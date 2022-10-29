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https://sputnikarabic.ae/20221029/بعد-وصول-مقاتلاتها-إلى-الإمارات-معلومات-عن-القوات-الجوية-السعودية-في-2022-1069614907.html
بعد وصول مقاتلاتها إلى الإمارات... معلومات عن القوات الجوية السعودية في 2022
بعد وصول مقاتلاتها إلى الإمارات... معلومات عن القوات الجوية السعودية في 2022
يصنف الجيش السعودي في المرتبة 20 عالميا، بينما تصنف القوات الجوية السعودية في المرتبة رقم 12 بين أضخم 142 قوة جوية في العالم. 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T20:12+0000
2022-10-29T20:12+0000
رصد عسكري
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وتضم القوات الجوية السعودية 897 طائرة حربية، حسبما ذكر موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي وفقا لإحصائيات عام 2022.وتشمل القوات الجوية السعودية أنواع مختلفة من الطائرات الحربية كما يلي:يذكر أن السعودية تصنف في المرتبة رقم 9 عالميا فيما يتعلق بحجم الإنفاق العسكري الذي وصل إلى 46 مليار دولار في 2022.ووصلت قوة من الطائرات الحربية السعودية إلى قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات العربية المتحدة، أمس الجمعة، للمشاركة في تدريبات عسكرية تحاكي عمليات عسكرية متنوعة مع شركاء دوليين.
https://sputnikarabic.ae/20221018/الجيش-السعودي-يحصل-على-لقب-أفضل-محارب-سيبراني-في-الشرق-الأوسط-1069210329.html
https://sputnikarabic.ae/20221028/اكتمال-وصول-القوات-السعودية-إلى-قاعدة-الظفرة-الإماراتية-للمشاركة-في-تدريبات-1069579989.html
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رصد عسكري, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
رصد عسكري, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

بعد وصول مقاتلاتها إلى الإمارات... معلومات عن القوات الجوية السعودية في 2022

20:12 GMT 29.10.2022
© AFP 2022 / MOHAMMED AL-SHAIKHطائرات حربية سعودية - القوات الجوية السعودية
طائرات حربية سعودية - القوات الجوية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2022
© AFP 2022 / MOHAMMED AL-SHAIKH
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يصنف الجيش السعودي في المرتبة 20 عالميا، بينما تصنف القوات الجوية السعودية في المرتبة رقم 12 بين أضخم 142 قوة جوية في العالم.
وتضم القوات الجوية السعودية 897 طائرة حربية، حسبما ذكر موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي وفقا لإحصائيات عام 2022.
تدريب مشترك بين الجيش المصري والجيش السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2022
الجيش السعودي يحصل على لقب "أفضل محارب سيبراني" في الشرق الأوسط
18 أكتوبر, 21:00 GMT

وتشمل القوات الجوية السعودية أنواع مختلفة من الطائرات الحربية كما يلي:

المقاتلات والطائرت الاعتراضية: تصنف في المرتبة الـ 9 عالميا وتضم 283 طائرة.
الطائرات الهجومية: تصنف في المرتبة رقم 9 عالميا بـ 81 طائرة.
طائرات النقل العسكري: تصنف في المرتبة رقم 14 عالميا وتضم 49 طائرة.
طائرات التدريب: تصنف في المرتبة رقم 14 عالميا وتضم 190 طائرة.
طائرات المهام الخاصة: تصنف في المرتبة رقم 20 عالميا وتضم 14 طائرة.
طائرات التزود بالوقود: تحتل المرتبة الثانية عالميا بـ 22 طائرة.
المروحيات: تحتل المرتبة رقم 15 عالميا وتضم 258 مروحية.
المروحيات الهجومية: تحتل المرتبة رقم 18 عالميا بـ 34 مروحية هجومية.
وتمتلك السعودية 214 مطارا في الخدمة وهو ما يجعلها تحتل المرتبة رقم 25 عالميا في هذا المجال.
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLYالقوات الجوية السعودية - طائرات حربية سعودية
القوات الجوية السعودية - طائرات حربية سعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2022
القوات الجوية السعودية - طائرات حربية سعودية
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLY
يذكر أن السعودية تصنف في المرتبة رقم 9 عالميا فيما يتعلق بحجم الإنفاق العسكري الذي وصل إلى 46 مليار دولار في 2022.
مقاتلات سعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2022
اكتمال وصول القوات السعودية إلى قاعدة الظفرة الإماراتية للمشاركة في تدريبات
أمس, 14:11 GMT
ووصلت قوة من الطائرات الحربية السعودية إلى قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات العربية المتحدة، أمس الجمعة، للمشاركة في تدريبات عسكرية تحاكي عمليات عسكرية متنوعة مع شركاء دوليين.
© Sputnik / Mohamed Hassanمعلومات عن القوات الجوية السعودية
معلومات عن القوات الجوية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2022
معلومات عن القوات الجوية السعودية
© Sputnik / Mohamed Hassan
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