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https://sputnikarabic.ae/20221029/بينها-مصر-7-دول-تتصدر-جيوش-العالم-في-قوة-راجمات-الصواريخ-1069617287.html
بينها مصر... 7 دول تتصدر جيوش العالم في قوة راجمات الصواريخ
بينها مصر... 7 دول تتصدر جيوش العالم في قوة راجمات الصواريخ
تمثل راجمات الصواريخ سلاحا مهما في المعارك البرية لأنها توفر قوة نيرانية هائلة يكون لها مكاسب تكتيكية ونفسية، وتمتلك روسيا أضخم قوة في العالم من هذا السلاح. 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T20:51+0000
2022-10-29T20:52+0000
رصد عسكري
روسيا
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الصين
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وتمثل راجمات الصواريخ مصدرا قويا للنيران غير المباشرة في المعارك البرية، حسبما ذكر موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.ومنذ استخدامها في الحرب العالمية الثانية أصبحت راجمات الصواريخ سلاحا مهما بالنسبة للجيوش الصغيرة والكبيرة على حد سواء.ولفت الموقع إلى أن هناك 7 دول تتصدر قائمة الجيوش التي لديها هذا السلاح، وفي مقدمتها روسيا التي تحتل المرتبة الأولى عالميا:وبفضل تثبيتها على منصات متحركة، أصبحت راجمات الصواريخ تمتلك ميزة في غاية الأهمية وهي القدرة على قصف العدو بوابل من الصواريخ قبل أن يتم اكتشافها.
https://sputnikarabic.ae/20220722/الدفاع-الروسية-تدمير-4-راجمات-صواريخ-هايمارس-أمريكية-و12-طائرة-مسيرة-أوكرانية-1065418697.html
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رصد عسكري, روسيا, مصر, الصين
رصد عسكري, روسيا, مصر, الصين

بينها مصر... 7 دول تتصدر جيوش العالم في قوة راجمات الصواريخ

20:51 GMT 29.10.2022 (تم التحديث: 20:52 GMT 29.10.2022)
© Sputnik . Илья Питалев / الانتقال إلى بنك الصورراجمات صواريخ تابعة لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية
راجمات صواريخ تابعة لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2022
© Sputnik . Илья Питалев
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تمثل راجمات الصواريخ سلاحا مهما في المعارك البرية لأنها توفر قوة نيرانية هائلة يكون لها مكاسب تكتيكية ونفسية، وتمتلك روسيا أضخم قوة في العالم من هذا السلاح.
وتمثل راجمات الصواريخ مصدرا قويا للنيران غير المباشرة في المعارك البرية، حسبما ذكر موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
طيار على خلفية مروحية مي-8 ام تي في في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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ومنذ استخدامها في الحرب العالمية الثانية أصبحت راجمات الصواريخ سلاحا مهما بالنسبة للجيوش الصغيرة والكبيرة على حد سواء.

ولفت الموقع إلى أن هناك 7 دول تتصدر قائمة الجيوش التي لديها هذا السلاح، وفي مقدمتها روسيا التي تحتل المرتبة الأولى عالميا:

روسيا: تمتلك 3 آلاف و391 راجمة صواريخ وتحتل المرتبة الأولى عالميا.
الصين: تمتلك 3 آلاف و160 راجمة صواريخ وتحتل المرتبة رقم 2 عالميا.
إيران: تمتلك ألفان و485 راجمة صواريخ وتحتل المرتبة رقم 3 عالميا.
الولايات المتحدة الأمريكية: تمتلك 1366 راجمة صواريخ وتحتل المرتبة رقم 4 عالميا.
كوريا الشمالية: تمتلك 1360 راجمة صواريخ وتحتل المرتبة رقم 5 عالميا.
الهند: تمتلك 1338 راجمة صواريخ وتحتل المرتبة رقم 6 عالميا.
مصر: تمتلك 1235 راجمة صواريخ وتحتل المرتبة رقم 7 عالميا.
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كيف يتم تحديد مواقع مدفعية العدو خلال المعارك الحربية؟
25 أكتوبر, 21:26 GMT
وبفضل تثبيتها على منصات متحركة، أصبحت راجمات الصواريخ تمتلك ميزة في غاية الأهمية وهي القدرة على قصف العدو بوابل من الصواريخ قبل أن يتم اكتشافها.
© Sputnikبيتشينيغ… مدفع رشاش روسي للقوات الخاصة وحرس الحدود
بيتشينيغ… مدفع رشاش روسي للقوات الخاصة وحرس الحدود - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2022
بيتشينيغ… مدفع رشاش روسي للقوات الخاصة وحرس الحدود
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