عربي
https://sputnikarabic.ae/20221029/الهند-تقرر-تمديد-ما-فرضته-من-قيود-على-تصدير-السكر-لمدة-عام-1069595127.html
الهند تقرر تمديد ما فرضته من قيود على تصدير السكر لمدة عام
الهند تقرر تمديد ما فرضته من قيود على تصدير السكر لمدة عام
قررت الحكومة الهندية تمديد ما فرضته سابقا من قيود على تصدير السكر لمدة عام تنتهي في أكتوبر/تشرين الأول المقبل. 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T07:47+0000
2022-10-29T07:47+0000
أخبار الهند اليوم
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102180/35/1021803531_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_793a4dfca4db2f4510e3b6eed7deb930.jpg
ووفقا لموقع "إنديانا إكسبريس"، فقد مددت الهند القيود المفروضة على تصدير السكر لمدة سنة أخرى.وكانت الهند قد فرضت، في مايو/ أيار الماضي، عددًا من القيود على صادراتها من السكر لخمسة أشهر تنتهي مع نهاية أكتوبر الجدري، معللةً ذلك بمحاولتها احتواء زيادة أسعاره محليا عقب ارتفاع صادراته.يأتي ذلك فيما صرحت مصادر حكومية بأن الهند سوف تتمكن مع وفرة إنتاجها من السكر من تصدير ما يصل إلى 8 ملايين طن، هذا العام.طالع أيضا: الهند.. مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين إثر حريق بمصنع سكر جنوبي البلاد
https://sputnikarabic.ae/20201103/الهند-إطلاق-حملة-لتشجيع-المواطنين-على-زيادة-استهلاك-السكر-1047059334.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102180/35/1021803531_241:0:1982:1306_1920x0_80_0_0_e1afe97705bcc8f64e2f2a67bbba1ae1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الهند اليوم, العالم
أخبار الهند اليوم, العالم

الهند تقرر تمديد ما فرضته من قيود على تصدير السكر لمدة عام

07:47 GMT 29.10.2022
© flickr.com / Gunilla Gسكر
سكر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2022
© flickr.com / Gunilla G
تابعنا عبرTelegram
قررت الحكومة الهندية تمديد ما فرضته سابقا من قيود على تصدير السكر لمدة عام تنتهي في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ووفقا لموقع "إنديانا إكسبريس"، فقد مددت الهند القيود المفروضة على تصدير السكر لمدة سنة أخرى.
السكر الأبيض و البني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2020
الهند... إطلاق حملة لتشجيع المواطنين على زيادة استهلاك السكر
3 نوفمبر 2020, 13:50 GMT
وكانت الهند قد فرضت، في مايو/ أيار الماضي، عددًا من القيود على صادراتها من السكر لخمسة أشهر تنتهي مع نهاية أكتوبر الجدري، معللةً ذلك بمحاولتها احتواء زيادة أسعاره محليا عقب ارتفاع صادراته.
يأتي ذلك فيما صرحت مصادر حكومية بأن الهند سوف تتمكن مع وفرة إنتاجها من السكر من تصدير ما يصل إلى 8 ملايين طن، هذا العام.
طالع أيضا: الهند.. مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين إثر حريق بمصنع سكر جنوبي البلاد
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала