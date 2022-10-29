دوي انفجارين قرب وزارة التعليم في العاصمة الصومالية مقديشو
© AP Photo / Farah Abdi Warsamehالصومال
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
أفادت وسائل إعلام صومالية، اليوم السبت، بوقوع انفجارين قرب وزارة التعليم وتقاطع زوبي المزدحم في العاصمة الصومالية مقديشو.
القاهرة - سبوتنيك. وذكر موقع "غاروي" الإخباري المحلي أنه "وقع انفجار قرب وزارة التربية والتعليم بتقاطع زوبي في مقديشو".
وأضاف لاحقا: "سمع للتو دوي انفجار ثان في مقديشو، نفس المنطقة التابعة لوزارة التعليم بالقرب من تقاطع زوبي".
وأشار إلى أنه "لم يتضح بعد عدد الضحايا ولكن المنطقة مزدحمة دائما".
وأشار إلى أنه "لم يتضح بعد عدد الضحايا ولكن المنطقة مزدحمة دائما".
وأوضح الموقع أنه لم يرد أنباء عن وقوع ضحايا حتى الآن.
يذكر أنه أغسطس/آب الماضي، استهدفت حركة الشباب فندقا في العاصمة مقديشو، وأسفر الهجوم عن مقتل 21 شخصا وإصابة 117.
والشهر الذي سبقه، نفذت "الشباب" هجوما بسيارة مفخخة استهدف فندقا في مدينة جوهر في ولاية هيرشابيل وسط الصومال، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.
ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، التي تسعى إلى السيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
والشهر الذي سبقه، نفذت "الشباب" هجوما بسيارة مفخخة استهدف فندقا في مدينة جوهر في ولاية هيرشابيل وسط الصومال، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.
ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، التي تسعى إلى السيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.