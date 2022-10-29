https://sputnikarabic.ae/20221029/سفير-المغرب-في-الأمم-المتحدة-يتهم-إيران-بتسليح-البوليساريو-بعد-تدريبها-1069598717.html
سفير المغرب في الأمم المتحدة يتهم إيران بتسليح البوليساريو بعد تدريبها
سفير المغرب في الأمم المتحدة يتهم إيران بتسليح البوليساريو بعد تدريبها
وجّه سفير المملكة المغربية في الأمم المتحدة، عمر هلال، الاتهام إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدا دعمها لجبهة البوليساريو. 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T11:06+0000
2022-10-29T11:06+0000
2022-10-29T11:14+0000
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ووفقا لتصريحات نقلتها جريدة "هسبريس" المغربية، قال هلال: "إيران وحزب الله بصدد اختراق تندوف وشمال أفريقيا، هم الآن انتقلوا من تدريب إلى تسليح البوليساريو بالدرونات وهذا خطير جدا ويعطينا عذرا".وأكد سفير المغرب في الأمم المتحدة أنه "بعد أن قامت إيران بإحداث الفوضى في اليمن وسوريا والعراق، ها هي الآن تعمل على ضرب الاستقرار بمنطقتنا".وقال: "الطائرات التي يتحدثون عنها هي النسخة الأدنى ضمن الدرونات الإيرانية، والتي تساوي ما بين 20 إلى 22 ألف دولار، وهذا يعني أن اقتناء طائرة مسيرة واحدة يعني ضمان التغذية لـ 300 شخص لمدة عام كامل".يشار إلى أن المغرب كان قد اتخذ قرارا، في مايو/ أيار من العام 2018، بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، معللا القرار وقتها بـ "تورط طهران في الصراع في الصحراء"، مؤكدا أنه يملك "وثائق تشير إلى أن إيران تساعد جبهة البوليساريو بالأسلحة والتدريبات".طالع أيضا: إيران تنفي الاتهامات بدعم جبهة البوليساريو وتهديد أمن المغرب ووحدته
https://sputnikarabic.ae/20180918/المغرب-إيران-البوليساريو-1035393914.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, إيران, العالم العربي, البوليساريو
أخبار المغرب اليوم, إيران, العالم العربي, البوليساريو
سفير المغرب في الأمم المتحدة يتهم إيران بتسليح البوليساريو بعد تدريبها
11:06 GMT 29.10.2022 (تم التحديث: 11:14 GMT 29.10.2022) تابعنا عبر
وجّه سفير المملكة المغربية في الأمم المتحدة، عمر هلال، الاتهام إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدا دعمها لجبهة البوليساريو.
ووفقا لتصريحات
نقلتها جريدة "هسبريس" المغربية، قال هلال: "إيران وحزب الله بصدد اختراق تندوف وشمال أفريقيا، هم الآن انتقلوا من تدريب إلى تسليح البوليساريو بالدرونات وهذا خطير جدا ويعطينا عذرا".
18 سبتمبر 2018, 14:18 GMT
وأكد سفير المغرب في الأمم المتحدة أنه "بعد أن قامت إيران
بإحداث الفوضى في اليمن وسوريا والعراق، ها هي الآن تعمل على ضرب الاستقرار بمنطقتنا".
واعتبر هلال أن ما تفعله إيران "لن يكون سيئا للمغرب فقط، بل لكل دول المنطقة"، على حد تعبيره.
وقال: "الطائرات التي يتحدثون عنها هي النسخة الأدنى ضمن الدرونات الإيرانية، والتي تساوي ما بين 20 إلى 22 ألف دولار، وهذا يعني أن اقتناء طائرة مسيرة واحدة يعني ضمان التغذية لـ 300 شخص لمدة عام كامل".
يشار إلى أن المغرب
كان قد اتخذ قرارا، في مايو/ أيار من العام 2018، بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، معللا القرار وقتها بـ "تورط طهران في الصراع في الصحراء"، مؤكدا أنه يملك "وثائق تشير إلى أن إيران تساعد جبهة البوليساريو بالأسلحة والتدريبات".