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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221029/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1069592288.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T05:54+0000
2022-10-29T05:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
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أخبار أوكرانيا, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
أخبار أوكرانيا, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
مركبة قتال مشاة بي ام بي-1بي كا التابعة لجنود جمهورية لوغانسك لشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك. - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:54 GMT 29.10.2022
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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05:54 GMT 29.10.2022
القوات الأوكرانية تستهدف جمهورية دونيتسك الشعبية بـ11 قذيفة
05:25 GMT 29.10.2022
عمدة كييف يدعو الغرب لإرسال البطانيات ومولدات الكهرباء إلى أوكرانيا قبل حلول الشتاء
05:23 GMT 29.10.2022
الخارجية الروسية: العقيدة العسكرية لروسيا لا تسمح بتفسيرات مزدوجة حول مسألة الأسلحة النووية

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، أن بلاده تتابع تطور الوثائق العقائدية للدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، ونشعر بالقلق من أن لغتهم غير واضحة، وزيادة عدد النصوص التي تسمح باستخدام الأسلحة النووية، في حين أن العقيدة العسكرية الروسية لا تسمح بأي تفسيرات مزدوجة لمسألة الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية.
03:41 GMT 29.10.2022
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2022
الأمم المتحدة تحث على ضمان وصول الأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية
أمس, 21:54 GMT
03:40 GMT 29.10.2022
إيران تجدد استعدادها للمساعدة في وقف إطلاق النار بأوكرانيا
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