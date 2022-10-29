https://sputnikarabic.ae/20221029/رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-يعقد-اجتماعا-عاجلا-للحكومة-لبحث-الرد-على-عملية-كريات-أربع-1069619542.html
رئيس الوزراء الإسرائيلي يعقد اجتماعا عاجلا للحكومة لبحث الرد على عملية كريات أربع
رئيس الوزراء الإسرائيلي يعقد اجتماعا عاجلا للحكومة لبحث الرد على عملية كريات أربع
عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، اجتماعا طارئا لأعضاء حكومته لبحث الرد على عملية كريات أربع في الضفة الغربية والتي نفذها الشاب الفلسطيني محمد كمال... 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T22:11+0000
2022-10-29T22:11+0000
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أخبار إسرائيل اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال مكتب يائير لابيد في بيان، اليوم الأحد، "أجرى رئيس الوزراء يائير لابيد قبل قليل تقييما للوضع الأمني في أعقاب عملية كريات أربع، وأمر بتعزيز القوات الأمنية في المنطقة ابتداء من الليلة واستمرار التأهب في كافة الساحات".كان مستوطن إسرائيلي، قتل مساء اليوم، متأثرا بجراح أصيب بها خلال عملية إطلاق نار في مستوطنة كريات أربع جنوبي الضفة الغربية، وتم خلالها تصفية المنفذ الفلسطيني.وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "تم تأكيد وفاة رجل يبلغ من العمر 60 عاما، أصيب بجروح قاتلة في هجوم إطلاق النار في كريات أربع. تم نقله إلى مستشفى هداسا عين كارم في القدس، حيث كان على الأطباء إعلان وفاته".وأضافت: "يعالج المستشفى أيضا رجلا يبلغ من العمر 48 عاما وآخر عمره 19 عامًا أصيبا بجروح طفيفة في هجوم إطلاق النار في كريات أربع".في المستوطنة ذاتها تسكن عائلة عضو الكنيست المتشدد إيتمار بن غفير، الذي لم يكن هناك ولم يصب بأذى.وغرد بن غفير: "عائلتي الآن في مأمن من هجوم إطلاق نار على منزلنا في (حي) جفعات هأفوت".وتشهد الضفة الغربية تصاعد التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين، بعد إطلاق الأولى عملية عسكرية واسعة في الضفة أسفرت عن اعتقال مئات الفلسطينيين واغتيال آخرين، فيما يرد مسلحون فلسطينيون بمحاولة استهداف جنود الجيش الإسرائيلي والمستوطنين.
https://sputnikarabic.ae/20221029/مقتل-مستوطن-إسرائيلي-متأثرا-بجراح-أصيب-بها-في-عملية-إطلاق-نار-جنوبي-الضفة-1069616186.html
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أخبار إسرائيل اليوم
رئيس الوزراء الإسرائيلي يعقد اجتماعا عاجلا للحكومة لبحث الرد على عملية كريات أربع
22:11 GMT 29.10.2022 (تم التحديث: 22:23 GMT 29.10.2022) تابعنا عبر
عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، اجتماعا طارئا لأعضاء حكومته لبحث الرد على عملية كريات أربع في الضفة الغربية والتي نفذها الشاب الفلسطيني محمد كمال الجعبري.
موسكو - سبوتنيك. وقال مكتب يائير لابيد في بيان، اليوم الأحد، "أجرى رئيس الوزراء يائير لابيد
قبل قليل تقييما للوضع الأمني في أعقاب عملية كريات أربع، وأمر بتعزيز القوات الأمنية في المنطقة ابتداء من الليلة واستمرار التأهب في كافة الساحات".
وأضاف البيان أن "الاجتماع حضره وزير الدفاع بيني غانتس، ووزير الأمن الداخلي عومر بارليف، ورئيس مجلس الأمن القومي إيال حولاتا، ورئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي، ورئيس الشاباك رونين بار، ومفتش الشرطة يعقوب شبتاي، والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء العقيد آفي جيل، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية ومسؤولين آخرين".
كان مستوطن إسرائيلي، قتل مساء اليوم، متأثرا بجراح أصيب بها خلال عملية إطلاق نار
في مستوطنة كريات أربع جنوبي الضفة الغربية، وتم خلالها تصفية المنفذ الفلسطيني.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "تم تأكيد وفاة رجل يبلغ من العمر 60 عاما، أصيب بجروح قاتلة في هجوم إطلاق النار في كريات أربع. تم نقله إلى مستشفى هداسا عين كارم في القدس، حيث كان على الأطباء إعلان وفاته".
وأضافت: "يعالج المستشفى أيضا رجلا يبلغ من العمر 48 عاما وآخر عمره 19 عامًا أصيبا بجروح طفيفة في هجوم إطلاق النار في كريات أربع".
في المستوطنة ذاتها تسكن عائلة عضو الكنيست المتشدد إيتمار بن غفير، الذي لم يكن هناك ولم يصب بأذى.
وغرد بن غفير: "عائلتي الآن في مأمن من هجوم إطلاق نار على منزلنا في (حي) جفعات هأفوت".
وتشهد الضفة الغربية تصاعد التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين، بعد إطلاق الأولى عملية عسكرية واسعة في الضفة أسفرت عن اعتقال مئات الفلسطينيين واغتيال آخرين، فيما يرد مسلحون فلسطينيون بمحاولة استهداف جنود الجيش الإسرائيلي والمستوطنين.