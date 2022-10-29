تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:54 GMT 29.10.2022
القوات الأوكرانية تستهدف جمهورية دونيتسك الشعبية بـ11 قذيفة
05:25 GMT 29.10.2022
عمدة كييف يدعو الغرب لإرسال البطانيات ومولدات الكهرباء إلى أوكرانيا قبل حلول الشتاء
05:23 GMT 29.10.2022
الخارجية الروسية: العقيدة العسكرية لروسيا لا تسمح بتفسيرات مزدوجة حول مسألة الأسلحة النووية
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، أن بلاده تتابع تطور الوثائق العقائدية للدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، ونشعر بالقلق من أن لغتهم غير واضحة، وزيادة عدد النصوص التي تسمح باستخدام الأسلحة النووية، في حين أن العقيدة العسكرية الروسية لا تسمح بأي تفسيرات مزدوجة لمسألة الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية.
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، أن بلاده تتابع تطور الوثائق العقائدية للدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، ونشعر بالقلق من أن لغتهم غير واضحة، وزيادة عدد النصوص التي تسمح باستخدام الأسلحة النووية، في حين أن العقيدة العسكرية الروسية لا تسمح بأي تفسيرات مزدوجة لمسألة الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية.
03:41 GMT 29.10.2022
03:40 GMT 29.10.2022