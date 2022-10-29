رئيس وزراء بريطانيا قد يجمد المساعدات الخارجية لخفض الإنفاق
© AFP 2022 / Daniel Leal يلوح زعيم حزب المحافظين الجديد ورئيس الوزراء القادم ريشي سوناك (وسط الصورة) عند وصوله إلى مقر حزب المحافظين في وسط لندن بعد الإعلان عن فوزه في مسابقة قيادة حزب المحافظين ، في 24 أكتوبر 2022.
© AFP 2022 / Daniel Leal
أفادت تقارير بريطانية بأن رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك يدرس تجميد ميزانية المساعدات الخارجية للبلاد عامين إضافيين في محاولة لخفض الإنفاق وإعادة التوازن للاقتصاد.
وذكرت صحيفة "تلغراف"، أمس الجمعة، نقلا عن مصادر، قولهم إنه "تم تحديد حجم إنفاق بريطانيا على المساعدات الخارجية بواقع 0.5% من الدخل القومي".
وكانت بريطانيا قد خفضت إنفاق مساعداتها الخارجية منذ عامين بسبب جائحة فيروس كورونا.
وقال سوناك الذي كان وزيرًا للمال في ذلك الوقت، العام الماضي، إن الإنفاق الخارجي لا بد وأن يعود إلى 0.7% من الناتج الاقتصادي بحلول 2024-2025.
ولكن "تلغراف" أشارت في تقريرها إلى أن المسؤولين يفكرون في تمديد خفض الإنفاق على المساعدات الخارجية عامين آخرين إلى 2026-2027.
وقال سوناك الذي كان وزيرًا للمال في ذلك الوقت، العام الماضي، إن الإنفاق الخارجي لا بد وأن يعود إلى 0.7% من الناتج الاقتصادي بحلول 2024-2025.
ولكن "تلغراف" أشارت في تقريرها إلى أن المسؤولين يفكرون في تمديد خفض الإنفاق على المساعدات الخارجية عامين آخرين إلى 2026-2027.
25 أكتوبر, 16:28 GMT
ويدرس ريشي سوناك ووزير المال جيريمي هانت زيادة في الضرائب بقيمة 50 مليار جنيه إسترليني (58 مليار دولار) وخفض الإنفاق العام لإعادة التوازن إلى المالية العامة، وفق وسائل إعلام.
وكان رئيس الوزراء الجديد البالغ 42 عاماً، قد صرح في وقت سابق، بأنه من الضروري اتخاذ "قرارات صعبة" من أجل إصلاح أخطاء رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس، وهو ما اعتبره المراقبون إشارة للعودة إلى التقشف.
وكان رئيس الوزراء الجديد البالغ 42 عاماً، قد صرح في وقت سابق، بأنه من الضروري اتخاذ "قرارات صعبة" من أجل إصلاح أخطاء رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس، وهو ما اعتبره المراقبون إشارة للعودة إلى التقشف.