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رئيس وزراء بريطانيا قد يجمد المساعدات الخارجية لخفض الإنفاق
رئيس وزراء بريطانيا قد يجمد المساعدات الخارجية لخفض الإنفاق
أفادت تقارير بريطانية بأن رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك يدرس تجميد ميزانية المساعدات الخارجية للبلاد عامين إضافيين في محاولة لخفض الإنفاق وإعادة... 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T07:20+0000
2022-10-29T07:20+0000
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وذكرت صحيفة "تلغراف"، أمس الجمعة، نقلا عن مصادر، قولهم إنه "تم تحديد حجم إنفاق بريطانيا على المساعدات الخارجية بواقع 0.5% من الدخل القومي". وكانت بريطانيا قد خفضت إنفاق مساعداتها الخارجية منذ عامين بسبب جائحة فيروس كورونا.وقال سوناك الذي كان وزيرًا للمال في ذلك الوقت، العام الماضي، إن الإنفاق الخارجي لا بد وأن يعود إلى 0.7% من الناتج الاقتصادي بحلول 2024-2025.ولكن "تلغراف" أشارت في تقريرها إلى أن المسؤولين يفكرون في تمديد خفض الإنفاق على المساعدات الخارجية عامين آخرين إلى 2026-2027.ويدرس ريشي سوناك ووزير المال جيريمي هانت زيادة في الضرائب بقيمة 50 مليار جنيه إسترليني (58 مليار دولار) وخفض الإنفاق العام لإعادة التوازن إلى المالية العامة، وفق وسائل إعلام.وكان رئيس الوزراء الجديد البالغ 42 عاماً، قد صرح في وقت سابق، بأنه من الضروري اتخاذ "قرارات صعبة" من أجل إصلاح أخطاء رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس، وهو ما اعتبره المراقبون إشارة للعودة إلى التقشف.
https://sputnikarabic.ae/20221025/سوناك-يقول-إن-بريطانيا-تواجه-أزمة-اقتصادية-عميقة-1069472394.html
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بريطانيا, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن
بريطانيا, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن

رئيس وزراء بريطانيا قد يجمد المساعدات الخارجية لخفض الإنفاق

07:20 GMT 29.10.2022
© AFP 2022 / Daniel Leal يلوح زعيم حزب المحافظين الجديد ورئيس الوزراء القادم ريشي سوناك (وسط الصورة) عند وصوله إلى مقر حزب المحافظين في وسط لندن بعد الإعلان عن فوزه في مسابقة قيادة حزب المحافظين ، في 24 أكتوبر 2022.
يلوح زعيم حزب المحافظين الجديد ورئيس الوزراء القادم ريشي سوناك (وسط الصورة) عند وصوله إلى مقر حزب المحافظين في وسط لندن بعد الإعلان عن فوزه في مسابقة قيادة حزب المحافظين ، في 24 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2022
© AFP 2022 / Daniel Leal
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أفادت تقارير بريطانية بأن رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك يدرس تجميد ميزانية المساعدات الخارجية للبلاد عامين إضافيين في محاولة لخفض الإنفاق وإعادة التوازن للاقتصاد.
وذكرت صحيفة "تلغراف"، أمس الجمعة، نقلا عن مصادر، قولهم إنه "تم تحديد حجم إنفاق بريطانيا على المساعدات الخارجية بواقع 0.5% من الدخل القومي".
وكانت بريطانيا قد خفضت إنفاق مساعداتها الخارجية منذ عامين بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال سوناك الذي كان وزيرًا للمال في ذلك الوقت، العام الماضي، إن الإنفاق الخارجي لا بد وأن يعود إلى 0.7% من الناتج الاقتصادي بحلول 2024-2025.

ولكن "تلغراف" أشارت في تقريرها إلى أن المسؤولين يفكرون في تمديد خفض الإنفاق على المساعدات الخارجية عامين آخرين إلى 2026-2027.
يلوح زعيم حزب المحافظين الجديد ورئيس الوزراء القادم ريشي سوناك (وسط الصورة) عند وصوله إلى مقر حزب المحافظين في وسط لندن بعد الإعلان عن فوزه في مسابقة قيادة حزب المحافظين ، في 24 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2022
سوناك يقول إن بريطانيا تواجه أزمة اقتصادية عميقة
25 أكتوبر, 16:28 GMT
ويدرس ريشي سوناك ووزير المال جيريمي هانت زيادة في الضرائب بقيمة 50 مليار جنيه إسترليني (58 مليار دولار) وخفض الإنفاق العام لإعادة التوازن إلى المالية العامة، وفق وسائل إعلام.

وكان رئيس الوزراء الجديد البالغ 42 عاماً، قد صرح في وقت سابق، بأنه من الضروري اتخاذ "قرارات صعبة" من أجل إصلاح أخطاء رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس، وهو ما اعتبره المراقبون إشارة للعودة إلى التقشف.
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