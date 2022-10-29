https://sputnikarabic.ae/20221029/تركيا-تعرب-عن-أملها-في-علاقات-أفضل-مع-الدول-العربية--1069614613.html
تركيا تعرب عن أملها في علاقات أفضل مع الدول العربية
تركيا تعرب عن أملها في علاقات أفضل مع الدول العربية
أعربت تركيا عن أملها في أن تكون القمة العربية في الجزائر، وسيلة لمرحلة جديدة من العلاقات بين بلاده والدول الأعضاء في الجامعة. 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T19:34+0000
2022-10-29T19:34+0000
2022-10-29T19:34+0000
جامعة الدول العربية
أخبار تركيا اليوم
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جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، تانجو بيلغيتش، ردا على سؤال صحفي بشأن علاقات أنقرة بالدول الأعضاء في الجامعة العربية، بحسب وكالة "الأناضول".وقال المسؤول التركي إن بلاده ترغب في تطوير علاقاتها بجامعة العربية والدول الأعضاء.وشدد على رغبة بلاده في حل المسائل العالقة وتعميق التعاون مع الدول العربية في إطار الاحترام المتبادل.كما أعرب بيلغيتش عن أمله في نجاح القمة في التوصل لنتائج بشأن القضية الفلسطينية التي أطلق عليها "قضيتنا المشتركة".وتستضيف الجزائر أعمال القمة العربية في دورتها الـ 31، ومن المقرر أن ينعقد اجتماع قمة بمشاركة قادة ورؤساء الدول العربية في الأول والثاني من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20221028/مسؤول-في-جامعة-الدول-العربية-يكشف-عن-موضوعات-اقتصادية-مطروحة-للمناقشة-1069576753.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
جامعة الدول العربية, أخبار تركيا اليوم
جامعة الدول العربية, أخبار تركيا اليوم
تركيا تعرب عن أملها في علاقات أفضل مع الدول العربية
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أعربت تركيا عن أملها في أن تكون القمة العربية في الجزائر، وسيلة لمرحلة جديدة من العلاقات بين بلاده والدول الأعضاء في الجامعة.
جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، تانجو بيلغيتش، ردا على سؤال صحفي بشأن علاقات أنقرة بالدول الأعضاء في الجامعة العربية، بحسب وكالة "الأناضول".
وقال المسؤول التركي إن بلاده ترغب في تطوير علاقاتها بجامعة العربية
والدول الأعضاء.
وشدد على رغبة بلاده في حل المسائل العالقة وتعميق التعاون مع الدول العربية في إطار الاحترام المتبادل.
كما أعرب بيلغيتش عن أمله في نجاح القمة في التوصل لنتائج بشأن القضية الفلسطينية التي أطلق عليها "قضيتنا المشتركة".
وتستضيف الجزائر أعمال القمة العربية في دورتها الـ 31، ومن المقرر أن ينعقد اجتماع قمة بمشاركة قادة ورؤساء الدول العربية في الأول والثاني من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.