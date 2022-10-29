https://sputnikarabic.ae/20221029/سيئول-مصرع-59-شخصا-سحقا-تحت-أقدام-حشود-الهالوين-فيديو-1069611078.html

سيئول... مصرع 59 شخصا سحقا تحت أقدام "حشود الهالوين"... فيديو

سيئول... مصرع 59 شخصا سحقا تحت أقدام "حشود الهالوين"... فيديو

قتل 59 شخصا وأصيب العشرات بعد أن سحقهم حشد كبير يتقدم في شارع ضيق خلال احتفالات عيد الهالوين في سيئول عاصمة كوريا الجنوبية. 29.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-29T17:48+0000

2022-10-29T17:48+0000

2022-10-29T17:48+0000

كوريا الجنوبية

أخبار العالم الآن

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وقالت وكالة الأنباء الرسمية (يونهاب): "تأكد مقتل 59 شخصًا وإصابة 150 آخرين في تدافع وقع في وقت متأخر من ليلة السبت في المنطقة، حيث تجمع حشد كبير للاحتفال بعيد الهالوين".وقال تشيون سيك، المسؤول في وكالة الإطفاء الوطنية، إن عدد القتلى قد يرتفع، مضيفا: "أكثر من 400 من عمال الطوارئ و140 مركبة من جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك جميع الأفراد المتاحين في سيئول، تم نشرهم في الشوارع لعلاج الجرحى".يقول المسؤولون إنهم يعتقدون أن الناس قد سُحقوا حتى الموت بعد أن بدأ حشد كبير في التقدم في زقاق ضيق بالقرب من فندق هاميلتون، وهو مكان احتفال رئيسي في العاصمة الكورية الجنوبية.وأظهرت لقطات تلفزيونية وصور من مكان الحادث سيارات إسعاف مصطفة في الشوارع وسط تواجد مكثف للشرطة وعمال الطوارئ ينقلون الجرحى على نقالات. كما شوهد عمال الطوارئ والمشاة وهم يؤدون الإنعاش القلبي الرئوي للأشخاص الذين يرقدون في الشوارع. وشوهد العديد من الأشخاص، ومن بين الجرحى على ما يبدو، مغطاة ببطانيات صفراء.وأكدت الشرطة أيضا أن عشرات الأشخاص كانوا يتلقون الإنعاش القلبي الرئوي في شارع إتايوان الذي وقع فيه الحادث، بينما نُقل آخرون إلى المستشفيات القريبة.وذكرت بعض تقارير وسائل الإعلام المحلية في وقت سابق أن التدافع حدث بعد أن هرع عدد كبير من الأشخاص إلى حانة في إتايوان بعد سماعهم بخبر زيارة أحد المشاهير هناك.أصدر رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول بيانا دعا المسؤولين إلى ضمان العلاج السريع للمصابين ومراجعة سلامة مواقع الاحتفالات. كما أصدر تعليماته لوزارة الصحة بالنشر السريع لفرق المساعدة الطبية في حالات الكوارث وتأمين الأسرة في المستشفى القريب لعلاج الجرحى.قالت وسائل إعلام محلية إن نحو 100 ألف شخص تدفقوا إلى شوارع إتايوان لحضور احتفالات الهالوين، والتي كانت الأكبر منذ سنوات بعد تخفيف قيود كورونا خلال الأشهر الأخيرة.

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