنتهي في أكتوبر/تشرين الأول المقبل. 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T07:47+0000
2022-10-29T07:47+0000
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ووفقا لموقع "إنديانا إكسبريس"، فقد مددت الهند القيود المفروضة على تصدير السكر لمدة سنة أخرى.وكانت الهند قد فرضت، في مايو/ أيار الماضي، عددًا من القيود على صادراتها من السكر لخمسة أشهر تنتهي مع نهاية أكتوبر الجدري، معللةً ذلك بمحاولتها احتواء زيادة أسعاره محليا عقب ارتفاع صادراته.يأتي ذلك فيما صرحت مصادر حكومية بأن الهند سوف تتمكن مع وفرة إنتاجها من السكر من تصدير ما يصل إلى 8 ملايين طن، هذا العام.طالع أيضا: الهند.. مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين إثر حريق بمصنع سكر جنوبي البلاد
https://sputnikarabic.ae/20201103/الهند-إطلاق-حملة-لتشجيع-المواطنين-على-زيادة-استهلاك-السكر-1047059334.html
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أخبار الهند اليوم, العالم
أخبار الهند اليوم, العالم
الهند تقرر تمديد ما فرضته من قيود على تصدير السكر لمدة عام
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قررت الحكومة الهندية تمديد ما فرضته سابقا من قيود على تصدير السكر لمدة عام تنتهي في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ووفقا لموقع
"إنديانا إكسبريس"، فقد مددت الهند القيود المفروضة على تصدير السكر لمدة سنة أخرى.
وكانت الهند قد فرضت، في مايو/ أيار الماضي، عددًا من القيود على صادراتها
من السكر لخمسة أشهر تنتهي مع نهاية أكتوبر الجدري، معللةً ذلك بمحاولتها احتواء زيادة أسعاره محليا عقب ارتفاع صادراته.
يأتي ذلك فيما صرحت مصادر حكومية بأن الهند سوف تتمكن مع وفرة إنتاجها من السكر من تصدير ما يصل إلى 8 ملايين طن، هذا العام.