https://sputnikarabic.ae/20221029/جنرال-موتورز-توقف-إعلاناتها-على-تويتر-1069595233.html
"جنرال موتورز" توقف إعلاناتها على تويتر
"جنرال موتورز" توقف إعلاناتها على تويتر
أعلنت شركة "جنرال موتورز"، أنها قررت وقف إعلاناتها "مؤقتا" على عملاق مواقع التواصل الاجتماع تويتر. 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T07:49+0000
2022-10-29T07:49+0000
2022-10-29T07:49+0000
تويتر
إيلون ماسك
منوعات
اقتصاد
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102800/95/1028009568_0:219:4200:2582_1920x0_80_0_0_1fccec12930e789baf98afc93d40633c.jpg
ووفقا لقناة "CNBC"، قالت الشركة المنافسة لـ"تسلا" التي يمتلكها إيلون ماسك، إنها قررت تعليق الإعلانات لحين تقييم اتجاه تويتر الجديد.وأضافت أنها ستواصل التفاعل مع العملاء على المنصة لكنها لن تدفع مقابل الإعلانات.وأوضحت جنرال موتورز أنها تتواصل مع تويتر لفهم اتجاه المنصة في ظل الملكية الجديدة للشركة، كما هو الحال في مسار العمل المعتاد عند حدوث تغير كبير في أي مؤسسة.ولكنها أكدت في الوقت نفسه أن خدمة التفاعل مع العملاء سوف تستمر.يذكر أن شركة جنرال موتورز تعهدت بإنفاق مليارات الدولارات لمنافسة تسلا بشكل أفضل في مجال السيارات الكهربائية.وأمس الجمعة، استحوذ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على تويتر رسمياً بعد أشهر من النزاعات بين الطرفين، وقرر إقالة عدد من المسؤولين الكبار في المنصة فور إتمامه للصفقة.
https://sputnikarabic.ae/20221028/الاتحاد-الأوروبي-يحذر-ماسك-بعد-تغريدة-تم-تحرير-العصفور-1069565203.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102800/95/1028009568_234:0:3967:2800_1920x0_80_0_0_15ff980accf079f5af24f3908b14285d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
تويتر, إيلون ماسك, منوعات, اقتصاد, مجتمع
تويتر, إيلون ماسك, منوعات, اقتصاد, مجتمع
"جنرال موتورز" توقف إعلاناتها على تويتر
تابعنا عبر
أعلنت شركة "جنرال موتورز"، أنها قررت وقف إعلاناتها "مؤقتا" على عملاق مواقع التواصل الاجتماع تويتر.
ووفقا لقناة "CNBC"، قالت
الشركة المنافسة لـ"تسلا" التي يمتلكها إيلون ماسك، إنها قررت تعليق الإعلانات لحين تقييم اتجاه تويتر الجديد.
وأضافت أنها ستواصل التفاعل مع العملاء على المنصة لكنها لن تدفع مقابل الإعلانات.
وأوضحت جنرال موتورز
أنها تتواصل مع تويتر لفهم اتجاه المنصة في ظل الملكية الجديدة للشركة، كما هو الحال في مسار العمل المعتاد عند حدوث تغير كبير في أي مؤسسة.
ولكنها أكدت في الوقت نفسه أن خدمة التفاعل مع العملاء سوف تستمر.
يذكر أن شركة جنرال موتورز تعهدت بإنفاق مليارات الدولارات لمنافسة تسلا
بشكل أفضل في مجال السيارات الكهربائية.
وأمس الجمعة، استحوذ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك
على تويتر رسمياً بعد أشهر من النزاعات بين الطرفين، وقرر إقالة عدد من المسؤولين الكبار في المنصة فور إتمامه للصفقة.