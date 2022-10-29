https://sputnikarabic.ae/20221029/بوشيلين-يعلن-عن-عملية-تبادل-50-أسيرا-مع-أوكرانيا-1069599491.html
بوشيلين يعلن عن عملية تبادل 50 أسيرا مع أوكرانيا
بوشيلين يعلن عن عملية تبادل 50 أسيرا مع أوكرانيا
أعلن رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية دينيس بوشيلين، اليوم الخميس، عن عملية تبادل أسرى مرتقبة مع نظام كييف. 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T11:29+0000
2022-10-29T11:29+0000
2022-10-29T11:29+0000
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وكتب بوشيلين عبر قناته على "تلغرام": "اليوم يجري تبادل آخر مع كييف وفقًا لصيغة 50 مقابل 50، نسلم أوكرانيا بشكل رئيسي أسرى من القوات الأوكرانية، ويتم إطلاق سراح مقاتلينا الخمسين".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير 110 مواطنين روس من أوكرانيا إلى وطنهم بينهم 72 بحارًا من سفن مدنية.وقالت الوزارة في بيان: "في 17 أكتوبر/تشرين الأول، ونتيجة لعملية التفاوض، تمت إعادة 110 مواطنين روس من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، بينهم 72 بحارًا روسيًا من السفن المدنية التي احتجزها نظام كييف منذ فبراير/شباط 2022".وأضاف البيان: "تم تسليم 108 مجندات من القوات المسلحة الأوكرانية إلى الجانب الأوكراني، ورفضت سيدتان أوكرانيتان قبل التبادل طواعية العودة إلى أوكرانيا في سبيل البقاء في روسيا".
https://sputnikarabic.ae/20221024/قوات-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-تدمر-دبابة-أوكرانية-بواسطة-صاروخ-فيديو-1069409891.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
بوشيلين يعلن عن عملية تبادل 50 أسيرا مع أوكرانيا
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أعلن رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية دينيس بوشيلين، اليوم الخميس، عن عملية تبادل أسرى مرتقبة مع نظام كييف.
وكتب بوشيلين عبر قناته على "تلغرام
": "اليوم يجري تبادل آخر مع كييف وفقًا لصيغة 50 مقابل 50، نسلم أوكرانيا بشكل رئيسي أسرى من القوات الأوكرانية، ويتم إطلاق سراح مقاتلينا الخمسين".
من بينهم سبعة أشخاص من جمهورية دونيتسك الشعبية، واثنان من جمهورية لوغانسك الشعبية، نحن ننتظر عودة الرجال إلى وطنهم.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير 110 مواطنين روس من أوكرانيا إلى وطنهم بينهم 72 بحارًا من سفن مدنية.
وقالت الوزارة في بيان: "في 17 أكتوبر/تشرين الأول، ونتيجة لعملية التفاوض، تمت إعادة 110 مواطنين روس من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، بينهم 72 بحارًا روسيًا من السفن المدنية التي احتجزها نظام كييف منذ فبراير/شباط 2022".
وأضاف البيان
: "تم تسليم 108 مجندات من القوات المسلحة الأوكرانية إلى الجانب الأوكراني، ورفضت سيدتان أوكرانيتان قبل التبادل طواعية العودة إلى أوكرانيا في سبيل البقاء في روسيا".