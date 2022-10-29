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https://sputnikarabic.ae/20221029/برلماني-روسي-يطالب-بريطانيا-بالتعويض-عن-الأضرار-التي-لحقت-بخطوط-نورد-ستريم-1069601829.html
برلماني روسي يطالب بريطانيا بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بخطوط "نورد ستريم"
برلماني روسي يطالب بريطانيا بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بخطوط "نورد ستريم"
صرح فلاديمير دجباروف، النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية للمجلس الفيدرالي، أن بيانات وزارة الدفاع الروسية حول ضلوع بريطانيا في المشاركة بالهجوم الإرهابي على... 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T13:12+0000
2022-10-29T13:12+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت 29 أكتوبر/تشرين الأول، عن مشاركة ممثلين من البحرية البريطانية في التخطيط وضمان تنفيذ الهجوم الإرهابي في بحر البلطيق في 26 سبتمبر/أيلول، الذي استهدف خطي "نورد ستريم 1 و2".وأضاف دجباروف: "منذ البداية لم أستبعد مشاركة البريطانيين في الهجوم".في الوقت نفسه، أشار دجباروف إلى أنه بالإضافة إلى روسيا، شاركت شركات أجنبية، بما في ذلك ألمانية، في مشروع بناء خطوط أنابيب الغاز.
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برلماني روسي يطالب بريطانيا بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بخطوط "نورد ستريم"

13:12 GMT 29.10.2022
© AP Photo / Swedish Coast Guard في هذه الصورة التي قدمها خفر السواحل السويدي، تسرب الغاز في بحر البلطيق من نورد ستريم تم تصويره من طائرة خفر السواحل يوم 28 سبتمبر 2022
في هذه الصورة التي قدمها خفر السواحل السويدي، تسرب الغاز في بحر البلطيق من نورد ستريم تم تصويره من طائرة خفر السواحل يوم 28 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2022
© AP Photo / Swedish Coast Guard
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صرح فلاديمير دجباروف، النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية للمجلس الفيدرالي، أن بيانات وزارة الدفاع الروسية حول ضلوع بريطانيا في المشاركة بالهجوم الإرهابي على خطوط "نورد ستريم"، تعطي أسبابا لمطالبة لندن بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بجميع المشاركين في المشروع.
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت 29 أكتوبر/تشرين الأول، عن مشاركة ممثلين من البحرية البريطانية في التخطيط وضمان تنفيذ الهجوم الإرهابي في بحر البلطيق في 26 سبتمبر/أيلول، الذي استهدف خطي "نورد ستريم 1 و2".
وأضاف دجباروف: "منذ البداية لم أستبعد مشاركة البريطانيين في الهجوم".
وشدد على أنه إذا كانت وزارة الدفاع الروسية تملك أدلة جدية بأن البريطانيين "لهم يد" في انفجارات على خطوط أنابيب الغاز، فإن "المشاركين في المشروع لديهم كل الفرصة للمطالبة بتعويضات من بريطانيا".
في الوقت نفسه، أشار دجباروف إلى أنه بالإضافة إلى روسيا، شاركت شركات أجنبية، بما في ذلك ألمانية، في مشروع بناء خطوط أنابيب الغاز.
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Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:36 GMT
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