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روسيا تخطر منسق الأمم المتحدة لمبادرة حبوب البحر الأسود بالمخاوف بشأن سلامة حركة السفن
روسيا تخطر منسق الأمم المتحدة لمبادرة حبوب البحر الأسود بالمخاوف بشأن سلامة حركة السفن
أخطرت موسكو منسق الأمم المتحدة لمبادرة حبوب البحر الأسود، أمير محمود عبد الله، بالمخاوف الروسية بشأن سلامة حركة السفن التجارية في البحر الأسود، على ضوء الهجوم... 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T22:43+0000
2022-10-29T22:54+0000
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال مكتب منسق الأمم المتحدة لمبادرة حبوب البحر الأسود، في بيان، "أخطر الوفد الروسي منسق الأمم المتحدة لمبادرة حبوب البحر الأسود، أمير عبد الله، اليوم، بالمخاوف بشأن سلامة حركة السفن التجارية في إطار مبادرة حبوب البحر الأسود. ولفت السيد عبد الله انتباه الوفدين التركي والأوكراني في مركز التنسيق المشترك إلى هذا الأمر".وقررت موسكو في وقت سابق اليوم، تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب الموقعة في تموز/يوليو الماضي، وذلك تعليقًا على الهجوم الإرهابي الأوكراني على أسطول البحر الأسود الروسي.أعلن المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم السبت، أن روسيا أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، رسميا بتعليق مشاركتها في "مبادرة البحر الأسود للحبوب".
https://sputnikarabic.ae/20221029/روسيا-تطلب-اجتماع-مجلس-الأمن-الدولي-بشأن-الهجوم-العسكري-الأوكراني-على-السفن-الروسية-1069611225.html
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أخبار روسيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة
أخبار روسيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة

روسيا تخطر منسق الأمم المتحدة لمبادرة حبوب البحر الأسود بالمخاوف بشأن سلامة حركة السفن

22:43 GMT 29.10.2022 (تم التحديث: 22:54 GMT 29.10.2022)
© AFP 2022 / ALBERTO PIZZOLIمنسق الأمم المتحدة لمبادرة حبوب البحر الأسود أمير محمود عبد الله
منسق الأمم المتحدة لمبادرة حبوب البحر الأسود أمير محمود عبد الله - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2022
© AFP 2022 / ALBERTO PIZZOLI
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أخطرت موسكو منسق الأمم المتحدة لمبادرة حبوب البحر الأسود، أمير محمود عبد الله، بالمخاوف الروسية بشأن سلامة حركة السفن التجارية في البحر الأسود، على ضوء الهجوم في مياه خليج سيفاستوبول.
موسكو - سبوتنيك. وقال مكتب منسق الأمم المتحدة لمبادرة حبوب البحر الأسود، في بيان، "أخطر الوفد الروسي منسق الأمم المتحدة لمبادرة حبوب البحر الأسود، أمير عبد الله، اليوم، بالمخاوف بشأن سلامة حركة السفن التجارية في إطار مبادرة حبوب البحر الأسود. ولفت السيد عبد الله انتباه الوفدين التركي والأوكراني في مركز التنسيق المشترك إلى هذا الأمر".
جلسة من جلسات مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2022
روسيا تطلب اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن الهجوم العسكري الأوكراني على السفن الروسية
17:43 GMT
وقررت موسكو في وقت سابق اليوم، تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب الموقعة في تموز/يوليو الماضي، وذلك تعليقًا على الهجوم الإرهابي الأوكراني على أسطول البحر الأسود الروسي.
أعلن المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم السبت، أن روسيا أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، رسميا بتعليق مشاركتها في "مبادرة البحر الأسود للحبوب".
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