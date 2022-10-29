https://sputnikarabic.ae/20221029/روسيا-تأخذ-في-الاعتبار-تحديث-القنابل-الذرية-الأمريكية-في-أوروبا-خلال-تخطيطها-العسكري-1069594896.html
روسيا تأخذ في الاعتبار تحديث القنابل الذرية الأمريكية في أوروبا خلال تخطيطها العسكري
روسيا تأخذ في الاعتبار تحديث القنابل الذرية الأمريكية في أوروبا خلال تخطيطها العسكري
قال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو لـ"سبوتنيك"، إن بلاده ستأخذ في الاعتبار خلال تخطيطها العسكري، تحديث القنابل النووية الأمريكية المنتشرة في الدول... 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T07:46+0000
2022-10-29T07:46+0000
2022-10-29T07:46+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103871/56/1038715617_0:34:1330:782_1920x0_80_0_0_27a363ebbb3c581ccf11db638328c732.jpg
وأضاف غروشكو: "لا يمكننا تجاهل خطط تحديث الأسلحة النووية، وتلك القنابل ذات السقوط الحر الموجودة في أوروبا. تقوم الولايات المتحدة بتحديثها وزيادة دقتها وتقليل قوة الشحنة النووية، أي أنها تقوم بتحويل هذه الأسلحة إلى "أسلحة ساحة المعركة".وتابع قائلا: "نلاحظ أيضا أن الناتو لن يتخلى عن المهام النووية المشتركة، والتي بالمناسبة تتعارض مع معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية فهي تحظر صراحة نقل الأسلحة النووية بأي شكل أو في أي مرحلة من المراحل إلى الدول غير النووية. ولكن على وجه التحديد أولئك الذين يشاركون في المهام النووية للتحالف، فإنهم يقومون فقط بتحديث أسطولهم الجوي وشراء طائرات أمريكية من طراز F-35، والتي تعد أكثر حداثة من طائرات F-16 و Tornado".وقال إن الجمع بين هذه العوامل "هو موضوع اهتمامنا، بما في ذلك من وجهة نظر التخطيط العسكري، واعتماد جميع الإجراءات الضرورية الأخرى لضمان أمننا ودفاعنا بشكل موثوق".في وقت سابق، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" نقلاً عن برقية دبلوماسية ومصادر مطلعة على الوضع، أن الولايات المتحدة سارعت بنشر قنبلة ذرية حديثة من طراز B61-12 في قواعد الناتو في أوروبا.
https://sputnikarabic.ae/20221029/الخارجية-الروسية-العقيدة-العسكرية-لروسيا-لا-تسمح-بتفسيرات-مزدوجة-حول-مسألة-الأسلحة-النووية-1069593136.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103871/56/1038715617_121:0:1209:816_1920x0_80_0_0_b01758cb0dcb6d4d77ae67ad107e82da.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
روسيا تأخذ في الاعتبار تحديث القنابل الذرية الأمريكية في أوروبا خلال تخطيطها العسكري
تابعنا عبر
قال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو لـ"سبوتنيك"، إن بلاده ستأخذ في الاعتبار خلال تخطيطها العسكري، تحديث القنابل النووية الأمريكية المنتشرة في الدول الأوروبية، فضلا عن تعزيز المكون النووي في الخطط العسكرية للحلف، وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان قدرتها الأمنية والدفاعية.
وأضاف غروشكو: "لا يمكننا تجاهل خطط تحديث الأسلحة النووية، وتلك القنابل ذات السقوط الحر الموجودة في أوروبا. تقوم الولايات المتحدة بتحديثها وزيادة دقتها وتقليل قوة الشحنة النووية، أي أنها تقوم بتحويل هذه الأسلحة إلى "أسلحة ساحة المعركة".
وأشار إلى أن موسكو تأخذ أيضا بالاعتبار مركبات الإيصال الأمريكية التي تستخدمها لنقل هذه الأنواع من الأسلحة، مضيفًا: "تجبر الولايات المتحدة حلفاءها على شراء طائرات إف -35، وتتخذ إجراءات أخرى لزيادة قدرة دول التحالف على التغلب على مناطق حظر الوصول. وهذه حقيقة يجب أن نأخذها بالاعتبار سواء من الناحية السياسية أو في التخطيط العسكري".
وتابع قائلا: "نلاحظ أيضا أن الناتو لن يتخلى عن المهام النووية المشتركة، والتي بالمناسبة تتعارض مع معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية فهي تحظر صراحة نقل الأسلحة النووية بأي شكل أو في أي مرحلة من المراحل إلى الدول غير النووية. ولكن على وجه التحديد أولئك الذين يشاركون في المهام النووية للتحالف، فإنهم يقومون فقط بتحديث أسطولهم الجوي وشراء طائرات أمريكية من طراز F-35، والتي تعد أكثر حداثة من طائرات F-16 و Tornado".
وقال إن الجمع بين هذه العوامل "هو موضوع اهتمامنا، بما في ذلك من وجهة نظر التخطيط العسكري، واعتماد جميع الإجراءات الضرورية الأخرى لضمان أمننا ودفاعنا بشكل موثوق".
في وقت سابق، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" نقلاً عن برقية دبلوماسية ومصادر مطلعة على الوضع، أن الولايات المتحدة سارعت بنشر قنبلة ذرية حديثة من طراز B61-12 في قواعد الناتو في أوروبا.