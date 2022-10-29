https://sputnikarabic.ae/20221029/سلطنة-عمان-تسمح-بدخول-جميع-المقيمين-في-دول-الخليج-دون-تأشيرة-1069602242.html
سلطنة عمان تسمح بدخول جميع المقيمين في دول الخليج دون تأشيرة
سلطنة عمان تسمح بدخول جميع المقيمين في دول الخليج دون تأشيرة
أعلنت متحدثة باسم مطارات سلطنة عمان عن صدور تعميم إلى مطارات السلطنة يقضي بالسماح لجميع المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي بدخول البلاد لجميع المهن التجارية... 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T13:26+0000
2022-10-29T13:26+0000
2022-10-29T13:26+0000
العالم العربي
سلطنة عمان
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ونقلت صحيفة "تواصل" عن المتحدثة قولها إنه يمكن الحصول على التأشيرة في مطارات السلطنة ودفع رسومها عند الوصول.جاء القرار بناءً على توجيهات المديرية العامة للجوازات والإقامة بخصوص تأشيرة المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي أقرت السماح لجميع المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي دخول سلطنة عمان لجميع المهن التجارية.ولا يشترط القرار العماني أن يكون المقيمون في دول الخليج قادمين من بلد الإقامة للاستفادة من هذه التسهيلات، حيث يمكنهم الاستفادة من هذه التسهيلات في أي وقت ومن أي وجهة يصلون منها.وكان سلطان عمان، هيثم بن طارق، قد وصل، يوم الاثنين الماضي، إلى البحرين في زيارة رسمية تستغرق يومين، وذلك تلبية لدعوة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة.وأفادت وكالة الأنباء العمانية، عبر حسابها على "تويتر"، بأن "ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة كان في مقدمة مستقبلي السلطان العماني في مطار قاعدة الصخير الجوية".وأضافت أنهما "عقدا جلسة مباحثات رسمية بقصر الصخير بالعاصمة البحرينية المنامة"، مشيرة إلى أنه "تم خلال الجلسة استعراض العلاقات الأخويّة المتميزة بين سلطنة عمان والبحرين وما يجمعهما من روابط تاريخية وطيدة، إضافة إلى بحث أوجه التعاون الثنائي القائم بينهما في جميع المجالات بما يعزز المصالح المشتركة ويعود على شعبي البلدين الشقيقين بالخير والرخاء".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, سلطنة عمان
العالم العربي, سلطنة عمان
سلطنة عمان تسمح بدخول جميع المقيمين في دول الخليج دون تأشيرة
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أعلنت متحدثة باسم مطارات سلطنة عمان عن صدور تعميم إلى مطارات السلطنة يقضي بالسماح لجميع المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي بدخول البلاد لجميع المهن التجارية دون تأشيرة مسبقة.
ونقلت صحيفة
"تواصل" عن المتحدثة قولها إنه يمكن الحصول على التأشيرة في مطارات السلطنة ودفع رسومها عند الوصول.
جاء القرار بناءً على توجيهات المديرية العامة للجوازات والإقامة بخصوص تأشيرة المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي أقرت السماح لجميع المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي دخول سلطنة عمان لجميع المهن التجارية.
ولا يشترط القرار العماني أن يكون المقيمون في دول الخليج قادمين من بلد الإقامة للاستفادة من هذه التسهيلات، حيث يمكنهم الاستفادة من هذه التسهيلات في أي وقت ومن أي وجهة يصلون منها.
وكان سلطان عمان، هيثم بن طارق، قد وصل، يوم الاثنين الماضي، إلى البحرين في زيارة رسمية تستغرق يومين، وذلك تلبية لدعوة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وأفادت وكالة الأنباء العمانية، عبر حسابها على "تويتر"، بأن "ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة كان في مقدمة مستقبلي السلطان العماني في مطار قاعدة الصخير الجوية".
وأضافت أنهما "عقدا جلسة مباحثات رسمية بقصر الصخير بالعاصمة البحرينية المنامة"، مشيرة إلى أنه "تم خلال الجلسة استعراض العلاقات الأخويّة المتميزة بين سلطنة عمان والبحرين وما يجمعهما من روابط تاريخية وطيدة، إضافة إلى بحث أوجه التعاون الثنائي القائم بينهما في جميع المجالات بما يعزز المصالح المشتركة ويعود على شعبي البلدين الشقيقين بالخير والرخاء".