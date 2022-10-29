https://sputnikarabic.ae/20221029/بعد-وصول-مقاتلاتها-إلى-الإمارات-معلومات-عن-القوات-الجوية-السعودية-في-2022-1069614907.html
بعد وصول مقاتلاتها إلى الإمارات... معلومات عن القوات الجوية السعودية في 2022
بعد وصول مقاتلاتها إلى الإمارات... معلومات عن القوات الجوية السعودية في 2022
يصنف الجيش السعودي في المرتبة 20 عالميا، بينما تصنف القوات الجوية السعودية في المرتبة رقم 12 بين أضخم 142 قوة جوية في العالم. 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T20:12+0000
2022-10-29T20:12+0000
2022-10-29T20:12+0000
رصد عسكري
السعودية
أخبار السعودية اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1d/1069615514_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_2940b36a822eda841717dd34145490ee.jpg
وتضم القوات الجوية السعودية 897 طائرة حربية، حسبما ذكر موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي وفقا لإحصائيات عام 2022.وتشمل القوات الجوية السعودية أنواع مختلفة من الطائرات الحربية كما يلي:يذكر أن السعودية تصنف في المرتبة رقم 9 عالميا فيما يتعلق بحجم الإنفاق العسكري الذي وصل إلى 46 مليار دولار في 2022.ووصلت قوة من الطائرات الحربية السعودية إلى قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات العربية المتحدة، أمس الجمعة، للمشاركة في تدريبات عسكرية تحاكي عمليات عسكرية متنوعة مع شركاء دوليين.
https://sputnikarabic.ae/20221018/الجيش-السعودي-يحصل-على-لقب-أفضل-محارب-سيبراني-في-الشرق-الأوسط-1069210329.html
https://sputnikarabic.ae/20221028/اكتمال-وصول-القوات-السعودية-إلى-قاعدة-الظفرة-الإماراتية-للمشاركة-في-تدريبات-1069579989.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1d/1069615514_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_e8f958ca58dcd4ea4e99a4609141a477.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
رصد عسكري, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
بعد وصول مقاتلاتها إلى الإمارات... معلومات عن القوات الجوية السعودية في 2022
تابعنا عبر
يصنف الجيش السعودي في المرتبة 20 عالميا، بينما تصنف القوات الجوية السعودية في المرتبة رقم 12 بين أضخم 142 قوة جوية في العالم.
وتضم القوات الجوية السعودية 897 طائرة حربية، حسبما ذكر
موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي وفقا لإحصائيات عام 2022.
وتشمل القوات الجوية السعودية أنواع مختلفة من الطائرات الحربية كما يلي:
المقاتلات والطائرت الاعتراضية: تصنف في المرتبة الـ 9 عالميا وتضم 283 طائرة.
الطائرات الهجومية
: تصنف في المرتبة رقم 9 عالميا بـ 81 طائرة.
طائرات النقل العسكري: تصنف في المرتبة رقم 14 عالميا وتضم 49 طائرة.
طائرات التدريب: تصنف في المرتبة رقم 14 عالميا وتضم 190 طائرة.
طائرات المهام الخاصة: تصنف في المرتبة رقم 20 عالميا وتضم 14 طائرة.
طائرات التزود بالوقود: تحتل المرتبة الثانية عالميا بـ 22 طائرة.
المروحيات: تحتل المرتبة رقم 15 عالميا وتضم 258 مروحية.
المروحيات الهجومية: تحتل المرتبة رقم 18 عالميا بـ 34 مروحية هجومية.
وتمتلك السعودية 214 مطارا في الخدمة وهو ما يجعلها تحتل المرتبة رقم 25 عالميا في هذا المجال.
يذكر أن السعودية
تصنف في المرتبة رقم 9 عالميا فيما يتعلق بحجم الإنفاق العسكري الذي وصل إلى 46 مليار دولار في 2022.
ووصلت قوة من الطائرات الحربية السعودية إلى قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات العربية المتحدة، أمس الجمعة، للمشاركة في تدريبات
عسكرية تحاكي عمليات عسكرية متنوعة مع شركاء دوليين.