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https://sputnikarabic.ae/20221029/تركيا-تعرب-عن-أملها-في-علاقات-أفضل-مع-الدول-العربية--1069614613.html
تركيا تعرب عن أملها في علاقات أفضل مع الدول العربية
تركيا تعرب عن أملها في علاقات أفضل مع الدول العربية
أعربت تركيا عن أملها في أن تكون القمة العربية في الجزائر، وسيلة لمرحلة جديدة من العلاقات بين بلاده والدول الأعضاء في الجامعة. 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T19:34+0000
2022-10-29T19:34+0000
جامعة الدول العربية
أخبار تركيا اليوم
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جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، تانجو بيلغيتش، ردا على سؤال صحفي بشأن علاقات أنقرة بالدول الأعضاء في الجامعة العربية، بحسب وكالة "الأناضول".وقال المسؤول التركي إن بلاده ترغب في تطوير علاقاتها بجامعة العربية والدول الأعضاء.وشدد على رغبة بلاده في حل المسائل العالقة وتعميق التعاون مع الدول العربية في إطار الاحترام المتبادل.كما أعرب بيلغيتش عن أمله في نجاح القمة في التوصل لنتائج بشأن القضية الفلسطينية التي أطلق عليها "قضيتنا المشتركة".وتستضيف الجزائر أعمال القمة العربية في دورتها الـ 31، ومن المقرر أن ينعقد اجتماع قمة بمشاركة قادة ورؤساء الدول العربية في الأول والثاني من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20221028/مسؤول-في-جامعة-الدول-العربية-يكشف-عن-موضوعات-اقتصادية-مطروحة-للمناقشة-1069576753.html
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جامعة الدول العربية, أخبار تركيا اليوم
جامعة الدول العربية, أخبار تركيا اليوم

تركيا تعرب عن أملها في علاقات أفضل مع الدول العربية

19:34 GMT 29.10.2022
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2022
© Sputnik . POOL
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أعربت تركيا عن أملها في أن تكون القمة العربية في الجزائر، وسيلة لمرحلة جديدة من العلاقات بين بلاده والدول الأعضاء في الجامعة.
جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، تانجو بيلغيتش، ردا على سؤال صحفي بشأن علاقات أنقرة بالدول الأعضاء في الجامعة العربية، بحسب وكالة "الأناضول".
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع المندوبين العرب الدائمين لدى جامعة الدول العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2022
مسؤول في جامعة الدول العربية يكشف عن موضوعات اقتصادية مطروحة للمناقشة
أمس, 12:20 GMT
وقال المسؤول التركي إن بلاده ترغب في تطوير علاقاتها بجامعة العربية والدول الأعضاء.
وشدد على رغبة بلاده في حل المسائل العالقة وتعميق التعاون مع الدول العربية في إطار الاحترام المتبادل.
كما أعرب بيلغيتش عن أمله في نجاح القمة في التوصل لنتائج بشأن القضية الفلسطينية التي أطلق عليها "قضيتنا المشتركة".
وتستضيف الجزائر أعمال القمة العربية في دورتها الـ 31، ومن المقرر أن ينعقد اجتماع قمة بمشاركة قادة ورؤساء الدول العربية في الأول والثاني من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
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