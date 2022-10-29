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دوي انفجارين قرب وزارة التعليم في العاصمة الصومالية مقديشو
دوي انفجارين قرب وزارة التعليم في العاصمة الصومالية مقديشو
أفادت وسائل إعلام صومالية، اليوم السبت، بوقوع انفجارين قرب وزارة التعليم وتقاطع زوبي المزدحم في العاصمة الصومالية مقديشو. 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T12:26+0000
2022-10-29T12:26+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وذكر موقع "غاروي" الإخباري المحلي أنه "وقع انفجار قرب وزارة التربية والتعليم بتقاطع زوبي في مقديشو".وأضاف لاحقا: "سمع للتو دوي انفجار ثان في مقديشو، نفس المنطقة التابعة لوزارة التعليم بالقرب من تقاطع زوبي".وأشار إلى أنه "لم يتضح بعد عدد الضحايا ولكن المنطقة مزدحمة دائما".وأوضح الموقع أنه لم يرد أنباء عن وقوع ضحايا حتى الآن.يذكر أنه أغسطس/آب الماضي، استهدفت حركة الشباب فندقا في العاصمة مقديشو، وأسفر الهجوم عن مقتل 21 شخصا وإصابة 117.والشهر الذي سبقه، نفذت "الشباب" هجوما بسيارة مفخخة استهدف فندقا في مدينة جوهر في ولاية هيرشابيل وسط الصومال، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، التي تسعى إلى السيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
https://sputnikarabic.ae/20221026/صراع-الوجود-يشتد-بين-الحكومة-الصومالية-وحركة-الشباب-في-حرب-استنزاف-طويلة-فمن-يحسمها؟-1069518681.html
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الصومال, العالم العربي
الصومال, العالم العربي

دوي انفجارين قرب وزارة التعليم في العاصمة الصومالية مقديشو

12:26 GMT 29.10.2022
© AP Photo / Farah Abdi Warsamehالصومال
الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2022
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
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أفادت وسائل إعلام صومالية، اليوم السبت، بوقوع انفجارين قرب وزارة التعليم وتقاطع زوبي المزدحم في العاصمة الصومالية مقديشو.
القاهرة - سبوتنيك. وذكر موقع "غاروي" الإخباري المحلي أنه "وقع انفجار قرب وزارة التربية والتعليم بتقاطع زوبي في مقديشو".
وأضاف لاحقا: "سمع للتو دوي انفجار ثان في مقديشو، نفس المنطقة التابعة لوزارة التعليم بالقرب من تقاطع زوبي".

وأشار إلى أنه "لم يتضح بعد عدد الضحايا ولكن المنطقة مزدحمة دائما".
وأوضح الموقع أنه لم يرد أنباء عن وقوع ضحايا حتى الآن.
هجوم نفذه مقاتلو حركة الشباب على مركز للشرطة في ضواحي مقديشو - الصومال في فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2022
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يذكر أنه أغسطس/آب الماضي، استهدفت حركة الشباب فندقا في العاصمة مقديشو، وأسفر الهجوم عن مقتل 21 شخصا وإصابة 117.

والشهر الذي سبقه، نفذت "الشباب" هجوما بسيارة مفخخة استهدف فندقا في مدينة جوهر في ولاية هيرشابيل وسط الصومال، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.

ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، التي تسعى إلى السيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
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