https://sputnikarabic.ae/20221029/بينها-مصر-7-دول-تتصدر-جيوش-العالم-في-قوة-راجمات-الصواريخ-1069617287.html
بينها مصر... 7 دول تتصدر جيوش العالم في قوة راجمات الصواريخ
بينها مصر... 7 دول تتصدر جيوش العالم في قوة راجمات الصواريخ
تمثل راجمات الصواريخ سلاحا مهما في المعارك البرية لأنها توفر قوة نيرانية هائلة يكون لها مكاسب تكتيكية ونفسية، وتمتلك روسيا أضخم قوة في العالم من هذا السلاح. 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T20:51+0000
2022-10-29T20:51+0000
2022-10-29T20:52+0000
رصد عسكري
روسيا
مصر
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/14/1062465548_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_0eb30d0ed9d8e201aad6bb6989d0c12e.jpg
وتمثل راجمات الصواريخ مصدرا قويا للنيران غير المباشرة في المعارك البرية، حسبما ذكر موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.ومنذ استخدامها في الحرب العالمية الثانية أصبحت راجمات الصواريخ سلاحا مهما بالنسبة للجيوش الصغيرة والكبيرة على حد سواء.ولفت الموقع إلى أن هناك 7 دول تتصدر قائمة الجيوش التي لديها هذا السلاح، وفي مقدمتها روسيا التي تحتل المرتبة الأولى عالميا:وبفضل تثبيتها على منصات متحركة، أصبحت راجمات الصواريخ تمتلك ميزة في غاية الأهمية وهي القدرة على قصف العدو بوابل من الصواريخ قبل أن يتم اكتشافها.
https://sputnikarabic.ae/20220722/الدفاع-الروسية-تدمير-4-راجمات-صواريخ-هايمارس-أمريكية-و12-طائرة-مسيرة-أوكرانية-1065418697.html
https://sputnikarabic.ae/20221025/كيف-يتم-تحديد-مواقع-مدفعية-العدو-خلال-المعارك-الحربية-1069481819.html
مصر
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/14/1062465548_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_674eb7e92ce1095441e0109f7060fc0c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, مصر, الصين
رصد عسكري, روسيا, مصر, الصين
بينها مصر... 7 دول تتصدر جيوش العالم في قوة راجمات الصواريخ
20:51 GMT 29.10.2022 (تم التحديث: 20:52 GMT 29.10.2022) تابعنا عبر
تمثل راجمات الصواريخ سلاحا مهما في المعارك البرية لأنها توفر قوة نيرانية هائلة يكون لها مكاسب تكتيكية ونفسية، وتمتلك روسيا أضخم قوة في العالم من هذا السلاح.
وتمثل راجمات الصواريخ مصدرا قويا للنيران غير المباشرة في المعارك البرية، حسبما ذكر
موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
ومنذ استخدامها في الحرب العالمية الثانية أصبحت راجمات الصواريخ
سلاحا مهما بالنسبة للجيوش الصغيرة والكبيرة على حد سواء.
ولفت الموقع إلى أن هناك 7 دول تتصدر قائمة الجيوش التي لديها هذا السلاح، وفي مقدمتها روسيا التي تحتل المرتبة الأولى عالميا:
روسيا: تمتلك 3 آلاف و391 راجمة صواريخ وتحتل المرتبة الأولى عالميا.
الصين: تمتلك 3 آلاف و160 راجمة صواريخ وتحتل المرتبة رقم 2 عالميا.
إيران: تمتلك ألفان و485 راجمة صواريخ وتحتل المرتبة رقم 3 عالميا.
الولايات المتحدة الأمريكية: تمتلك 1366 راجمة صواريخ وتحتل المرتبة رقم 4 عالميا.
كوريا الشمالية: تمتلك 1360 راجمة صواريخ وتحتل المرتبة رقم 5 عالميا.
الهند: تمتلك 1338 راجمة صواريخ وتحتل المرتبة رقم 6 عالميا.
مصر: تمتلك 1235 راجمة صواريخ وتحتل المرتبة رقم 7 عالميا.
وبفضل تثبيتها على منصات متحركة، أصبحت راجمات الصواريخ تمتلك ميزة في غاية الأهمية وهي القدرة على قصف العدو
بوابل من الصواريخ قبل أن يتم اكتشافها.