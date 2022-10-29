https://sputnikarabic.ae/20221029/الولايات-المتحدة-تعرب-عن-قلقها-بشأن-المحكمة-الدستورية-في-أفريقيا-الوسطى-1069594467.html

الولايات المتحدة تعرب عن قلقها بشأن المحكمة الدستورية في أفريقيا الوسطى

الولايات المتحدة تعرب عن قلقها بشأن المحكمة الدستورية في أفريقيا الوسطى

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها إزاء إجراءات تجاه أعضاء المحكمة الدستورية في جمهورية أفريقيا الوسطى. 29.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-29T07:03+0000

2022-10-29T07:03+0000

2022-10-29T07:03+0000

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وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا دعت فيه سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى إلى ضمان سلامة واستقلال المحكمة الدستورية، وذلك عقب سلسلة من الإجراءات في المحكمة الدستورية هناك.وأوضح البيان أن الولايات المتحدة تتابع بقلق عميق سلسلة من الإجراءات الأخيرة المتعلقة بأعضاء المحكمة الدستورية في جمهورية أفريقيا الوسطى، خاصة عزل دانييل دارلان رئيسة المحكمة الدستورية في البلاد من منصبها في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.وشدد البيان على التزام الولايات المتحدة الأمريكية بمواصلة العمل مع سلطات وشعب أفريقيا الوسطى لتعزيز السلام والازدهار والمبادئ الديمقراطية المشتركة، مؤكدا أن استقلال القضاء هو مبدأ مركزي للديمقراطية.يذكر أن رئيس برلمان جمهورية أفريقيا الوسطى، سيمبليس ساراندجي، كان قد أكد في وقت سابق، أن بلاده تدعم روسيا، في مواقفها الأخيرة، مشيرا إلى تطوير مستوى عالٍ من العلاقات معها.وفي مقابلة مع "سبوتنيك"، أكد ساراندجي تفهم بلاده لوضع روسيا الحالي، لافتا إلى وجود تفاهم بين قادة البلدين، وتطوير مستمر للعلاقات على مستوى عالٍ.وقال: "الناس في جمهورية أفريقيا الوسطى يدركون جيدًا الوضع الذي تجد روسيا نفسها فيه، ويتعاطفون مع موسكو، تمامًا كما دعمت السلطات الروسية جمهورية أفريقيا الوسطى ذات مرة في موقف صعب.."، مشيرًا إلى أن روسيا جاءت "للإنقاذ في لحظة صعبة للحفاظ على الأمن في بلادنا".

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