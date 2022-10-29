https://sputnikarabic.ae/20221029/خريطة-أثارت-حفيظة-المغرب-الجامعة-العربية-تنفي-وجود-أي-شركاء-إعلاميين-في-تغطية-قمة-الجزائر-1069616466.html
الجامعة العربية تنفي وجود أي "شركاء إعلاميين" في تغطية قمة الجزائر
الجامعة العربية تنفي وجود أي "شركاء إعلاميين" في تغطية قمة الجزائر
نفت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن يكون لها أي "شركاء إعلاميين" في تغطية أعمال القمة العربية الحادية والثلاثين التي تُعقد في الجزائر. 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T20:29+0000
2022-10-29T20:29+0000
2022-10-29T20:55+0000
القمة العربية بالجزائر
جامعة الدول العربية
الجزائر
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وأكدت في بيان لها مساء اليوم السبت، عدم وجود صلةٍ لها بأية مؤسسة إعلامية تدعي هذه الصفة.وجاء نفي الجامعة العربية بعد نشر قناة الجزائر الدولية "AL24 News" خريطة للعالم العربي على موقعها الإلكتروني تُخالف تلك التي درجت جامعة الدول العربية علي اعتمادها مما أثار تحفظ الوفد المغربي.وقالت الأمانة العامة إن "الجامعة العربية لا تعتمد خريطة رسمية مبين عليها الحدود السياسية للدول العربية"، مؤكدة أنها "تتبنى خريطة للوطن العربي من دون إظهار للحدود بين الدول تعزيزا لمفهوم الوحدة العربية".وأهابت الأمانة العامة بجميع وسائل الإعلام توخي الحرص الشديد في نسب المعلومات المنشورة على مواقعها للجامعة العربية، أو مؤسساتها.وبحث وزراء الخارجية العرب، اليوم السبت، خلال اجتماعهم التحضيري للقمة العربية في الجزائر مجموعة من الملفات ومشروعات القرارات التي تطرح على القادة العرب في القمة 31 لإقرارها.ومن المرتقب أن يتفق غدا على مشروعات القرارات التي ترفع للقادة في القمة التي تعقد في الجزائر في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.وتعقد في الجزائر منذ الـ 26 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية التي تحتضنها الجزائر في الأول والثاني من نوفمبر المقبل، تحت عنوان "لم الشمل".
https://sputnikarabic.ae/20221029/وزير-الخارجية-الجزائري-يدعو-إلى-ضرورة-العمل-في-إطار-وحدة-المصير-والتكامل-العربي-1069609888.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
القمة العربية بالجزائر, جامعة الدول العربية, الجزائر
القمة العربية بالجزائر, جامعة الدول العربية, الجزائر
الجامعة العربية تنفي وجود أي "شركاء إعلاميين" في تغطية قمة الجزائر
20:29 GMT 29.10.2022 (تم التحديث: 20:55 GMT 29.10.2022) تابعنا عبر
نفت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن يكون لها أي "شركاء إعلاميين" في تغطية أعمال القمة العربية الحادية والثلاثين التي تُعقد في الجزائر.
وأكدت في بيان لها مساء اليوم السبت، عدم وجود صلةٍ لها بأية مؤسسة إعلامية تدعي هذه الصفة.
وجاء نفي الجامعة العربية بعد نشر قناة الجزائر الدولية "AL24 News" خريطة للعالم العربي على موقعها الإلكتروني تُخالف تلك التي درجت جامعة الدول العربية علي اعتمادها مما أثار تحفظ الوفد المغربي
.
وقالت الأمانة العامة إن "الجامعة العربية لا تعتمد خريطة رسمية مبين عليها الحدود السياسية للدول العربية"، مؤكدة أنها "تتبنى خريطة للوطن العربي من دون إظهار للحدود بين الدول تعزيزا لمفهوم الوحدة العربية".
وأهابت الأمانة العامة بجميع وسائل الإعلام توخي الحرص الشديد في نسب المعلومات المنشورة على مواقعها للجامعة العربية، أو مؤسساتها.
وبحث وزراء الخارجية العرب
، اليوم السبت، خلال اجتماعهم التحضيري للقمة العربية في الجزائر مجموعة من الملفات ومشروعات القرارات التي تطرح على القادة العرب في القمة 31 لإقرارها.
ومن المرتقب أن يتفق غدا على مشروعات القرارات التي ترفع للقادة في القمة التي تعقد في الجزائر في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وتعقد في الجزائر منذ الـ 26 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية التي تحتضنها الجزائر في الأول والثاني من نوفمبر المقبل، تحت عنوان "لم الشمل".