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بلينكن يهنئ وزير الخارجية الكويتي الجديد بمنصبه
بلينكن يهنئ وزير الخارجية الكويتي الجديد بمنصبه
هنأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن نظيره الكويتي، سالم العبد الله، بمناسبة بسبب تعيينه وزيرا لخارجية الكويت. 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T06:44+0000
2022-10-29T06:44+0000
الكويت
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ووفقا لبيان أصدرته الخارجية الكويتية ونشرته عبر موقعها الإلكتروني، فقد تلقى العبد الله اتصالا هاتفيا من بلينكن هنأه فيه الأخير لتعيينه وزيرا لخارجية الكويت، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهام عمله.وأعرب وزير الخارجية الأمريكي عن أمنياته للعلاقات بين البلدين، التي وصفها بـ "التاريخية بين البلدين الصديقين"، بمزيد من التطور والازدهار.وحسب البيان فقد "أعرب الوزيران خلال المكالمة عن تطلعهما للمزيد من التواصل والتنسيق المشترك حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين، مستذكرين المحطات التاريخية للعلاقات المتينة التي تربط الكويت والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدين عمق هذه العلاقات وتميزها والالتزام المشترك بتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة وتطلعهما إلى عقود مقبلة من الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين".طالع أيضا: وحدات عسكرية كويتية تتوجه إلى أمريكا
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الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي

بلينكن يهنئ وزير الخارجية الكويتي الجديد بمنصبه

06:44 GMT 29.10.2022
© Press Service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2022
© Press Service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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هنأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن نظيره الكويتي، سالم العبد الله، بمناسبة بسبب تعيينه وزيرا لخارجية الكويت.
ووفقا لبيان أصدرته الخارجية الكويتية ونشرته عبر موقعها الإلكتروني، فقد تلقى العبد الله اتصالا هاتفيا من بلينكن هنأه فيه الأخير لتعيينه وزيرا لخارجية الكويت، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهام عمله.
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وأعرب وزير الخارجية الأمريكي عن أمنياته للعلاقات بين البلدين، التي وصفها بـ "التاريخية بين البلدين الصديقين"، بمزيد من التطور والازدهار.
وحسب البيان فقد "أعرب الوزيران خلال المكالمة عن تطلعهما للمزيد من التواصل والتنسيق المشترك حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين، مستذكرين المحطات التاريخية للعلاقات المتينة التي تربط الكويت والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدين عمق هذه العلاقات وتميزها والالتزام المشترك بتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة وتطلعهما إلى عقود مقبلة من الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين".
طالع أيضا: وحدات عسكرية كويتية تتوجه إلى أمريكا
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