عربي
الدفاع الروسية تعلن القضاء على 243 مسلحا وتدمير عشرات الآليات الأوكرانية
https://sputnikarabic.ae/20221029/سفير-المغرب-في-الأمم-المتحدة-يتهم-إيران-بتسليح-البوليساريو-بعد-تدريبها-1069598717.html
سفير المغرب في الأمم المتحدة يتهم إيران بتسليح البوليساريو بعد تدريبها
سفير المغرب في الأمم المتحدة يتهم إيران بتسليح البوليساريو بعد تدريبها
وجّه سفير المملكة المغربية في الأمم المتحدة، عمر هلال، الاتهام إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدا دعمها لجبهة البوليساريو. 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T11:06+0000
2022-10-29T11:14+0000
أخبار المغرب اليوم
إيران
العالم العربي
البوليساريو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102210/54/1022105434_0:0:4946:2782_1920x0_80_0_0_4eb67b3d8af5e4de0efccf1739d95ef2.jpg
ووفقا لتصريحات نقلتها جريدة "هسبريس" المغربية، قال هلال: "إيران وحزب الله بصدد اختراق تندوف وشمال أفريقيا، هم الآن انتقلوا من تدريب إلى تسليح البوليساريو بالدرونات وهذا خطير جدا ويعطينا عذرا".وأكد سفير المغرب في الأمم المتحدة أنه "بعد أن قامت إيران بإحداث الفوضى في اليمن وسوريا والعراق، ها هي الآن تعمل على ضرب الاستقرار بمنطقتنا".وقال: "الطائرات التي يتحدثون عنها هي النسخة الأدنى ضمن الدرونات الإيرانية، والتي تساوي ما بين 20 إلى 22 ألف دولار، وهذا يعني أن اقتناء طائرة مسيرة واحدة يعني ضمان التغذية لـ 300 شخص لمدة عام كامل".يشار إلى أن المغرب كان قد اتخذ قرارا، في مايو/ أيار من العام 2018، بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، معللا القرار وقتها بـ "تورط طهران في الصراع في الصحراء"، مؤكدا أنه يملك "وثائق تشير إلى أن إيران تساعد جبهة البوليساريو بالأسلحة والتدريبات".طالع أيضا: إيران تنفي الاتهامات بدعم جبهة البوليساريو وتهديد أمن المغرب ووحدته
https://sputnikarabic.ae/20180918/المغرب-إيران-البوليساريو-1035393914.html
أخبار المغرب اليوم
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102210/54/1022105434_691:0:4766:3056_1920x0_80_0_0_afdae4ba9c975f8b178aa136ba3fdc33.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار المغرب اليوم, إيران, العالم العربي, البوليساريو
أخبار المغرب اليوم, إيران, العالم العربي, البوليساريو

سفير المغرب في الأمم المتحدة يتهم إيران بتسليح البوليساريو بعد تدريبها

11:06 GMT 29.10.2022 (تم التحديث: 11:14 GMT 29.10.2022)
© flickr.com / Marek Kubicaعلم المغرب
علم المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2022
© flickr.com / Marek Kubica
تابعنا عبرTelegram
وجّه سفير المملكة المغربية في الأمم المتحدة، عمر هلال، الاتهام إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدا دعمها لجبهة البوليساريو.
ووفقا لتصريحات نقلتها جريدة "هسبريس" المغربية، قال هلال: "إيران وحزب الله بصدد اختراق تندوف وشمال أفريقيا، هم الآن انتقلوا من تدريب إلى تسليح البوليساريو بالدرونات وهذا خطير جدا ويعطينا عذرا".
قوات البوليساريو في عرض عسكري - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2018
"السر" الذي دفع إيران لدعم البوليساريو... المغرب يطالب بسرعة تحرك أمريكا
18 سبتمبر 2018, 14:18 GMT
وأكد سفير المغرب في الأمم المتحدة أنه "بعد أن قامت إيران بإحداث الفوضى في اليمن وسوريا والعراق، ها هي الآن تعمل على ضرب الاستقرار بمنطقتنا".

واعتبر هلال أن ما تفعله إيران "لن يكون سيئا للمغرب فقط، بل لكل دول المنطقة"، على حد تعبيره.

وقال: "الطائرات التي يتحدثون عنها هي النسخة الأدنى ضمن الدرونات الإيرانية، والتي تساوي ما بين 20 إلى 22 ألف دولار، وهذا يعني أن اقتناء طائرة مسيرة واحدة يعني ضمان التغذية لـ 300 شخص لمدة عام كامل".
يشار إلى أن المغرب كان قد اتخذ قرارا، في مايو/ أيار من العام 2018، بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، معللا القرار وقتها بـ "تورط طهران في الصراع في الصحراء"، مؤكدا أنه يملك "وثائق تشير إلى أن إيران تساعد جبهة البوليساريو بالأسلحة والتدريبات".
طالع أيضا: إيران تنفي الاتهامات بدعم جبهة البوليساريو وتهديد أمن المغرب ووحدته
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала